https://ria.ru/20220318/ukraina-1778815302.html
Запад будет мешать нормализации ситуации на Украине, заявил Лавров
Запад будет мешать нормализации ситуации на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 18.03.2022
Запад будет мешать нормализации ситуации на Украине, заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал аномальной нынешнюю ситуацию в отношениях между Россией и Украиной и выразил надежду, что она "постепенно... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:17
2022-03-18T12:17
2022-03-18T12:39
россия
украина
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал аномальной нынешнюю ситуацию в отношениях между Россией и Украиной и выразил надежду, что она "постепенно закончится".По его словам, у россиян "никогда не было вопросов украинскому народу" и два наших народа очень близки в культурном отношении и мировоззрении в целом."Я надеюсь, что, когда эта аномальная ситуация закончится, постепенно все вернется в прежнее русло. Это будет постепенно. Усилиями наших западных коллег это не может быть быстро. Они попытались сделать Украину анти-Россией, используя разные инструменты", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT."Я уверен, что историческая близость двух братских народов восторжествует", - добавил министр.
https://ria.ru/20220318/bayden-1778812379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:17 18.03.2022 (обновлено: 12:39 18.03.2022)
Запад будет мешать нормализации ситуации на Украине, заявил Лавров
Глава МИД Лавров назвал ситуацию в отношениях между Россией и Украиной аномальной