https://ria.ru/20220318/ukraina-1778918583.html

Москва и Киев "на полпути" по демилитаризации Украины, заявил Мединский

Москва и Киев "на полпути" по демилитаризации Украины, заявил Мединский - РИА Новости, 18.03.2022

Москва и Киев "на полпути" по демилитаризации Украины, заявил Мединский

Москва и Киев находятся "где-то на полпути" в вопросе демилитаризации Украины в рамках идущего переговорного процесса, заявил глава делегации РФ, помощник... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T18:39

2022-03-18T18:39

2022-03-18T18:39

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Москва и Киев находятся "где-то на полпути" в вопросе демилитаризации Украины в рамках идущего переговорного процесса, заявил глава делегации РФ, помощник президента России Владимир Мединский.Продвижение переговорных позиций сторон по таким темам, как денацификация и демилитаризация Украины, по словам Мединского, можно оценить по-разному. "Что касается демилитаризации, я бы сказал, 50 на 50. Дело в том, что я не уполномочен раскрывать никаких деталей переговоров и не буду этого делать. Ни конкретные цифры, ни аргументы переговаривающихся сторон, но в этой части мы где-то на полпути", - отметил он журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220318/zelenskiy-1778846816.html

https://ria.ru/20220317/spetsoperatsiya-1778754044.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, владимир мединский, украина, ситуация в днр и лнр