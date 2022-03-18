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Twitter заблокировал аккаунт зампостпреда России при ООН

Twitter заблокировал аккаунт зампостпреда России при ООН - РИА Новости, 18.03.2022

Twitter заблокировал аккаунт зампостпреда России при ООН

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Twitter заблокировал его аккаунт из-за записи, разоблачающей фейк о якобы гибели мирных граждан от РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T18:08

2022-03-18T18:08

2022-03-18T19:04

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ООН, 18 мар - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Twitter заблокировал его аккаунт из-за записи, разоблачающей фейк о якобы гибели мирных граждан от удара российских военных по роддому в Мариуполе."Сегодня утром Twitter заблокировал мою учетную запись, потребовав удалить твит от 9 марта, в котором я информирую, что за два дня до этого в ходе заседания СБ мы предупредили о том, что роддом в Мариуполе, по которому Россией якобы был нанесен удар, вызвавший человеческие жертвы, был задолго до этого превращен украинскими националистами в огневую точку", - написал Полянский в своем Telegram-канале. Он напомнил, что 7 марта РФ сказали, что все врачи и пациенты были вынуждены покинуть госпиталь. С учетом этого утверждения о жертвах выглядят очевидным фейком, указал Полянский. "Так я и написал, выразив сожаление, что в его распространении участвует ООН. В итоге Twitter счел, что мой твит нарушает правила, запрещающие "участвовать в целенаправленной травле, подстрекать других к участию в ней, включая пожелания физического ущерба". Не знаю, что курят эксперты Тwitter, который раньше мне представлялся серьезной компанией", - отметил Полянский.Блокировку своего аккаунта Полянский расценил как иллюстрацию того, "насколько на Западе в реальности заинтересованы в свободе слова и готовы слышать альтернативные точки зрения". "Число пользователей моего англоязычного Twitter в последние дни достигло 22 тысяч, его часто цитировали в западных СМИ, опубликованная информация мгновенно расходилась среди аккредитованных при ООН журналистов. При этом я не отключал службу обмена личными сообщениями и всегда старался отвечать журналистам и простым пользователям, интересовавшимся нашей позицией", - сказал он."Одним словом, похоже, что моя работа в сети стала неудобной для западных коллег. А Twitter просто "взял под козырек", - добавил Полянский. Он отметил, что в ближайшее время собирается завести англоязычный канал в Тelegram и использовать его вне зависимости от того, восстановит ли Тwitter его аккаунт или нет.В западных СМИ разлетелся фейк о том, что российская авиация ударила по роддому в Мариуполе. Как позже сообщили в Минобороны РФ, на самом деле учреждение использовалось нацбатом "Азов", боевики разогнали персонал и пациентов. Заявления украинской стороны об обстреле роддома в Мариуполе были подхвачены западными СМИ, вышедшими с громкими заголовками и бездоказательно обвинившими Россию. Минобороны РФ назвало эти утверждения полностью срежиссированной провокацией для поддержания антироссийского ажиотажа. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что роддом в Мариуполе давно стал базой для батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) и прочих радикалов, они выгнали пациентов и персонал. По словам министра, эти данные были предъявлены на заседании Совета безопасности ООН.

https://ria.ru/20220310/posolstvo-1777565900.html

https://ria.ru/20220311/aviaudar-1777770137.html

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Кирилл Волков

twitter, в мире, россия, оон, дмитрий полянский, ситуация в днр и лнр, украина, мариуполь