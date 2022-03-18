https://ria.ru/20220318/ukraina-1778828540.html

Российские военные уничтожили пусковые установки украинских националистов

Российские военные уничтожили пусковые установки украинских националистов - РИА Новости, 18.03.2022

Российские военные уничтожили пусковые установки украинских националистов

Вооруженные силы РФ ракетами "Искандер" уничтожили украинские пусковые ракетные установки, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:11

2022-03-18T13:11

2022-03-18T13:22

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ ракетами "Искандер" уничтожили украинские пусковые ракетные установки, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.По данным Минобороны, ночью 18 марта с окраины Запорожья по жилым кварталам Мелитополя были нанесены удары ракетами "Точка-У" с кассетными боевыми частями, средства ПВО отразили атаку."Вооруженными силами Российской Федерации была осуществлена засечка координат пуска украинских баллистических ракет. В целях пресечения ракетных атак и защиты украинских граждан от новых ударов киевского националистического режима двумя ракетами "Искандер" пусковые установки украинских националистов были уничтожены", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220318/porazhenie-1778726140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, россия, запорожье, мелитополь