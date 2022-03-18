https://ria.ru/20220318/ukraina-1778788595.html

СК расследует призывы главы украинской погранслужбы убивать россиян

СК расследует призывы главы украинской погранслужбы убивать россиян - РИА Новости, 18.03.2022

СК расследует призывы главы украинской погранслужбы убивать россиян

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать призывы главы украинской пограничной службы к убийству родственников российских военнослужащих,... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T10:14

2022-03-18T10:14

2022-03-18T10:28

обострение ситуации в днр и лнр

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

россия

александр бастрыкин

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пограничная служба украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать призывы главы украинской пограничной службы к убийству родственников российских военнослужащих, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным СК, глава украинской пограничной службы Сергей Дейнеко в социальной сети Facebook опубликовал пост, в котором призвал к кровавым расправам над женами, детьми и родителями российских военнослужащих."Председатель СК России поручил расследовать призывы главы украинской пограничной службы убивать родственников российских военнослужащих. Главному следственному управлению СК России поручено в соответствии с действующим законодательством провести все необходимые мероприятия и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело", - говорится в сообщении.Отмечается, что действия Дейнеко еще раз подтвердили, что украинский национализм только усиливается. "Подобные высказывания лишь подтверждают, что на протяжении восьми лет с попустительства украинских властей зверски уничтожалось гражданское население Донбасса", - добавляется в сообщении СК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/delo-1778740712.html

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

следственный комитет россии (ск рф), в мире, россия, александр бастрыкин, украина, пограничная служба украины, ситуация в днр и лнр, сергей дейнеко