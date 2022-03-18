https://ria.ru/20220318/ukraina-1778817907.html

Москва не допустит поставок Киеву советских С-300, предупредил Лавров

Москва не допустит поставок Киеву советских С-300, предупредил Лавров - РИА Новости, 18.03.2022

Москва не допустит поставок Киеву советских С-300, предупредил Лавров

Передача советских С-300 из других стран на Украину невозможна и будет незаконной, Москва не допустит этого, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:26

2022-03-18T12:26

2022-03-18T12:26

обострение ситуации в днр и лнр

словакия

сша

украина

нато

миг-29

f-16

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Передача советских С-300 из других стран на Украину невозможна и будет незаконной, Москва не допустит этого, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Словакия готова передать Украине комплексы ПВО С-300, как только получит им замену от США или иных союзников по НАТО, заявил министр обороны страны Ярослав Надь. Он добавил, что Словакия ведет переговоры о замещении не только С-300, но и истребителей советского производства МиГ-29. Он выразил заинтересованность в получении вместо них американских самолетов F-16."Также обсуждается противоракетная оборона. Исходя из прагматических причин, они полагают, что можно попросить членов НАТО, которые владеют еще советского производства системами ПРО, что они их защитят. Хочу напомнить всем странам, которые могут рассматривать эту идею, что советские системы и системы российского производства там находятся в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами, которые также имеют сертификат пользователя. И этот сертификат не разрешает направлять их в третьи страны", - сказал Лавров в интервью RT."Это вполне законное требование. Я понимаю, что сейчас все законы - не то, что западные коллеги уважают, они уже разорвали идею презумпции невиновности, священность частной собственности и права на него... Но я могу сказать, что мы не позволим подобным рискам развиваться, мы не позволим им материализоваться", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220318/mariupol-1778788876.html

словакия

сша

украина

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

словакия, сша, украина, нато, миг-29, f-16, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии