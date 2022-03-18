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СК расследует призывы главы украинской погранслужбы убивать россиян - РИА Новости, 18.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/ukraina-1778788595.html
СК расследует призывы главы украинской погранслужбы убивать россиян
СК расследует призывы главы украинской погранслужбы убивать россиян - РИА Новости, 18.03.2022
СК расследует призывы главы украинской погранслужбы убивать россиян
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать призывы главы украинской пограничной службы к убийству родственников российских военнослужащих,... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:14
2022-03-18T10:28
обострение ситуации в днр и лнр
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
россия
александр бастрыкин
украина
пограничная служба украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать призывы главы украинской пограничной службы к убийству родственников российских военнослужащих, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным СК, глава украинской пограничной службы Сергей Дейнеко в социальной сети Facebook опубликовал пост, в котором призвал к кровавым расправам над женами, детьми и родителями российских военнослужащих."Председатель СК России поручил расследовать призывы главы украинской пограничной службы убивать родственников российских военнослужащих. Главному следственному управлению СК России поручено в соответствии с действующим законодательством провести все необходимые мероприятия и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело", - говорится в сообщении.Отмечается, что действия Дейнеко еще раз подтвердили, что украинский национализм только усиливается. "Подобные высказывания лишь подтверждают, что на протяжении восьми лет с попустительства украинских властей зверски уничтожалось гражданское население Донбасса", - добавляется в сообщении СК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/delo-1778740712.html
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следственный комитет россии (ск рф), в мире, россия, александр бастрыкин, украина, пограничная служба украины, ситуация в днр и лнр, сергей дейнеко
10:14 18.03.2022 (обновлено: 10:28 18.03.2022)
 
СК расследует призывы главы украинской погранслужбы убивать россиян

Бастрыкин поручил расследовать призывы главы украинской погранслужбы убивать россиян

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать призывы главы украинской пограничной службы к убийству родственников российских военнослужащих, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
По данным СК, глава украинской пограничной службы Сергей Дейнеко в социальной сети Facebook опубликовал пост, в котором призвал к кровавым расправам над женами, детьми и родителями российских военнослужащих.
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"Председатель СК России поручил расследовать призывы главы украинской пограничной службы убивать родственников российских военнослужащих. Главному следственному управлению СК России поручено в соответствии с действующим законодательством провести все необходимые мероприятия и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело", - говорится в сообщении.
Отмечается, что действия Дейнеко еще раз подтвердили, что украинский национализм только усиливается. "Подобные высказывания лишь подтверждают, что на протяжении восьми лет с попустительства украинских властей зверски уничтожалось гражданское население Донбасса", - добавляется в сообщении СК.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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