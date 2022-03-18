https://ria.ru/20220318/ukraina-1778800322.html
Кива считает, что украинским войскам скоро нечем будет воевать
Кива считает, что украинским войскам скоро нечем будет воевать - РИА Новости, 18.03.2022
Кива считает, что украинским войскам скоро нечем будет воевать
Украинские войска с начала спецоперации РФ понесли большие потери, у них заканчивается боекомплект и топливо, заявил в пятницу Илья Кива, ранее лишенный мандата РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:12
2022-03-18T11:12
2022-03-18T11:12
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
владимир путин
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска с начала спецоперации РФ понесли большие потери, у них заканчивается боекомплект и топливо, заявил в пятницу Илья Кива, ранее лишенный мандата украинского депутата."За 21 день ожесточенных боев ВСУ (вооруженные силы Украины) понесли большие потери личного состава, заканчивается ГСМ и БК, воевать скоро будет просто нечем и не на чем", - написал политик в своем Telegram-канале.Он также отметил, что российская армия полностью контролирует украинское воздушное пространство, что позволяет беспрепятственно уничтожать военные и стратегические объекты. Кива отметил, что призывы Владимира Зеленского к Западу о помощи, в частности, о поставках систем ПВО С-300, проигнорированы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 17 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 181 самолет и вертолет, свыше 1,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 133 реактивные системы залпового огня и 172 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
https://ria.ru/20220318/porazhenie-1778726140.html
https://ria.ru/20220318/premiya-1778776350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, telegram (приложение), признание днр и лнр в россии
Кива считает, что украинским войскам скоро нечем будет воевать
Бывший депутат Рады Кива считает, что украинским войскам скоро нечем будет воевать
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Украинские войска с начала спецоперации РФ понесли большие потери, у них заканчивается боекомплект и топливо, заявил
в пятницу Илья Кива, ранее лишенный мандата украинского депутата.
Верховная Рада Украины 15 марта лишила мандата Киву, который был депутатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Сам Кива считает незаконным голосование по его отставке, так как, по его данным, решение было принято на основании заявления о сложении им депутатского мандата по собственному желанию, которое Кива не писал.
"За 21 день ожесточенных боев ВСУ (вооруженные силы Украины) понесли большие потери личного состава, заканчивается ГСМ и БК, воевать скоро будет просто нечем и не на чем", - написал политик в своем Telegram-канале
.
Он также отметил, что российская армия полностью контролирует украинское воздушное пространство, что позволяет беспрепятственно уничтожать военные и стратегические объекты. Кива отметил, что призывы Владимира Зеленского к Западу о помощи, в частности, о поставках систем ПВО С-300, проигнорированы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным на 17 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 181 самолет и вертолет, свыше 1,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 133 реактивные системы залпового огня и 172 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.