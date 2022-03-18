https://ria.ru/20220318/tseny-1778944924.html

Власти Белгородской области борются с ростом цен на продукты

Власти Белгородской области борются с ростом цен на продукты - РИА Новости, 18.03.2022

Власти Белгородской области борются с ростом цен на продукты

Власти Белгородской области принимают меры для противодействия росту цен на продукты питания, заявил в пятницу губернатор Вячеслав Гладков в ходе своей "прямой... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T21:15

2022-03-18T21:15

2022-03-18T21:15

белгородская область

белгород

белгородская область

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

вячеслав гладков

россия

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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Власти Белгородской области принимают меры для противодействия росту цен на продукты питания, заявил в пятницу губернатор Вячеслав Гладков в ходе своей "прямой линии" в соцсетях.По словам губернатора, органами власти регулярно проводятся рейды по выявлению необоснованного завышения цен. К тем, по словам Гладкова, кто злоупотребляет ситуацией и завышает цены сахар, крупы и другие товары, будут применены соответствующие меры, предусмотренные законодательством. Гладков отметил, что каждый собственник торговой точки или руководитель розничной сети будет нести персональную ответственность за необоснованное повышение стоимости продуктов питания. В региональное управление ФАС регулярно направляются обращения по факту повышения стоимости продуктов как от потребителей, так и от производителей."Снизить цены в один момент не получится. Но правительство Белгородской области ежечасно занимается мониторингом цен на продукты питания. После выявления любых нарушений мы совместно с ФАС запускаем все возможные меры государственного реагирования. Ситуацию по каждому виду продуктов будем регулярно докладывать", — сказал Гладков.В Белгороде и в Старом Осколе 19 и 20 марта пройдут большие ярмарки. Ожидается, что мясо, птицу, овощи, подсолнечное масло, сахар и крупы по минимальной цене представят как местные товаропроизводители и фермеры, так и их коллеги из соседних регионов.

https://ria.ru/20220318/regiony-1778710939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

белгород, белгородская область, федеральная антимонопольная служба (фас россии), вячеслав гладков, россия