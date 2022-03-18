https://ria.ru/20220318/tsb-1778899788.html
Набиуллина назвала рост ставок в России временной антикризисной мерой
Набиуллина назвала рост ставок в России временной антикризисной мерой - РИА Новости, 18.03.2022
Набиуллина назвала рост ставок в России временной антикризисной мерой
Рост ставок в России - временная антикризисная мера, при стабилизации ситуации ставки будут снижаться, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:17
2022-03-18T17:17
2022-03-18T17:17
эльвира набиуллина
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Рост ставок в России - временная антикризисная мера, при стабилизации ситуации ставки будут снижаться, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина."Рост ставок - временная антикризисная мера. Когда ситуация достаточно стабилизируется, ставки будут снижаться", - сказала Набиуллина в своем выступлении по итогам заседания совета директоров ЦБ.
https://ria.ru/20220318/ukaz-1778875465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльвира набиуллина, экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Набиуллина назвала рост ставок в России временной антикризисной мерой
Председатель ЦБ Набиуллина назвала рост ставок в России временной антикризисной мерой