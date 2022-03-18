https://ria.ru/20220318/ukraina-1778815302.html

Запад будет мешать нормализации ситуации на Украине, заявил Лавров

Запад будет мешать нормализации ситуации на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 18.03.2022

Запад будет мешать нормализации ситуации на Украине, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал аномальной нынешнюю ситуацию в отношениях между Россией и Украиной и выразил надежду, что она "постепенно... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:17

2022-03-18T12:17

2022-03-18T12:39

россия

украина

в мире

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал аномальной нынешнюю ситуацию в отношениях между Россией и Украиной и выразил надежду, что она "постепенно закончится".По его словам, у россиян "никогда не было вопросов украинскому народу" и два наших народа очень близки в культурном отношении и мировоззрении в целом."Я надеюсь, что, когда эта аномальная ситуация закончится, постепенно все вернется в прежнее русло. Это будет постепенно. Усилиями наших западных коллег это не может быть быстро. Они попытались сделать Украину анти-Россией, используя разные инструменты", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT."Я уверен, что историческая близость двух братских народов восторжествует", - добавил министр.

https://ria.ru/20220318/bayden-1778812379.html

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украина

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)