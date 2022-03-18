https://ria.ru/20220318/ukraina-1778804954.html

Будущее Украины предрешено

В Турции заявили, что у Украины есть только один способ разрешить кризис - РИА Новости, 18.03.2022

Будущее Украины предрешено

США выступают против нейтрального статуса Украины, но именно этот вопрос имеет ключевое значение для будущего страны, заявил колумнист турецкой газеты... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:35

2022-03-18T11:35

2022-03-18T15:11

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. США выступают против нейтрального статуса Украины, но именно этот вопрос имеет ключевое значение для будущего страны, заявил колумнист турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер.По словам автора, об этом свидетельствуют продолжающиеся поставки оружия и финансовая поддержка Киева со стороны Вашингтона и стран НАТО.Несмотря на то что Владимир Зеленский неоднократно допускал возможность обсудить с Россией вопрос статуса ДНР и ЛНР, Соединенные Штаты постоянно пресекали эти попытки начать движение к миру, отмечает журналист.Вместе с тем он считает ситуацию с признанием независимости двух новых республик и российского статуса Крыма вопросом времени, тогда как наиболее важный вопрос заключается в принятии Украиной нейтралитета и его закреплении в Конституции."При таких обстоятельствах США понесут крупные стратегические потери и потеряют возможность использовать текущий кризис в своих интересах", — пояснил Мехмет Али Гюллер.Он делает вывод, что в конечном счете Украине придется выбирать из двух вариантов: либо она примет нейтралитет, либо продолжит быть инструментом США, что приведет ее к неизбежному концу."Это означает, что Киев на деле имеет только один вариант", — заключил журналист.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220318/krym-1778779587.html

https://ria.ru/20220317/ukrain-1778715533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, турция, украина, сша, нато, россия, владимир зеленский