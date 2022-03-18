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Китай и еще более 60 стран предупредили об опасности "вакцинного разрыва" - РИА Новости, 18.03.2022
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https://ria.ru/20220318/vaktsiny-1778807596.html
Китай и еще более 60 стран предупредили об опасности "вакцинного разрыва"
Китай и еще более 60 стран предупредили об опасности "вакцинного разрыва" - РИА Новости, 18.03.2022
Китай и еще более 60 стран предупредили об опасности "вакцинного разрыва"
Китай от имени более чем 60 стран мира выразил обеспокоенность в связи с несправедливым распределением вакцин и несбалансированной вакцинацией против COVID-19. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:09
2022-03-18T12:09
россия-китай: главное
китай
вакцины
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МОСКВА, 18 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай от имени более чем 60 стран мира выразил обеспокоенность в связи с несправедливым распределением вакцин и несбалансированной вакцинацией против COVID-19.С соответствующим заявлением накануне выступил постоянный представитель КНР при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Чэнь Сюй. Он указал, что "вакцинный разрыв" представляет собой самое большое препятствие на пути к победе над пандемией.Мир все еще сильно отстает от графика Всемирной организации здравоохранения, имеющего целью 70-процентный охват прививками от COVID-19 к середине 2022 года, заявил Чэнь Сюй на 49-й сессии Совета ООН по правам человека.""Вакцинный разрыв" представляет собой самое большое препятствие на пути к победе над пандемией, поскольку только 5% населения в странах с низким уровнем доходов полностью вакцинировано, что намного меньше, чем в странах с высоким уровнем жизни", - подчеркнул Чэнь Сюй.Он призвал все страны мира уделять первостепенное внимание правам на жизнь и здоровье, отстаивать главный атрибут вакцин как глобального общественного блага, обеспечивать справедливое распределение вакцин и ускорять процесс вакцинации, чтобы ликвидировать разрыв в иммунизации населения.По словам постоянного представителя КНР, международному сообществу следует действовать исходя из принципов солидарности и сотрудничества, использовать многосторонние механизмы, оказывать более активную помощь развивающимся странам, повышать наличие и доступность вакцин и другой продукции медицинского назначения в развивающихся странах, особенно в наименее развитых из них.
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китай, вакцины
12:09 18.03.2022
 

Китай и еще более 60 стран предупредили об опасности "вакцинного разрыва"

© AP Photo / Ajit SolankiОчередь на вакцинацию от COVID-19 в школе в Ахмедабаде, Индия
Очередь на вакцинацию от COVID-19 в школе в Ахмедабаде, Индия - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© AP Photo / Ajit Solanki
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МОСКВА, 18 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай от имени более чем 60 стран мира выразил обеспокоенность в связи с несправедливым распределением вакцин и несбалансированной вакцинацией против COVID-19.
С соответствующим заявлением накануне выступил постоянный представитель КНР при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Чэнь Сюй. Он указал, что "вакцинный разрыв" представляет собой самое большое препятствие на пути к победе над пандемией.
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Мир все еще сильно отстает от графика Всемирной организации здравоохранения, имеющего целью 70-процентный охват прививками от COVID-19 к середине 2022 года, заявил Чэнь Сюй на 49-й сессии Совета ООН по правам человека.
""Вакцинный разрыв" представляет собой самое большое препятствие на пути к победе над пандемией, поскольку только 5% населения в странах с низким уровнем доходов полностью вакцинировано, что намного меньше, чем в странах с высоким уровнем жизни", - подчеркнул Чэнь Сюй.
Он призвал все страны мира уделять первостепенное внимание правам на жизнь и здоровье, отстаивать главный атрибут вакцин как глобального общественного блага, обеспечивать справедливое распределение вакцин и ускорять процесс вакцинации, чтобы ликвидировать разрыв в иммунизации населения.
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По словам постоянного представителя КНР, международному сообществу следует действовать исходя из принципов солидарности и сотрудничества, использовать многосторонние механизмы, оказывать более активную помощь развивающимся странам, повышать наличие и доступность вакцин и другой продукции медицинского назначения в развивающихся странах, особенно в наименее развитых из них.
"Мы выступаем за более интенсивное сотрудничество между странами в исследовании штаммов и фармацевтических исследованиях и разработках, чтобы укрепить многоуровневую защиту от пандемии и общими усилиями положить ей конец", - указал Чэнь Сюй.
 
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