https://ria.ru/20220318/tseny-1778925671.html

Глава Коми призвал "карать на месте" спекулянтов из-за роста цен

Глава Коми призвал "карать на месте" спекулянтов из-за роста цен - РИА Новости, 18.03.2022

Глава Коми призвал "карать на месте" спекулянтов из-за роста цен

Глава республики Коми Владимир Уйба призвал органы власти, а также надзорные органы "карать на месте" спекулянтов, повысивших цены на продукты при отсутствии... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T19:06

2022-03-18T19:06

2022-03-18T19:06

владимир уйба

экономика

продукты

цены

россия

республика коми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733832562_0:344:2866:1956_1920x0_80_0_0_9868dc354839f1c106bcc87cfd1e2297.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Глава республики Коми Владимир Уйба призвал органы власти, а также надзорные органы "карать на месте" спекулянтов, повысивших цены на продукты при отсутствии роста отпускных цен."Каждый день мне приносят сводки с утра, и каждый день на пустом месте растут цены - просто потому, что кто-то решил использовать ситуацию и поднажиться. У меня просьба в этой ситуации… проявлять просто жесточайшие (меры) и как можно эффективнее и быстрее карать на месте и цены возвращать к исходным", - сказал Уйба на заседании республиканского оперштаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики. Видеозапись опубликована в официальном Telegram-канале Коми."Когда начинаем разбираться, то оказывается, что отпускная цена не меняется и на этот пресловутый сахар, и на гречку, и на медикаменты. Уходит товар или препарат по цене, которая была до 24 февраля, ничего не поменялось, особенно отечественный товар. А дальше начинается игра,… начинаются накрутки. Вот бить просто по рукам… наотмашь. Наши продукты в честь чего вдруг каждый день подрастают (в цене)?… Это чистая спекуляция, чистая нажива", - добавил глава Коми.Он отметил, что такого же подхода необходимо придерживаться и в сфере лекарственного обеспечения населения."Чем мы сейчас будем требовательнее и дисциплинированнее, (чем жестче будем) призывать к дисциплине людей, которые хотят срубить, что называется, по-быстрому, тем более спокойная ситуация будет у нас в регионе и тем более люди будут себя чувствовать защищенными", - заключил Уйба.Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в пятницу, что запасов продуктов в России достаточно, цены на отдельные товары могут даже снизиться в будущем. Она, в частности, отметила, что ускорение инфляции в РФ в конце февраля - начале марта было вызвано ажиотажным спросом, прежде всего в непродовольственном сегменте, и этот ажиотаж несколько снизился на второй неделе марта.

https://ria.ru/20220318/tseny-1778854499.html

https://ria.ru/20220318/produkty-1778845098.html

россия

республика коми

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир уйба, экономика, продукты, цены, россия, республика коми