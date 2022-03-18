https://ria.ru/20220318/ukraina-1778950372.html

Американская журналистка озвучила факт об Украине, который скрывают в США

Американская журналистка озвучила факт об Украине, который скрывают в США - РИА Новости, 18.03.2022

Американская журналистка озвучила факт об Украине, который скрывают в США

Американская журналистка Лара Логан отказалась поддерживать позицию властей страны по ситуации на Украине и заявила, что представителям СМИ приходится... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T22:11

2022-03-18T22:11

2022-03-18T22:16

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сша

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владимир путин

россия

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Американская журналистка Лара Логан отказалась поддерживать позицию властей страны по ситуации на Украине и заявила, что представителям СМИ приходится умалчивать факты о нацизме в этой стране. Об этом она рассказала на телеканале Real America’s Voice."Кругом очень много дезинформации. Мы никогда не видели ничего подобного. Я освещаю войны уже тридцать пять лет <…>. Нас загнали в рамки, мы должны ненавидеть Владимира Путина и верить во все плохое, что о нем говорят, а Украину обязательно любить", — сказала Логан в эфире.По ее словам, несогласные с подобными "методичками" подвергаются травле. В то же время, как полагает журналистка, США нарочно убирают из информационного поля данные о нацизме на Украине."Белый дом хочет вас убедить в том, что это не важно, что это происходит лишь среди немногих военных, но это неправда. <…> Мы, представители западных СМИ и Запада в целом, должны отрицать факты о происходящем", — добавила она, напомнив, что Соединенные Штаты и в прошлом зачастую поддерживали украинских нацистов оружием и средствами.Российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Параллельно развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Об оккупации Украины, как уточнял президент Владимир Путин, речи не идет.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778535672.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

сша

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, сша, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, россия