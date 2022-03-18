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В Крыму заявили о преодолении пяти блокад Украины - РИА Новости, 18.03.2022
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В Крыму заявили о преодолении пяти блокад Украины
В Крыму заявили о преодолении пяти блокад Украины - РИА Новости, 18.03.2022
В Крыму заявили о преодолении пяти блокад Украины
Крым за восемь лет преодолел все пять блокад, устроенных киевскими властями, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T08:05
2022-03-18T08:05
владимир путин
россия
севастополь
киев
вооруженные силы рф
оон
жкх
признание днр и лнр в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Крым за восемь лет преодолел все пять блокад, устроенных киевскими властями, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Крым 18 марта отмечает восьмую годовщину воссоединения с Россией. В городах и районах пройдет ряд праздничных мероприятий. В этом году праздник проходит под девизом: "Крымская весна – вместе навсегда"."Крым за эти восемь лет преодолел все пять блокад, устроенных киевским режимом. Это банковская, продовольственная, энергетическая, транспортная и благодаря проведению специальной военной операции на Украине удалось разблокировать Северо-Крымский канал и положить конец водной блокаде полуострова", - сказал РИА Новости Гемпель.По его словам, все усилия Киева блокировать Крым провалились. "Благодаря России мы успешно преодолели все эти блокады. Мало того, Крым все эти годы динамично развивался во всех сферах и развивается. При Украине никому и не снилось, что полуостров может так быстро преобразиться", - сказал Гемпель.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей. Разблокировать канал удалось после начала специальной военной операции на Украине. В Минобороны РФ подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала, что позволит возобновить подачу днепровской воды, которая сейчас уже поступает в регион самотеком.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220317/krym-1778670250.html
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владимир путин, россия, севастополь, киев, вооруженные силы рф, оон, жкх, признание днр и лнр в россии
08:05 18.03.2022
 
В Крыму заявили о преодолении пяти блокад Украины

В Крыму заявили о преодолении пяти блокад, устроенных Украиной

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДворец "Ласточкино гнездо" в Крыму
Дворец Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Дворец "Ласточкино гнездо" в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Крым за восемь лет преодолел все пять блокад, устроенных киевскими властями, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Крым 18 марта отмечает восьмую годовщину воссоединения с Россией. В городах и районах пройдет ряд праздничных мероприятий. В этом году праздник проходит под девизом: "Крымская весна – вместе навсегда".
"Крым за эти восемь лет преодолел все пять блокад, устроенных киевским режимом. Это банковская, продовольственная, энергетическая, транспортная и благодаря проведению специальной военной операции на Украине удалось разблокировать Северо-Крымский канал и положить конец водной блокаде полуострова", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, все усилия Киева блокировать Крым провалились. "Благодаря России мы успешно преодолели все эти блокады. Мало того, Крым все эти годы динамично развивался во всех сферах и развивается. При Украине никому и не снилось, что полуостров может так быстро преобразиться", - сказал Гемпель.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей. Разблокировать канал удалось после начала специальной военной операции на Украине. В Минобороны РФ подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала, что позволит возобновить подачу днепровской воды, которая сейчас уже поступает в регион самотеком.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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