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Минобороны опубликовало видео сопровождения российской техники вертолетами

Минобороны опубликовало видео сопровождения российской техники вертолетами - РИА Новости, 18.03.2022

Минобороны опубликовало видео сопровождения российской техники вертолетами

Минобороны России опубликовало кадры патрулирования и сопровождение вертолетами подразделений ВС РФ в рамках специальной военной операции. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T09:50

2022-03-18T09:50

2022-03-18T09:50

обострение ситуации в днр и лнр

россия

воздушно-космические силы россии

ми-8

ка-52 "аллигатор"

ми-24

в мире

украина

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры патрулирования и сопровождение вертолетами подразделений ВС РФ в рамках специальной военной операции."Вертолеты армейской авиации ВКС России выполнили задачи по авиационному патрулированию и сопровождению колонн российской бронированной и автомобильной техники. Полеты выполнялись экипажами ударных вертолетов Ми-28н, Ка-52, Ми-24, а также транспортно-боевых вертолетов Ми-8 на малых и предельно малых высотах", - отметили в ведомстве.Там уточнили, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

россия

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, воздушно-космические силы россии, ми-8, ка-52 "аллигатор", ми-24, в мире, украина