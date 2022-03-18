Власти Белгородской области борются с ростом цен на продукты
Глава Белгородской области Гладков заявил, что власти борются с ростом цен на продукты
Девушка идет с покупками из магазина
БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Власти Белгородской области принимают меры для противодействия росту цен на продукты питания, заявил в пятницу губернатор Вячеслав Гладков в ходе своей "прямой линии" в соцсетях.
По словам губернатора, органами власти регулярно проводятся рейды по выявлению необоснованного завышения цен. К тем, по словам Гладкова, кто злоупотребляет ситуацией и завышает цены сахар, крупы и другие товары, будут применены соответствующие меры, предусмотренные законодательством. Гладков отметил, что каждый собственник торговой точки или руководитель розничной сети будет нести персональную ответственность за необоснованное повышение стоимости продуктов питания. В региональное управление ФАС регулярно направляются обращения по факту повышения стоимости продуктов как от потребителей, так и от производителей.
"Снизить цены в один момент не получится. Но правительство Белгородской области ежечасно занимается мониторингом цен на продукты питания. После выявления любых нарушений мы совместно с ФАС запускаем все возможные меры государственного реагирования. Ситуацию по каждому виду продуктов будем регулярно докладывать", — сказал Гладков.
В Белгороде и в Старом Осколе 19 и 20 марта пройдут большие ярмарки. Ожидается, что мясо, птицу, овощи, подсолнечное масло, сахар и крупы по минимальной цене представят как местные товаропроизводители и фермеры, так и их коллеги из соседних регионов.