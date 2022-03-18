https://ria.ru/20220318/vgik-1778836553.html

Проект ВГИКа для популяризации творческих профессий состоится в 2022 году

Проект ВГИКа для популяризации творческих профессий состоится в 2022 году - РИА Новости, 18.03.2022

Проект ВГИКа для популяризации творческих профессий состоится в 2022 году

Ректор ВГИКа Владимир Малышев представил министру культуры Ольге Любимовой новый проект — "Декада выпускников творческих вузов", сообщается на сайте... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T15:23

2022-03-18T15:23

2022-03-18T15:23

культура

новости культуры

ольга любимова

кино и сериалы

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

вгик

владимир малышев

искусство

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Ректор ВГИКа Владимир Малышев представил министру культуры Ольге Любимовой новый проект — "Декада выпускников творческих вузов", сообщается на сайте министерства культуры России. Цель проекта — повышение кадрового потенциала учреждений культуры по всей стране, рост популярности творческих профессий, а также улучшение качества образования.По задумке, в течение недели выпускники разных творческих вузов будут представлять свои дипломные работы в виде специальных мероприятий по различным тематическим направлениям — театральное, музыкальное, кинематографическое, художественное искусства. На недельных презентациях в афишу проекта войдут дипломные спектакли, отчетные концерты, выставки художественных работ.В проекте примут участие художественные, театральные, музыкальные и кинематографические вузы, а также широкопрофильные институты культуры.Ольга Любимова отметила, что подобного рода мероприятия запомнятся студентам на всю жизнь и станут "хорошим мотиватором для их дальнейшей работы в сфере культуры"."Сложившаяся в нашей стране трехуровневая система образования в сфере искусства и культуры построена на лучших образцах классической академической школы всех видов искусств. Уверена, участники проекта смогут использовать свои уникальные знания и подготовить достойные работы для участия в Декаде", – подчеркнула Любимова.

https://ria.ru/20220315/minkultury-1778322834.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ольга любимова, кино и сериалы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), вгик, владимир малышев, искусство