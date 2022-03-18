22:11 18.03.2022 (обновлено: 22:16 18.03.2022)
Американская журналистка озвучила факт об Украине, который скрывают в США
Американская журналистка Логан: от жителей США скрывают данные о нацистах на Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyЧлены территориальной обороны в Киеве, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Члены территориальной обороны в Киеве, Украина
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Американская журналистка Лара Логан отказалась поддерживать позицию властей страны по ситуации на Украине и заявила, что представителям СМИ приходится умалчивать факты о нацизме в этой стране. Об этом она рассказала на телеканале Real America’s Voice.
"Кругом очень много дезинформации. Мы никогда не видели ничего подобного. Я освещаю войны уже тридцать пять лет <…>. Нас загнали в рамки, мы должны ненавидеть Владимира Путина и верить во все плохое, что о нем говорят, а Украину обязательно любить", — сказала Логан в эфире.
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По ее словам, несогласные с подобными "методичками" подвергаются травле. В то же время, как полагает журналистка, США нарочно убирают из информационного поля данные о нацизме на Украине.
"Белый дом хочет вас убедить в том, что это не важно, что это происходит лишь среди немногих военных, но это неправда. <…> Мы, представители западных СМИ и Запада в целом, должны отрицать факты о происходящем", — добавила она, напомнив, что Соединенные Штаты и в прошлом зачастую поддерживали украинских нацистов оружием и средствами.
Российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Параллельно развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Об оккупации Украины, как уточнял президент Владимир Путин, речи не идет.
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