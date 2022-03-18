https://ria.ru/20220318/ukraina-1778827347.html

Кулеба назвал Лаврова самым опытным дипломатом в мире

Кулеба назвал Лаврова самым опытным дипломатом в мире - РИА Новости, 18.03.2022

Кулеба назвал Лаврова самым опытным дипломатом в мире

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов предметно разговаривать с главой МИД России Сергеем Лавровым, назвал его самым опытным... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:07

2022-03-18T13:07

2022-03-18T13:38

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в мире

украина

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов предметно разговаривать с главой МИД России Сергеем Лавровым, назвал его самым опытным дипломатом в мире."Лавров чрезвычайно опытный дипломат, я думаю, что он по состоянию на сегодняшний день дольше всего в мире находится на своей должности, имеет просто безумный опыт. Я готов с ним говорить, я готов с ним иметь серьезный, предметный разговор. Но все эти наши публичные нарративы нужно оставлять вне комнаты переговоров. Тогда мы сможем добиться результата", - сказал Кулеба в интервью "Украинской правде".Переговоры Лаврова и Кулебы уже проходили при посредничестве Турции 10 марта. В минувшую среду Лавров заявил, что его новая встреча с Кулебой зависит от желания украинской стороны: по словам Лаврова, важно, чтобы Киев не пытался размыть диалог.После начала специальной операции РФ и Украина в конце февраля провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220318/ukraina-1778819193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, владимир мединский, россия, киев, белоруссия, владимир путин, вооруженные силы рф