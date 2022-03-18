https://ria.ru/20220318/tseny-1778854499.html
Генпрокуратура зафиксировала незаконное завышение цен на продукты
Генпрокуратура зафиксировала незаконное завышение цен на продукты - РИА Новости, 18.03.2022
Генпрокуратура зафиксировала незаконное завышение цен на продукты
Генпрокуратура начала проверки по фактам незаконного завышения цен на продукты, бытовую химию и средства личной гигиены. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T14:48
2022-03-18T14:48
2022-03-18T15:19
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санкции в отношении россии
здоровье - общество
россия
ozon
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Генпрокуратура начала проверки по фактам незаконного завышения цен на продукты, бытовую химию и средства личной гигиены."Получена информация об увеличении стоимости в розничной торговле куриных яиц, ряда других продуктов питания, предметов бытовой химии, средств личной гигиены. Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ (Ozon и другие)", — заявила пресс-служба надзорного ведомства.Прокурорам в регионах, где выявляются подобные случаи, поручено проверить законность действий таких юридических лиц. По результатам проверки ведомство примет полный комплекс мер реагирования, чтобы не допустить искусственного дефицита и необоснованного завышения цен.В Генпрокуратуре подчеркнули, что взяли на особый контроль соблюдение законности в сфере ценообразования на продукты питания, предметы бытовой химии, средства личной гигиены и товары для животных.
https://ria.ru/20220318/sakhar-1778820653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, общество, санкции в отношении россии, здоровье - общество, россия, ozon
14:48 18.03.2022 (обновлено: 15:19 18.03.2022)
Генпрокуратура зафиксировала незаконное завышение цен на продукты
Генпрокуратура начала проверки из-за завышенных цен на продукты и бытовую химию в России
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Генпрокуратура начала проверки по фактам незаконного завышения цен на продукты, бытовую химию и средства личной гигиены.
"Получена информация об увеличении стоимости в розничной торговле куриных яиц, ряда других продуктов питания, предметов бытовой химии, средств личной гигиены. Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ (Ozon
и другие)", — заявила пресс-служба
надзорного ведомства.
Прокурорам в регионах, где выявляются подобные случаи, поручено проверить законность действий таких юридических лиц. По результатам проверки ведомство примет полный комплекс мер реагирования, чтобы не допустить искусственного дефицита и необоснованного завышения цен.
В Генпрокуратуре подчеркнули, что взяли на особый контроль соблюдение законности в сфере ценообразования на продукты питания, предметы бытовой химии, средства личной гигиены и товары для животных.