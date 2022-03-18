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В сенат США внесли законопроект о запрете на импорт урана из России - РИА Новости, 18.03.2022
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В сенат США внесли законопроект о запрете на импорт урана из России
В сенат США внесли законопроект о запрете на импорт урана из России - РИА Новости, 18.03.2022
В сенат США внесли законопроект о запрете на импорт урана из России
Сенаторы от Республиканской партии США в четверг внесли на рассмотрение законопроект, предполагающий запрет на импорт в страну урана из России в связи с... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T00:45
2022-03-18T00:45
в мире
сша
вашингтон
джон баррассо
владимир путин
джо байден
россия
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Сенаторы от Республиканской партии США в четверг внесли на рассмотрение законопроект, предполагающий запрет на импорт в страну урана из России в связи с событиями на Украине, говорится в распространенном заявлении одного из авторов документа — члена сената от штата Вайоминг Джона Баррассо.Республиканец отметил, что запрет на импорт российского урана, по его мнению, не только лишит Россию необходимых для ведения боевых действий средств, но также придаст стимул развитию производства урана в США.Данный законопроект поддержали коллеги Баррассо: республиканцы Синтия Ламмис (Вайоминг), Роджер Маршал (Канзас) и Кевин Крамер (Северная Дакота). Как отметила Ламмис, ее штат располагает "более чем достаточными запасами урана, чтобы восполнить его дефицит на американском рынке" после введения запрета на импорт этого ресурса из России."Кроме того, мы можем добывать уран гораздо более безопасным и экологически дружелюбным способом", — подчеркнула конгрессмен, чьи слова также приводятся в заявлении.На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты запрещают импорт российской нефти и других энергоносителей. Этот шаг еще больше усугубил текущую ситуацию с ценами на нефть, которые росли последние несколько недель и превысили 100 долларов за баррель. В то время как Вашингтон пытается экономическими санкциями добиться изменения российской политики, люди в США ощутили последствия для своих кошельков — розничная цена на бензин 8 марта достигла исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778535672.html
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в мире, сша, вашингтон, джон баррассо, владимир путин, джо байден, россия, санкции в отношении россии
00:45 18.03.2022
 
В сенат США внесли законопроект о запрете на импорт урана из России

Республиканцы в сенате США внесли законопроект о запрете на импорт урана из России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание сената США
Здание сената США - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание сената США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Сенаторы от Республиканской партии США в четверг внесли на рассмотрение законопроект, предполагающий запрет на импорт в страну урана из России в связи с событиями на Украине, говорится в распространенном заявлении одного из авторов документа — члена сената от штата Вайоминг Джона Баррассо.

"Настало время навсегда исключить все российские энергоресурсы с американского рынка. Мы знаем, что (президент РФ) Владимир Путин использует эти деньги, чтобы финансировать свою жестокую и неспровоцированную войну на Украине. Запрет на импорт российских нефти, газа и угля является важным шагом, однако он не может стать последним", — заявил Баррассо.

Республиканец отметил, что запрет на импорт российского урана, по его мнению, не только лишит Россию необходимых для ведения боевых действий средств, но также придаст стимул развитию производства урана в США.
Данный законопроект поддержали коллеги Баррассо: республиканцы Синтия Ламмис (Вайоминг), Роджер Маршал (Канзас) и Кевин Крамер (Северная Дакота). Как отметила Ламмис, ее штат располагает "более чем достаточными запасами урана, чтобы восполнить его дефицит на американском рынке" после введения запрета на импорт этого ресурса из России.
"Кроме того, мы можем добывать уран гораздо более безопасным и экологически дружелюбным способом", — подчеркнула конгрессмен, чьи слова также приводятся в заявлении.
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На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты запрещают импорт российской нефти и других энергоносителей. Этот шаг еще больше усугубил текущую ситуацию с ценами на нефть, которые росли последние несколько недель и превысили 100 долларов за баррель. В то время как Вашингтон пытается экономическими санкциями добиться изменения российской политики, люди в США ощутили последствия для своих кошельков — розничная цена на бензин 8 марта достигла исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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