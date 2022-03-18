https://ria.ru/20220318/ukraina-1778819193.html

Киев пытается затянуть переговоры, заявил Путин Шольцу

Киев пытается затянуть переговоры, заявил Путин Шольцу - РИА Новости, 18.03.2022

Киев пытается затянуть переговоры, заявил Путин Шольцу

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем отметил, что киевский режим стремится затянуть переговоры, выдвигая... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:31

2022-03-18T12:31

2022-03-18T12:59

в мире

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украина

олаф шольц

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем отметил, что киевский режим стремится затянуть переговоры, выдвигая все новые нереалистичные предложения, рассказали в пресс-службе Кремля.Путин обратил внимание Шольца на ракетные обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов Донецка и Макеевки, приведшие к большим человеческим жертвам, которые Запад проигнорировал.Президент также отметил, что российские военные на Украине делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220318/porazhenie-1778726140.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир путин, украина, олаф шольц, донбасс, германия, россия