https://ria.ru/20220318/ukraina-1778819193.html
Киев пытается затянуть переговоры, заявил Путин Шольцу
Киев пытается затянуть переговоры, заявил Путин Шольцу - РИА Новости, 18.03.2022
Киев пытается затянуть переговоры, заявил Путин Шольцу
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем отметил, что киевский режим стремится затянуть переговоры, выдвигая... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:31
2022-03-18T12:31
2022-03-18T12:59
в мире
владимир путин
украина
олаф шольц
донбасс
германия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575828063_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_61aba631185fa6d9d2b3e7a4ca036baf.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем отметил, что киевский режим стремится затянуть переговоры, выдвигая все новые нереалистичные предложения, рассказали в пресс-службе Кремля.Путин обратил внимание Шольца на ракетные обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов Донецка и Макеевки, приведшие к большим человеческим жертвам, которые Запад проигнорировал.Президент также отметил, что российские военные на Украине делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220318/porazhenie-1778726140.html
украина
донбасс
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575828063_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bcf5cd761a05fd284b25e4e5a8f8b73d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, украина, олаф шольц, донбасс, германия, россия
12:31 18.03.2022 (обновлено: 12:59 18.03.2022)
Киев пытается затянуть переговоры, заявил Путин Шольцу
Президент России Путин заявил канцлеру ФРГ Шольцу, что Киев пытается затянуть переговоры