https://ria.ru/20220318/ukraina-1778789203.html

Российские военные за ночь сбили на Украине шесть беспилотников

Российские военные за ночь сбили на Украине шесть беспилотников - РИА Новости, 18.03.2022

Российские военные за ночь сбили на Украине шесть беспилотников

Российские военные ночью сбили шесть украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар", заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T10:18

2022-03-18T10:18

2022-03-18T11:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские военные ночью сбили шесть украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар", заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."За ночь авиацией и средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты в воздухе еще шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2", - сказал Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 беспилотных летательных аппарата, 1406 танков и других боевых бронированных машин, 138 установок реактивной системы залпового огня, 535 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1197 единиц специальной военной автомобильной техники", - добавил он.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, воздушно-космические силы россии