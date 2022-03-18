10:14 18.03.2022 (обновлено: 10:28 18.03.2022)
СК расследует призывы главы украинской погранслужбы убивать россиян
Бастрыкин поручил расследовать призывы главы украинской погранслужбы убивать россиян
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать призывы главы украинской пограничной службы к убийству родственников российских военнослужащих, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
По данным СК, глава украинской пограничной службы Сергей Дейнеко в социальной сети Facebook опубликовал пост, в котором призвал к кровавым расправам над женами, детьми и родителями российских военнослужащих.
"Председатель СК России поручил расследовать призывы главы украинской пограничной службы убивать родственников российских военнослужащих. Главному следственному управлению СК России поручено в соответствии с действующим законодательством провести все необходимые мероприятия и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело", - говорится в сообщении.
Отмечается, что действия Дейнеко еще раз подтвердили, что украинский национализм только усиливается. "Подобные высказывания лишь подтверждают, что на протяжении восьми лет с попустительства украинских властей зверски уничтожалось гражданское население Донбасса", - добавляется в сообщении СК.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.