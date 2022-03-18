https://ria.ru/20220318/tsb-1778835826.html

ЦБ сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20%

ЦБ сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20% - РИА Новости, 18.03.2022

ЦБ сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20%

Центробанк ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20 процентов годовых, следует из пресс-релиза регулятора. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:35

2022-03-18T13:35

2022-03-18T14:22

экономика

цены на нефть

россия

украина

центральный банк рф (цб рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Центробанк ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20 процентов годовых, следует из пресс-релиза регулятора."Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к четырем процентам в 2024 году", — говорится в документе.В дальнейшем регулятор намерен принимать решения с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, добавили в ЦБ.В течение прошлого года Центробанк плавно поднимал ставку — всего было семь повышений, в общей сложности на 4,25 процентного пункта. Еще один процентный пункт прибавился в начале года, ставка выросла до 9,5 процента годовых. Но 28 февраля, после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины и нового витка западных санкций, ставку повысили сразу на 10,5 процентного пункта — до 20 процентов.В ЦБ выразили уверенность, что на фоне кардинально изменившихся внешних условий эта мера поддержала финансовую стабильность и предотвратила неконтролируемый рост цен. Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали такого решения. Экономисты объясняли, что оно будет самым рациональным на фоне высокой геополитической неопределенности и нехватки макроэкономических данных, а также необходимости в дальнейшем стимулировать восстановление экономики.

https://ria.ru/20220318/polsha-1778815933.html

россия

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, россия, украина, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии