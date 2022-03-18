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Российские беспилотники уничтожили бронированную технику ВСУ

Российские беспилотники уничтожили бронированную технику ВСУ - РИА Новости, 18.03.2022

Российские беспилотники уничтожили бронированную технику ВСУ

Минобороны опубликовало видео ударов управляемыми ракетами, выпущенными с беспилотных летательных аппаратов, по украинской военной инфраструктуре и технике. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T08:29

2022-03-18T08:29

2022-03-18T11:23

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео ударов управляемыми ракетами, выпущенными с беспилотных летательных аппаратов, по украинской военной инфраструктуре и технике."Комплексы ударных беспилотников ВКС России нанесли удары высокоточным ракетным вооружением по бронированной технике ВСУ, складам с вооружением и боеприпасами", — говорится в сообщении ведомства.Так, на опубликованной записи показано, как разведывательно-ударный дрон "Форпост" взлетает с аэродрома, затем видны экраны прицелов и точные удары по военным объектам. В конце видео дрон садится на базе.Беспилотник запустил ракеты со средних и малых высот, а уничтожение целей зафиксировали средствами объективного контроля.На выставке "Армия-2021" военные продемонстрировали образец БПЛА "Форпост" с подвешенным контейнером ракеты Х-БПЛА (вариант управляемой ракеты ПТРК "Корнет-Д").Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы ДНР и ЛНР и после обращения депутатов Госдумы признал суверенитет республик Донбасса. Двадцать четвертого февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение техники и складов ВСУ с помощью беспилотников. Видео Минобороны РФ Минобороны опубликовало видео ударов управляемыми ракетами, выпущенными с беспилотных летательных аппаратов, по украинской военной инфраструктуре и технике. 2022-03-18T08:29 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

безопасность, космос - риа наука, признание днр и лнр в россии, украина, в мире, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии