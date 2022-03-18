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Российские военные уничтожили пусковые установки украинских националистов - РИА Новости, 18.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/ukraina-1778828540.html
Российские военные уничтожили пусковые установки украинских националистов
Российские военные уничтожили пусковые установки украинских националистов - РИА Новости, 18.03.2022
Российские военные уничтожили пусковые установки украинских националистов
Вооруженные силы РФ ракетами "Искандер" уничтожили украинские пусковые ракетные установки, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:11
2022-03-18T13:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
россия
запорожье
мелитополь
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ ракетами "Искандер" уничтожили украинские пусковые ракетные установки, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.По данным Минобороны, ночью 18 марта с окраины Запорожья по жилым кварталам Мелитополя были нанесены удары ракетами "Точка-У" с кассетными боевыми частями, средства ПВО отразили атаку."Вооруженными силами Российской Федерации была осуществлена засечка координат пуска украинских баллистических ракет. В целях пресечения ракетных атак и защиты украинских граждан от новых ударов киевского националистического режима двумя ракетами "Искандер" пусковые установки украинских националистов были уничтожены", - сказал Конашенков.
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в мире, признание днр и лнр в россии, россия, запорожье, мелитополь
13:11 18.03.2022 (обновлено: 13:22 18.03.2022)
 
Российские военные уничтожили пусковые установки украинских националистов

Российские военные ракетами "Искандер" уничтожили пусковые установки ВСУ

© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в фотобанк"Искандер-М"
Искандер-М - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Константин Морозов
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"Искандер-М"
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ ракетами "Искандер" уничтожили украинские пусковые ракетные установки, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
По данным Минобороны, ночью 18 марта с окраины Запорожья по жилым кварталам Мелитополя были нанесены удары ракетами "Точка-У" с кассетными боевыми частями, средства ПВО отразили атаку.
"Вооруженными силами Российской Федерации была осуществлена засечка координат пуска украинских баллистических ракет. В целях пресечения ракетных атак и защиты украинских граждан от новых ударов киевского националистического режима двумя ракетами "Искандер" пусковые установки украинских националистов были уничтожены", - сказал Конашенков.
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