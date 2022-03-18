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Российские военные за ночь сбили на Украине шесть беспилотников - РИА Новости, 18.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/ukraina-1778789203.html
Российские военные за ночь сбили на Украине шесть беспилотников
Российские военные за ночь сбили на Украине шесть беспилотников - РИА Новости, 18.03.2022
Российские военные за ночь сбили на Украине шесть беспилотников
Российские военные ночью сбили шесть украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар", заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:18
2022-03-18T11:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские военные ночью сбили шесть украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар", заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."За ночь авиацией и средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты в воздухе еще шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2", - сказал Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 беспилотных летательных аппарата, 1406 танков и других боевых бронированных машин, 138 установок реактивной системы залпового огня, 535 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1197 единиц специальной военной автомобильной техники", - добавил он.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, воздушно-космические силы россии
10:18 18.03.2022 (обновлено: 11:11 18.03.2022)
 
Российские военные за ночь сбили на Украине шесть беспилотников

Российские военные за ночь сбили на Украине шесть беспилотников, в том числе "Байрактар"

© Фото : Минобороны РФОдин из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2"
Один из сбитых в Киевской области беспилотников Байрактар ТБ-2 - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© Фото : Минобороны РФ
Один из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2". Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские военные ночью сбили шесть украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар", заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"За ночь авиацией и средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты в воздухе еще шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2", - сказал Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 беспилотных летательных аппарата, 1406 танков и других боевых бронированных машин, 138 установок реактивной системы залпового огня, 535 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1197 единиц специальной военной автомобильной техники", - добавил он.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковВоздушно-космические силы России
 
 
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