https://ria.ru/20220318/ukraina-1778776613.html

В Токио уклонились от ответа на вопрос о японском добровольце на Украине

В Токио уклонились от ответа на вопрос о японском добровольце на Украине - РИА Новости, 18.03.2022

В Токио уклонились от ответа на вопрос о японском добровольце на Украине

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно ограничился общими положениями при ответе на вопрос о японском добровольце с опытом работы в... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T08:53

2022-03-18T08:53

2022-03-18T08:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

япония

украина

донбасс

хирокадзу мацуно

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ТОКИО, 18 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно ограничился общими положениями при ответе на вопрос о японском добровольце с опытом работы в вооруженных силах, интервью с которым во Львове было показано западными СМИ."Нам известно об этой информации в СМИ, я хотел бы воздержаться от комментариев по сообщениям СМИ. Японское правительство объявило предупреждение по всей территории о необходимости покинуть страну, мы призываем всех японских граждан, которые там находятся, срочно покинуть эту страну", - сказал Мацуно.На вопрос о том, проводилась ли работа с каждым конкретным человеком, он сказал: "я воздержусь от ответа на этот вопрос".В конце февраля посольство Украины в Японии выступило с призывом к японцам записываться добровольцами для участия в боевых действиях на Украине. На этот призыв откликнулись около 70 человек, многие из них ранее служили в силах самообороны Японии.Правительство Японии в ответ на это вызвало посла Украины и сделало ему представление за размещение подобной информации. После этого посольство удалило пост о наборе японцев в иностранный легион и заменило его на призыв к оказанию гуманитарной помощи людям с опытном работы врачами, спасателями и специалистам по информационным технологиям.Япония подняла уровень опасности пребывания на Украине до самого высокого четвертого уровня и призвала своих граждан немедленно покинуть эту страну, воздержаться от поездок туда вне зависимости от причины.Хирокадзу Мацуно в связи с этим 2 марта заявил, что при выявлении тех, кто намеревается посетить страны, которые рекомендовано покинуть, компетентные органы делают им персональные предупреждения. В случае выявленных нарушений тех или иных положений законодательства, следственные органы решают вопрос задерживать этого человека или нет, исходя из конкретного случая.

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

https://ria.ru/20220316/naemnik-1778559626.html

https://ria.ru/20220316/naemnik-1778567792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, япония, украина, донбасс, хирокадзу мацуно