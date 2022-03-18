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В Турции заявили, что у Украины есть только один способ разрешить кризис - РИА Новости, 18.03.2022
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Будущее Украины предрешено
В Турции заявили, что у Украины есть только один способ разрешить кризис - РИА Новости, 18.03.2022
Будущее Украины предрешено
США выступают против нейтрального статуса Украины, но именно этот вопрос имеет ключевое значение для будущего страны, заявил колумнист турецкой газеты... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:35
2022-03-18T15:11
в мире
турция
украина
сша
нато
россия
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. США выступают против нейтрального статуса Украины, но именно этот вопрос имеет ключевое значение для будущего страны, заявил колумнист турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер.По словам автора, об этом свидетельствуют продолжающиеся поставки оружия и финансовая поддержка Киева со стороны Вашингтона и стран НАТО.Несмотря на то что Владимир Зеленский неоднократно допускал возможность обсудить с Россией вопрос статуса ДНР и ЛНР, Соединенные Штаты постоянно пресекали эти попытки начать движение к миру, отмечает журналист.Вместе с тем он считает ситуацию с признанием независимости двух новых республик и российского статуса Крыма вопросом времени, тогда как наиболее важный вопрос заключается в принятии Украиной нейтралитета и его закреплении в Конституции."При таких обстоятельствах США понесут крупные стратегические потери и потеряют возможность использовать текущий кризис в своих интересах", — пояснил Мехмет Али Гюллер.Он делает вывод, что в конечном счете Украине придется выбирать из двух вариантов: либо она примет нейтралитет, либо продолжит быть инструментом США, что приведет ее к неизбежному концу."Это означает, что Киев на деле имеет только один вариант", — заключил журналист.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, турция, украина, сша, нато, россия, владимир зеленский
11:35 18.03.2022 (обновлено: 15:11 18.03.2022)
 
В Турции заявили, что у Украины есть только один способ разрешить кризис

Cumhuriyet: Украина сможет избежать катастрофы только при принятии нейтрального статуса

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вид на Киев
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. США выступают против нейтрального статуса Украины, но именно этот вопрос имеет ключевое значение для будущего страны, заявил колумнист турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер.

"Америка не стремится к урегулированию украинского кризиса, так как он помогает ей использовать эту страну в качестве фронта, изнуряющего Россию", — пишет он.

По словам автора, об этом свидетельствуют продолжающиеся поставки оружия и финансовая поддержка Киева со стороны Вашингтона и стран НАТО.
Несмотря на то что Владимир Зеленский неоднократно допускал возможность обсудить с Россией вопрос статуса ДНР и ЛНР, Соединенные Штаты постоянно пресекали эти попытки начать движение к миру, отмечает журналист.
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"При таких обстоятельствах США понесут крупные стратегические потери и потеряют возможность использовать текущий кризис в своих интересах", — пояснил Мехмет Али Гюллер.
Он делает вывод, что в конечном счете Украине придется выбирать из двух вариантов: либо она примет нейтралитет, либо продолжит быть инструментом США, что приведет ее к неизбежному концу.
"Это означает, что Киев на деле имеет только один вариант", — заключил журналист.
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Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреТурцияУкраинаСШАНАТОРоссияВладимир Зеленский
 
 
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