https://ria.ru/20220318/tsb-1778899788.html

Набиуллина назвала рост ставок в России временной антикризисной мерой

Набиуллина назвала рост ставок в России временной антикризисной мерой - РИА Новости, 18.03.2022

Набиуллина назвала рост ставок в России временной антикризисной мерой

Рост ставок в России - временная антикризисная мера, при стабилизации ситуации ставки будут снижаться, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:17

2022-03-18T17:17

2022-03-18T17:17

эльвира набиуллина

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775627397_0:0:2233:1256_1920x0_80_0_0_ca0300a0f14c9be1c51342ea222a4cd8.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Рост ставок в России - временная антикризисная мера, при стабилизации ситуации ставки будут снижаться, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина."Рост ставок - временная антикризисная мера. Когда ситуация достаточно стабилизируется, ставки будут снижаться", - сказала Набиуллина в своем выступлении по итогам заседания совета директоров ЦБ.

https://ria.ru/20220318/ukaz-1778875465.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

эльвира набиуллина, экономика, центральный банк рф (цб рф), россия