Рейтинг@Mail.ru
Запад будет мешать нормализации ситуации на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220318/ukraina-1778815302.html
Запад будет мешать нормализации ситуации на Украине, заявил Лавров
Запад будет мешать нормализации ситуации на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 18.03.2022
Запад будет мешать нормализации ситуации на Украине, заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал аномальной нынешнюю ситуацию в отношениях между Россией и Украиной и выразил надежду, что она "постепенно... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:17
2022-03-18T12:39
россия
украина
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776753163_0:0:2716:1527_1920x0_80_0_0_acc9aeed88f291ee00e7353bbe5b884e.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал аномальной нынешнюю ситуацию в отношениях между Россией и Украиной и выразил надежду, что она "постепенно закончится".По его словам, у россиян "никогда не было вопросов украинскому народу" и два наших народа очень близки в культурном отношении и мировоззрении в целом."Я надеюсь, что, когда эта аномальная ситуация закончится, постепенно все вернется в прежнее русло. Это будет постепенно. Усилиями наших западных коллег это не может быть быстро. Они попытались сделать Украину анти-Россией, используя разные инструменты", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT."Я уверен, что историческая близость двух братских народов восторжествует", - добавил министр.
https://ria.ru/20220318/bayden-1778812379.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776753163_0:0:2640:1980_1920x0_80_0_0_295d8495d6069afe4803b53c58dca87a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:17 18.03.2022 (обновлено: 12:39 18.03.2022)
 
Запад будет мешать нормализации ситуации на Украине, заявил Лавров

Глава МИД Лавров назвал ситуацию в отношениях между Россией и Украиной аномальной

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал аномальной нынешнюю ситуацию в отношениях между Россией и Украиной и выразил надежду, что она "постепенно закончится".
По его словам, у россиян "никогда не было вопросов украинскому народу" и два наших народа очень близки в культурном отношении и мировоззрении в целом.
"Я надеюсь, что, когда эта аномальная ситуация закончится, постепенно все вернется в прежнее русло. Это будет постепенно. Усилиями наших западных коллег это не может быть быстро. Они попытались сделать Украину анти-Россией, используя разные инструменты", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.
"Я уверен, что историческая близость двух братских народов восторжествует", - добавил министр.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 12:04
Кадыров назвал Байдена маньяком, возомнившим себя мировым жандармом
 
РоссияУкраинаВ миреСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала