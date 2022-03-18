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В Крыму предложили переименовать Премию мира в Премию поджигателям войны - РИА Новости, 18.03.2022
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В Крыму предложили переименовать Премию мира в Премию поджигателям войны
В Крыму предложили переименовать Премию мира в Премию поджигателям войны - РИА Новости, 18.03.2022
В Крыму предложили переименовать Премию мира в Премию поджигателям войны
Нобелевскую премию мира следует переименовать в Премию поджигателям войны, учитывая, каким политикам она присуждается, заявил РИА Новости в пятницу сенатор от... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:43
2022-03-18T11:43
петр порошенко
владимир зеленский
барак обама
донбасс
украина
европа
признание днр и лнр в россии
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Нобелевскую премию мира следует переименовать в Премию поджигателям войны, учитывая, каким политикам она присуждается, заявил РИА Новости в пятницу сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ряд европейских политиков выступили ранее с инициативой наградить украинского президента Владимира Зеленского Нобелевской премией мира.Законодатель подчеркнул, что европейские политики не дружат со здравым смыслом. Кроме того, они находятся под мощнейшей пропагандой "империи лжи", они несамостоятельны, не могут объективно оценить ситуацию в Европе, в мире, и тем более - на Украине."Выдвигать на Премию мира человека, который вслед за прежним президентом Украины Петром Порошенко, продолжил войну на Украине, отказался выполнять минские соглашения, при котором производились обстрелы мирных жителей Донбасса, выдвигать на Премию мира человека, виновного в развязывании войны в своей стране", - подчеркнул он.По словам парламентария, Премия мира - удивительная премия, которая вручается тем политикам, кто "развязал войну". В этой связи Цеков напомнил о присуждении премии американскому президенту Бараку Обаме. По мнению законодателя, мировому сообществу нужно создать новый комитет, который присуждал бы премию ученым за достижения в области математики, химии, в других науках. При этом от Премии мира и Премии по литературе следовало бы отказаться, поскольку они часто политизированы, заключил он.
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петр порошенко, владимир зеленский, барак обама, донбасс, украина, европа, признание днр и лнр в россии, в мире, санкции в отношении россии
11:43 18.03.2022
 
В Крыму предложили переименовать Премию мира в Премию поджигателям войны

Сенатор от Крыма Цеков предложил переименовать Премию мира в Премию поджигателям войны

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредставитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Нобелевскую премию мира следует переименовать в Премию поджигателям войны, учитывая, каким политикам она присуждается, заявил РИА Новости в пятницу сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ряд европейских политиков выступили ранее с инициативой наградить украинского президента Владимира Зеленского Нобелевской премией мира.
"Это очередной гвоздь в крышку известного сооружения под названием Нобелевская премия мира", - сказал Цеков. По его мнению, "Премию мира следует переименовать в Премию поджигателям войны".
Законодатель подчеркнул, что европейские политики не дружат со здравым смыслом. Кроме того, они находятся под мощнейшей пропагандой "империи лжи", они несамостоятельны, не могут объективно оценить ситуацию в Европе, в мире, и тем более - на Украине.
"Выдвигать на Премию мира человека, который вслед за прежним президентом Украины Петром Порошенко, продолжил войну на Украине, отказался выполнять минские соглашения, при котором производились обстрелы мирных жителей Донбасса, выдвигать на Премию мира человека, виновного в развязывании войны в своей стране", - подчеркнул он.
По словам парламентария, Премия мира - удивительная премия, которая вручается тем политикам, кто "развязал войну". В этой связи Цеков напомнил о присуждении премии американскому президенту Бараку Обаме. По мнению законодателя, мировому сообществу нужно создать новый комитет, который присуждал бы премию ученым за достижения в области математики, химии, в других науках. При этом от Премии мира и Премии по литературе следовало бы отказаться, поскольку они часто политизированы, заключил он.
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