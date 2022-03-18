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Онищенко считает, что Зеленский употребляет наркотики - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/ukraina-1778844916.html
Онищенко считает, что Зеленский употребляет наркотики
Онищенко считает, что Зеленский употребляет наркотики - РИА Новости, 18.03.2022
Онищенко считает, что Зеленский употребляет наркотики
Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко считает, что Владимир Зеленский... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T14:07
2022-03-18T14:07
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко считает, что Владимир Зеленский употребляет наркотики, у него сформировалась зависимость.Комментируя идею ряда европейских политиков о выдвижении Зеленского на Нобелевскую премию мира в 2022 году, он отметил, что Нобелевский комитет полностью себя дискредитировал, особенно в номинации премии "За мир".Ранее ряд действующих и бывших европейских политиков выступили с инициативой наградить Владимира Зеленского Нобелевской премией мира в 2022 году.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778755226.html
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владимир зеленский, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
14:07 18.03.2022
 
Онищенко считает, что Зеленский употребляет наркотики

Академик РАН Онищенко считает, что Зеленский употребляет наркотики

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко считает, что Владимир Зеленский употребляет наркотики, у него сформировалась зависимость.
"Как врач я хочу ему посочувствовать, потому что уже очевидно, что сегодня он уже глубоко и безвозвратно подсел на наркотики, это уже болезнь. Для него это непосильное испытание - возглавлять в такое время такое крупное государство", - сказал Онищенко на брифинге на тему "Маски сброшены: COVID-19 остался?".
Комментируя идею ряда европейских политиков о выдвижении Зеленского на Нобелевскую премию мира в 2022 году, он отметил, что Нобелевский комитет полностью себя дискредитировал, особенно в номинации премии "За мир".
Ранее ряд действующих и бывших европейских политиков выступили с инициативой наградить Владимира Зеленского Нобелевской премией мира в 2022 году.
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийВ миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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