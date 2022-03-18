Рейтинг@Mail.ru
Американская журналистка озвучила факт об Украине, который скрывают в США - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220318/ukraina-1778950372.html
Американская журналистка озвучила факт об Украине, который скрывают в США
Американская журналистка озвучила факт об Украине, который скрывают в США - РИА Новости, 18.03.2022
Американская журналистка озвучила факт об Украине, который скрывают в США
Американская журналистка Лара Логан отказалась поддерживать позицию властей страны по ситуации на Украине и заявила, что представителям СМИ приходится... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T22:11
2022-03-18T22:16
в мире
сша
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778120503_0:327:3058:2047_1920x0_80_0_0_1fdafb22c91e5e8bf154e277eb0bfd31.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Американская журналистка Лара Логан отказалась поддерживать позицию властей страны по ситуации на Украине и заявила, что представителям СМИ приходится умалчивать факты о нацизме в этой стране. Об этом она рассказала на телеканале Real America’s Voice."Кругом очень много дезинформации. Мы никогда не видели ничего подобного. Я освещаю войны уже тридцать пять лет &lt;…&gt;. Нас загнали в рамки, мы должны ненавидеть Владимира Путина и верить во все плохое, что о нем говорят, а Украину обязательно любить", — сказала Логан в эфире.По ее словам, несогласные с подобными "методичками" подвергаются травле. В то же время, как полагает журналистка, США нарочно убирают из информационного поля данные о нацизме на Украине."Белый дом хочет вас убедить в том, что это не важно, что это происходит лишь среди немногих военных, но это неправда. &lt;…&gt; Мы, представители западных СМИ и Запада в целом, должны отрицать факты о происходящем", — добавила она, напомнив, что Соединенные Штаты и в прошлом зачастую поддерживали украинских нацистов оружием и средствами.Российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Параллельно развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Об оккупации Украины, как уточнял президент Владимир Путин, речи не идет.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778535672.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
сша
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Покровская
Александра Покровская
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778120503_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_44eb3ec4f1c0083602daac388529f598.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, россия
22:11 18.03.2022 (обновлено: 22:16 18.03.2022)
 
Американская журналистка озвучила факт об Украине, который скрывают в США

Американская журналистка Логан: от жителей США скрывают данные о нацистах на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyЧлены территориальной обороны в Киеве, Украина
Члены территориальной обороны в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Члены территориальной обороны в Киеве, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Американская журналистка Лара Логан отказалась поддерживать позицию властей страны по ситуации на Украине и заявила, что представителям СМИ приходится умалчивать факты о нацизме в этой стране. Об этом она рассказала на телеканале Real America’s Voice.
"Кругом очень много дезинформации. Мы никогда не видели ничего подобного. Я освещаю войны уже тридцать пять лет <…>. Нас загнали в рамки, мы должны ненавидеть Владимира Путина и верить во все плохое, что о нем говорят, а Украину обязательно любить", — сказала Логан в эфире.
Женщина проходит мимо украинского флага на Брайтон-Бич в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 08:00
Украина разделила Запад
По ее словам, несогласные с подобными "методичками" подвергаются травле. В то же время, как полагает журналистка, США нарочно убирают из информационного поля данные о нацизме на Украине.
"Белый дом хочет вас убедить в том, что это не важно, что это происходит лишь среди немногих военных, но это неправда. <…> Мы, представители западных СМИ и Запада в целом, должны отрицать факты о происходящем", — добавила она, напомнив, что Соединенные Штаты и в прошлом зачастую поддерживали украинских нацистов оружием и средствами.
Российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Параллельно развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Об оккупации Украины, как уточнял президент Владимир Путин, речи не идет.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 08:00
Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
 
В миреСШАУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала