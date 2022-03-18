13:07 18.03.2022 (обновлено: 13:38 18.03.2022)
Кулеба назвал Лаврова самым опытным дипломатом в мире
Глава МИД Украины Кулеба назвал Лаврова самым опытным дипломатом в мире
© AP Photo / Turkish Foreign Ministry/Cem OzdelПереговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы
© AP Photo / Turkish Foreign Ministry/Cem Ozdel
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов предметно разговаривать с главой МИД России Сергеем Лавровым, назвал его самым опытным дипломатом в мире.
"Лавров чрезвычайно опытный дипломат, я думаю, что он по состоянию на сегодняшний день дольше всего в мире находится на своей должности, имеет просто безумный опыт. Я готов с ним говорить, я готов с ним иметь серьезный, предметный разговор. Но все эти наши публичные нарративы нужно оставлять вне комнаты переговоров. Тогда мы сможем добиться результата", - сказал Кулеба в интервью "Украинской правде".
После начала специальной операции РФ и Украина в конце февраля провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.