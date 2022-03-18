Рейтинг@Mail.ru
Киев пытается затянуть переговоры, заявил Путин Шольцу - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220318/ukraina-1778819193.html
Киев пытается затянуть переговоры, заявил Путин Шольцу
Киев пытается затянуть переговоры, заявил Путин Шольцу - РИА Новости, 18.03.2022
Киев пытается затянуть переговоры, заявил Путин Шольцу
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем отметил, что киевский режим стремится затянуть переговоры, выдвигая... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:31
2022-03-18T12:59
в мире
владимир путин
украина
олаф шольц
донбасс
германия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575828063_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_61aba631185fa6d9d2b3e7a4ca036baf.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем отметил, что киевский режим стремится затянуть переговоры, выдвигая все новые нереалистичные предложения, рассказали в пресс-службе Кремля.Путин обратил внимание Шольца на ракетные обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов Донецка и Макеевки, приведшие к большим человеческим жертвам, которые Запад проигнорировал.Президент также отметил, что российские военные на Украине делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220318/porazhenie-1778726140.html
украина
донбасс
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575828063_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bcf5cd761a05fd284b25e4e5a8f8b73d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, олаф шольц, донбасс, германия, россия
12:31 18.03.2022 (обновлено: 12:59 18.03.2022)
 
Киев пытается затянуть переговоры, заявил Путин Шольцу

Президент России Путин заявил канцлеру ФРГ Шольцу, что Киев пытается затянуть переговоры

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем отметил, что киевский режим стремится затянуть переговоры, выдвигая все новые нереалистичные предложения, рассказали в пресс-службе Кремля.

"Тем не менее российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов", — говорится в сообщении.

Путин обратил внимание Шольца на ракетные обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов Донецка и Макеевки, приведшие к большим человеческим жертвам, которые Запад проигнорировал.
Президент также отметил, что российские военные на Украине делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 08:00
Путин зафиксировал поражение Запада
 
В миреВладимир ПутинУкраинаОлаф ШольцДонбассГерманияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала