https://ria.ru/20220318/vaktsiny-1778807596.html

Китай и еще более 60 стран предупредили об опасности "вакцинного разрыва"

Китай и еще более 60 стран предупредили об опасности "вакцинного разрыва" - РИА Новости, 18.03.2022

Китай и еще более 60 стран предупредили об опасности "вакцинного разрыва"

Китай от имени более чем 60 стран мира выразил обеспокоенность в связи с несправедливым распределением вакцин и несбалансированной вакцинацией против COVID-19. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:09

2022-03-18T12:09

2022-03-18T12:09

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вакцины

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МОСКВА, 18 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай от имени более чем 60 стран мира выразил обеспокоенность в связи с несправедливым распределением вакцин и несбалансированной вакцинацией против COVID-19.С соответствующим заявлением накануне выступил постоянный представитель КНР при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Чэнь Сюй. Он указал, что "вакцинный разрыв" представляет собой самое большое препятствие на пути к победе над пандемией.Мир все еще сильно отстает от графика Всемирной организации здравоохранения, имеющего целью 70-процентный охват прививками от COVID-19 к середине 2022 года, заявил Чэнь Сюй на 49-й сессии Совета ООН по правам человека.""Вакцинный разрыв" представляет собой самое большое препятствие на пути к победе над пандемией, поскольку только 5% населения в странах с низким уровнем доходов полностью вакцинировано, что намного меньше, чем в странах с высоким уровнем жизни", - подчеркнул Чэнь Сюй.Он призвал все страны мира уделять первостепенное внимание правам на жизнь и здоровье, отстаивать главный атрибут вакцин как глобального общественного блага, обеспечивать справедливое распределение вакцин и ускорять процесс вакцинации, чтобы ликвидировать разрыв в иммунизации населения.По словам постоянного представителя КНР, международному сообществу следует действовать исходя из принципов солидарности и сотрудничества, использовать многосторонние механизмы, оказывать более активную помощь развивающимся странам, повышать наличие и доступность вакцин и другой продукции медицинского назначения в развивающихся странах, особенно в наименее развитых из них.

https://ria.ru/20220315/tszilin-1778223135.html

https://ria.ru/20220316/kitay-1778434195.html

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, вакцины