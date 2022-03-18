Рейтинг@Mail.ru
Кулеба назвал Лаврова самым опытным дипломатом в мире - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/ukraina-1778827347.html
Кулеба назвал Лаврова самым опытным дипломатом в мире
Кулеба назвал Лаврова самым опытным дипломатом в мире - РИА Новости, 18.03.2022
Кулеба назвал Лаврова самым опытным дипломатом в мире
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов предметно разговаривать с главой МИД России Сергеем Лавровым, назвал его самым опытным... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:07
2022-03-18T13:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
владимир мединский
россия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777449911_0:0:3959:2227_1920x0_80_0_0_386e946cd755bc702b5d60e684bee47b.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов предметно разговаривать с главой МИД России Сергеем Лавровым, назвал его самым опытным дипломатом в мире."Лавров чрезвычайно опытный дипломат, я думаю, что он по состоянию на сегодняшний день дольше всего в мире находится на своей должности, имеет просто безумный опыт. Я готов с ним говорить, я готов с ним иметь серьезный, предметный разговор. Но все эти наши публичные нарративы нужно оставлять вне комнаты переговоров. Тогда мы сможем добиться результата", - сказал Кулеба в интервью "Украинской правде".Переговоры Лаврова и Кулебы уже проходили при посредничестве Турции 10 марта. В минувшую среду Лавров заявил, что его новая встреча с Кулебой зависит от желания украинской стороны: по словам Лаврова, важно, чтобы Киев не пытался размыть диалог.После начала специальной операции РФ и Украина в конце февраля провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220318/ukraina-1778819193.html
украина
россия
киев
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777448970_675:0:3378:2027_1920x0_80_0_0_2764fe36d98b744a94bdade333bc920e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, владимир мединский, россия, киев, белоруссия, владимир путин, вооруженные силы рф
13:07 18.03.2022 (обновлено: 13:38 18.03.2022)
 
Кулеба назвал Лаврова самым опытным дипломатом в мире

Глава МИД Украины Кулеба назвал Лаврова самым опытным дипломатом в мире

© AP Photo / Turkish Foreign Ministry/Cem OzdelПереговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© AP Photo / Turkish Foreign Ministry/Cem Ozdel
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов предметно разговаривать с главой МИД России Сергеем Лавровым, назвал его самым опытным дипломатом в мире.
"Лавров чрезвычайно опытный дипломат, я думаю, что он по состоянию на сегодняшний день дольше всего в мире находится на своей должности, имеет просто безумный опыт. Я готов с ним говорить, я готов с ним иметь серьезный, предметный разговор. Но все эти наши публичные нарративы нужно оставлять вне комнаты переговоров. Тогда мы сможем добиться результата", - сказал Кулеба в интервью "Украинской правде".
Переговоры Лаврова и Кулебы уже проходили при посредничестве Турции 10 марта. В минувшую среду Лавров заявил, что его новая встреча с Кулебой зависит от желания украинской стороны: по словам Лаврова, важно, чтобы Киев не пытался размыть диалог.
После начала специальной операции РФ и Украина в конце февраля провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 12:31
Киев пытается затянуть переговоры, заявил Путин Шольцу
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении РоссииВладимир МединскийРоссияКиевБелоруссияВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала