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Власти Белгородской области борются с ростом цен на продукты - РИА Новости, 18.03.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20220318/tseny-1778944924.html
Власти Белгородской области борются с ростом цен на продукты
Власти Белгородской области борются с ростом цен на продукты - РИА Новости, 18.03.2022
Власти Белгородской области борются с ростом цен на продукты
Власти Белгородской области принимают меры для противодействия росту цен на продукты питания, заявил в пятницу губернатор Вячеслав Гладков в ходе своей "прямой... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T21:15
2022-03-18T21:15
белгородская область
белгород
белгородская область
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
вячеслав гладков
россия
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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Власти Белгородской области принимают меры для противодействия росту цен на продукты питания, заявил в пятницу губернатор Вячеслав Гладков в ходе своей "прямой линии" в соцсетях.По словам губернатора, органами власти регулярно проводятся рейды по выявлению необоснованного завышения цен. К тем, по словам Гладкова, кто злоупотребляет ситуацией и завышает цены сахар, крупы и другие товары, будут применены соответствующие меры, предусмотренные законодательством. Гладков отметил, что каждый собственник торговой точки или руководитель розничной сети будет нести персональную ответственность за необоснованное повышение стоимости продуктов питания. В региональное управление ФАС регулярно направляются обращения по факту повышения стоимости продуктов как от потребителей, так и от производителей."Снизить цены в один момент не получится. Но правительство Белгородской области ежечасно занимается мониторингом цен на продукты питания. После выявления любых нарушений мы совместно с ФАС запускаем все возможные меры государственного реагирования. Ситуацию по каждому виду продуктов будем регулярно докладывать", — сказал Гладков.В Белгороде и в Старом Осколе 19 и 20 марта пройдут большие ярмарки. Ожидается, что мясо, птицу, овощи, подсолнечное масло, сахар и крупы по минимальной цене представят как местные товаропроизводители и фермеры, так и их коллеги из соседних регионов.
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белгород, белгородская область, федеральная антимонопольная служба (фас россии), вячеслав гладков, россия
21:15 18.03.2022
 
Власти Белгородской области борются с ростом цен на продукты

Глава Белгородской области Гладков заявил, что власти борются с ростом цен на продукты

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушка идет с покупками из магазина
Девушка идет с покупками из магазина - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Девушка идет с покупками из магазина
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Власти Белгородской области принимают меры для противодействия росту цен на продукты питания, заявил в пятницу губернатор Вячеслав Гладков в ходе своей "прямой линии" в соцсетях.
По словам губернатора, органами власти регулярно проводятся рейды по выявлению необоснованного завышения цен. К тем, по словам Гладкова, кто злоупотребляет ситуацией и завышает цены сахар, крупы и другие товары, будут применены соответствующие меры, предусмотренные законодательством. Гладков отметил, что каждый собственник торговой точки или руководитель розничной сети будет нести персональную ответственность за необоснованное повышение стоимости продуктов питания. В региональное управление ФАС регулярно направляются обращения по факту повышения стоимости продуктов как от потребителей, так и от производителей.
"Снизить цены в один момент не получится. Но правительство Белгородской области ежечасно занимается мониторингом цен на продукты питания. После выявления любых нарушений мы совместно с ФАС запускаем все возможные меры государственного реагирования. Ситуацию по каждому виду продуктов будем регулярно докладывать", — сказал Гладков.
В Белгороде и в Старом Осколе 19 и 20 марта пройдут большие ярмарки. Ожидается, что мясо, птицу, овощи, подсолнечное масло, сахар и крупы по минимальной цене представят как местные товаропроизводители и фермеры, так и их коллеги из соседних регионов.
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Белгородская областьБелгородБелгородская областьФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Вячеслав ГладковРоссия
 
 
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