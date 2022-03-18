Рейтинг@Mail.ru
Киев в пятницу согласовал девять гуманитарных коридоров - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/ukraina-1778796033.html
Киев в пятницу согласовал девять гуманитарных коридоров
Киев в пятницу согласовал девять гуманитарных коридоров - РИА Новости, 18.03.2022
Киев в пятницу согласовал девять гуманитарных коридоров
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в пятницу согласовано девять гуманитарных коридоров. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:52
2022-03-18T10:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
беженцы
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777153792_348:204:3613:2040_1920x0_80_0_0_1a30ede6682240f67b7eb27a32ef79fa.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в пятницу согласовано девять гуманитарных коридоров."Согласовано девять гуманитарных коридоров", - сказала вице-премьер в видеообращении.По ее словам, гумкоридоры будут открыты из Донецкой области: из Мариуполя в Запорожье. Из Сумской области: из Сум в Полтаву, из Тростянца, Лебедина, Конотопа, сел Краснополье, Великая Писаревка в Полтаву.Верещук добавила, что в Харьковскую область планируется доставка гуманитарной помощи в города Балаклея и Изюм."Прорабатываем назавтра маршруты для доставки гуманитарной помощи в города Херсонской и Луганской областей", - отметила она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220318/mariupol-1778781447.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
россия
украина
херсонская область
сумская область
полтавская область
киевская область
донецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777153792_448:299:2781:2048_1920x0_80_0_0_0edb220601b0f18b5ac8c0f5e0e7b135.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, беженцы, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, херсонская область , сумская область, полтавская область, киевская область, донецкая область
10:52 18.03.2022
 
Киев в пятницу согласовал девять гуманитарных коридоров

Вице-премьер Украины Верещук: в пятницу согласовано девять гуманитарных коридоров

© REUTERS / Deputy Head for President's Office, UkraineПервый этап эвакуации из города Сумы
Первый этап эвакуации из города Сумы - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / Deputy Head for President's Office, Ukraine
Первый этап эвакуации из города Сумы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в пятницу согласовано девять гуманитарных коридоров.
"Согласовано девять гуманитарных коридоров", - сказала вице-премьер в видеообращении.
По ее словам, гумкоридоры будут открыты из Донецкой области: из Мариуполя в Запорожье. Из Сумской области: из Сум в Полтаву, из Тростянца, Лебедина, Конотопа, сел Краснополье, Великая Писаревка в Полтаву.
Верещук добавила, что в Харьковскую область планируется доставка гуманитарной помощи в города Балаклея и Изюм.
"Прорабатываем назавтра маршруты для доставки гуманитарной помощи в города Херсонской и Луганской областей", - отметила она.
Военнослужащий НА ДНР общается с беженцами на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 09:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 425 человек
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 08:00
Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаБеженцыДНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРХерсонская областьСумская областьПолтавская областьКиевская областьДонецкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала