https://ria.ru/20220318/ukraina-1778800322.html

Кива считает, что украинским войскам скоро нечем будет воевать

Кива считает, что украинским войскам скоро нечем будет воевать - РИА Новости, 18.03.2022

Кива считает, что украинским войскам скоро нечем будет воевать

Украинские войска с начала спецоперации РФ понесли большие потери, у них заканчивается боекомплект и топливо, заявил в пятницу Илья Кива, ранее лишенный мандата РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:12

2022-03-18T11:12

2022-03-18T11:12

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

владимир путин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска с начала спецоперации РФ понесли большие потери, у них заканчивается боекомплект и топливо, заявил в пятницу Илья Кива, ранее лишенный мандата украинского депутата."За 21 день ожесточенных боев ВСУ (вооруженные силы Украины) понесли большие потери личного состава, заканчивается ГСМ и БК, воевать скоро будет просто нечем и не на чем", - написал политик в своем Telegram-канале.Он также отметил, что российская армия полностью контролирует украинское воздушное пространство, что позволяет беспрепятственно уничтожать военные и стратегические объекты. Кива отметил, что призывы Владимира Зеленского к Западу о помощи, в частности, о поставках систем ПВО С-300, проигнорированы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 17 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 181 самолет и вертолет, свыше 1,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 133 реактивные системы залпового огня и 172 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.

https://ria.ru/20220318/porazhenie-1778726140.html

https://ria.ru/20220318/premiya-1778776350.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

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