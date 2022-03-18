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Минобороны опубликовало видео сопровождения российской техники вертолетами - РИА Новости, 18.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/video-1778784893.html
Минобороны опубликовало видео сопровождения российской техники вертолетами
Минобороны опубликовало видео сопровождения российской техники вертолетами - РИА Новости, 18.03.2022
Минобороны опубликовало видео сопровождения российской техники вертолетами
Минобороны России опубликовало кадры патрулирования и сопровождение вертолетами подразделений ВС РФ в рамках специальной военной операции. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T09:50
2022-03-18T09:50
обострение ситуации в днр и лнр
россия
воздушно-космические силы россии
ми-8
ка-52 "аллигатор"
ми-24
в мире
украина
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры патрулирования и сопровождение вертолетами подразделений ВС РФ в рамках специальной военной операции."Вертолеты армейской авиации ВКС России выполнили задачи по авиационному патрулированию и сопровождению колонн российской бронированной и автомобильной техники. Полеты выполнялись экипажами ударных вертолетов Ми-28н, Ка-52, Ми-24, а также транспортно-боевых вертолетов Ми-8 на малых и предельно малых высотах", - отметили в ведомстве.Там уточнили, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
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россия, воздушно-космические силы россии, ми-8, ка-52 "аллигатор", ми-24, в мире, украина
09:50 18.03.2022
 
Минобороны опубликовало видео сопровождения российской техники вертолетами

Минобороны опубликовало кадры патрулирования и сопровождение колонн ВС России вертолетами

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Ударный вертолет Ка-52 Аллигатор - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор"
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры патрулирования и сопровождение вертолетами подразделений ВС РФ в рамках специальной военной операции.
"Вертолеты армейской авиации ВКС России выполнили задачи по авиационному патрулированию и сопровождению колонн российской бронированной и автомобильной техники. Полеты выполнялись экипажами ударных вертолетов Ми-28н, Ка-52, Ми-24, а также транспортно-боевых вертолетов Ми-8 на малых и предельно малых высотах", - отметили в ведомстве.
Там уточнили, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВоздушно-космические силы РоссииМи-8Ка-52 "Аллигатор"Ми-24В миреУкраина
 
 
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