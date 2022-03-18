Онищенко считает, что Зеленский употребляет наркотики
Академик РАН Онищенко считает, что Зеленский употребляет наркотики
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко считает, что Владимир Зеленский употребляет наркотики, у него сформировалась зависимость.
"Как врач я хочу ему посочувствовать, потому что уже очевидно, что сегодня он уже глубоко и безвозвратно подсел на наркотики, это уже болезнь. Для него это непосильное испытание - возглавлять в такое время такое крупное государство", - сказал Онищенко на брифинге на тему "Маски сброшены: COVID-19 остался?".
Комментируя идею ряда европейских политиков о выдвижении Зеленского на Нобелевскую премию мира в 2022 году, он отметил, что Нобелевский комитет полностью себя дискредитировал, особенно в номинации премии "За мир".
Ранее ряд действующих и бывших европейских политиков выступили с инициативой наградить Владимира Зеленского Нобелевской премией мира в 2022 году.