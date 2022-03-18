https://ria.ru/20220318/ukraina-1778796033.html
Киев в пятницу согласовал девять гуманитарных коридоров
Киев в пятницу согласовал девять гуманитарных коридоров - РИА Новости, 18.03.2022
Киев в пятницу согласовал девять гуманитарных коридоров
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в пятницу согласовано девять гуманитарных коридоров. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:52
2022-03-18T10:52
2022-03-18T10:52
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в пятницу согласовано девять гуманитарных коридоров."Согласовано девять гуманитарных коридоров", - сказала вице-премьер в видеообращении.По ее словам, гумкоридоры будут открыты из Донецкой области: из Мариуполя в Запорожье. Из Сумской области: из Сум в Полтаву, из Тростянца, Лебедина, Конотопа, сел Краснополье, Великая Писаревка в Полтаву.Верещук добавила, что в Харьковскую область планируется доставка гуманитарной помощи в города Балаклея и Изюм."Прорабатываем назавтра маршруты для доставки гуманитарной помощи в города Херсонской и Луганской областей", - отметила она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220318/mariupol-1778781447.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Киев в пятницу согласовал девять гуманитарных коридоров
Вице-премьер Украины Верещук: в пятницу согласовано девять гуманитарных коридоров