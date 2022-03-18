https://ria.ru/20220318/tseny-1778854499.html

Генпрокуратура зафиксировала незаконное завышение цен на продукты

Генпрокуратура зафиксировала незаконное завышение цен на продукты - РИА Новости, 18.03.2022

Генпрокуратура зафиксировала незаконное завышение цен на продукты

Генпрокуратура начала проверки по фактам незаконного завышения цен на продукты, бытовую химию и средства личной гигиены. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T14:48

2022-03-18T14:48

2022-03-18T15:19

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Генпрокуратура начала проверки по фактам незаконного завышения цен на продукты, бытовую химию и средства личной гигиены."Получена информация об увеличении стоимости в розничной торговле куриных яиц, ряда других продуктов питания, предметов бытовой химии, средств личной гигиены. Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ (Ozon и другие)", — заявила пресс-служба надзорного ведомства.Прокурорам в регионах, где выявляются подобные случаи, поручено проверить законность действий таких юридических лиц. По результатам проверки ведомство примет полный комплекс мер реагирования, чтобы не допустить искусственного дефицита и необоснованного завышения цен.В Генпрокуратуре подчеркнули, что взяли на особый контроль соблюдение законности в сфере ценообразования на продукты питания, предметы бытовой химии, средства личной гигиены и товары для животных.

https://ria.ru/20220318/sakhar-1778820653.html

россия

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, общество, санкции в отношении россии, здоровье - общество, россия, ozon