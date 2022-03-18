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Проект ВГИКа для популяризации творческих профессий состоится в 2022 году - РИА Новости, 18.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220318/vgik-1778836553.html
Проект ВГИКа для популяризации творческих профессий состоится в 2022 году
Проект ВГИКа для популяризации творческих профессий состоится в 2022 году - РИА Новости, 18.03.2022
Проект ВГИКа для популяризации творческих профессий состоится в 2022 году
Ректор ВГИКа Владимир Малышев представил министру культуры Ольге Любимовой новый проект — "Декада выпускников творческих вузов", сообщается на сайте... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T15:23
2022-03-18T15:23
культура
новости культуры
ольга любимова
кино и сериалы
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
вгик
владимир малышев
искусство
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Ректор ВГИКа Владимир Малышев представил министру культуры Ольге Любимовой новый проект — "Декада выпускников творческих вузов", сообщается на сайте министерства культуры России. Цель проекта — повышение кадрового потенциала учреждений культуры по всей стране, рост популярности творческих профессий, а также улучшение качества образования.По задумке, в течение недели выпускники разных творческих вузов будут представлять свои дипломные работы в виде специальных мероприятий по различным тематическим направлениям — театральное, музыкальное, кинематографическое, художественное искусства. На недельных презентациях в афишу проекта войдут дипломные спектакли, отчетные концерты, выставки художественных работ.В проекте примут участие художественные, театральные, музыкальные и кинематографические вузы, а также широкопрофильные институты культуры.Ольга Любимова отметила, что подобного рода мероприятия запомнятся студентам на всю жизнь и станут "хорошим мотиватором для их дальнейшей работы в сфере культуры"."Сложившаяся в нашей стране трехуровневая система образования в сфере искусства и культуры построена на лучших образцах классической академической школы всех видов искусств. Уверена, участники проекта смогут использовать свои уникальные знания и подготовить достойные работы для участия в Декаде", – подчеркнула Любимова.
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новости культуры, ольга любимова, кино и сериалы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), вгик, владимир малышев, искусство
15:23 18.03.2022
 
Проект ВГИКа для популяризации творческих профессий состоится в 2022 году

Ректор ВГИКа Владимир Малышев представил проект по популяризации творческих профессий

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание ВГИКа на улице Вильгельма Пика в Москве
Здание ВГИКа на улице Вильгельма Пика в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Ректор ВГИКа Владимир Малышев представил министру культуры Ольге Любимовой новый проект — "Декада выпускников творческих вузов", сообщается на сайте министерства культуры России.
Цель проекта — повышение кадрового потенциала учреждений культуры по всей стране, рост популярности творческих профессий, а также улучшение качества образования.
По задумке, в течение недели выпускники разных творческих вузов будут представлять свои дипломные работы в виде специальных мероприятий по различным тематическим направлениям — театральное, музыкальное, кинематографическое, художественное искусства.
На недельных презентациях в афишу проекта войдут дипломные спектакли, отчетные концерты, выставки художественных работ.
"Каждое мероприятие будет открытым для посетителей, среди которых, конечно будут присутствовать руководители учреждений культуры со всей страны. Это не только подарит радость зрителям, но и даст возможность выпускникам показать себя потенциальным работодателям", — объяснил ректор.
В проекте примут участие художественные, театральные, музыкальные и кинематографические вузы, а также широкопрофильные институты культуры.
Ольга Любимова отметила, что подобного рода мероприятия запомнятся студентам на всю жизнь и станут "хорошим мотиватором для их дальнейшей работы в сфере культуры".
"Сложившаяся в нашей стране трехуровневая система образования в сфере искусства и культуры построена на лучших образцах классической академической школы всех видов искусств. Уверена, участники проекта смогут использовать свои уникальные знания и подготовить достойные работы для участия в Декаде", – подчеркнула Любимова.
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КультураНовости культурыОльга ЛюбимоваКино и сериалыМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)ВГИКВладимир МалышевИскусство
 
 
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