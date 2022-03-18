https://ria.ru/20220318/vgik-1778836553.html
Проект ВГИКа для популяризации творческих профессий состоится в 2022 году
Проект ВГИКа для популяризации творческих профессий состоится в 2022 году - РИА Новости, 18.03.2022
Проект ВГИКа для популяризации творческих профессий состоится в 2022 году
Ректор ВГИКа Владимир Малышев представил министру культуры Ольге Любимовой новый проект — "Декада выпускников творческих вузов", сообщается на сайте... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T15:23
2022-03-18T15:23
2022-03-18T15:23
культура
новости культуры
ольга любимова
кино и сериалы
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
вгик
владимир малышев
искусство
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Ректор ВГИКа Владимир Малышев представил министру культуры Ольге Любимовой новый проект — "Декада выпускников творческих вузов", сообщается на сайте министерства культуры России. Цель проекта — повышение кадрового потенциала учреждений культуры по всей стране, рост популярности творческих профессий, а также улучшение качества образования.По задумке, в течение недели выпускники разных творческих вузов будут представлять свои дипломные работы в виде специальных мероприятий по различным тематическим направлениям — театральное, музыкальное, кинематографическое, художественное искусства. На недельных презентациях в афишу проекта войдут дипломные спектакли, отчетные концерты, выставки художественных работ.В проекте примут участие художественные, театральные, музыкальные и кинематографические вузы, а также широкопрофильные институты культуры.Ольга Любимова отметила, что подобного рода мероприятия запомнятся студентам на всю жизнь и станут "хорошим мотиватором для их дальнейшей работы в сфере культуры"."Сложившаяся в нашей стране трехуровневая система образования в сфере искусства и культуры построена на лучших образцах классической академической школы всех видов искусств. Уверена, участники проекта смогут использовать свои уникальные знания и подготовить достойные работы для участия в Декаде", – подчеркнула Любимова.
https://ria.ru/20220315/minkultury-1778322834.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ольга любимова, кино и сериалы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), вгик, владимир малышев, искусство
Проект ВГИКа для популяризации творческих профессий состоится в 2022 году
Ректор ВГИКа Владимир Малышев представил проект по популяризации творческих профессий
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Ректор ВГИКа Владимир Малышев представил министру культуры Ольге Любимовой новый проект — "Декада выпускников творческих вузов", сообщается
на сайте министерства культуры России.
Цель проекта — повышение кадрового потенциала учреждений культуры по всей стране, рост популярности творческих профессий, а также улучшение качества образования.
По задумке, в течение недели выпускники разных творческих вузов будут представлять свои дипломные работы в виде специальных мероприятий по различным тематическим направлениям — театральное, музыкальное, кинематографическое, художественное искусства.
На недельных презентациях в афишу проекта войдут дипломные спектакли, отчетные концерты, выставки художественных работ.
"Каждое мероприятие будет открытым для посетителей, среди которых, конечно будут присутствовать руководители учреждений культуры со всей страны. Это не только подарит радость зрителям, но и даст возможность выпускникам показать себя потенциальным работодателям", — объяснил ректор.
В проекте примут участие художественные, театральные, музыкальные и кинематографические вузы, а также широкопрофильные институты культуры.
Ольга Любимова отметила, что подобного рода мероприятия запомнятся студентам на всю жизнь и станут "хорошим мотиватором для их дальнейшей работы в сфере культуры".
"Сложившаяся в нашей стране трехуровневая система образования в сфере искусства и культуры построена на лучших образцах классической академической школы всех видов искусств. Уверена, участники проекта смогут использовать свои уникальные знания и подготовить достойные работы для участия в Декаде", – подчеркнула Любимова.