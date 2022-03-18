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ЦБ сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20% - РИА Новости, 18.03.2022
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ЦБ сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20%
ЦБ сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20% - РИА Новости, 18.03.2022
ЦБ сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20%
Центробанк ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20 процентов годовых, следует из пресс-релиза регулятора. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:35
2022-03-18T14:22
экономика
цены на нефть
россия
украина
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Центробанк ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20 процентов годовых, следует из пресс-релиза регулятора."Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к четырем процентам в 2024 году", — говорится в документе.В дальнейшем регулятор намерен принимать решения с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, добавили в ЦБ.В течение прошлого года Центробанк плавно поднимал ставку — всего было семь повышений, в общей сложности на 4,25 процентного пункта. Еще один процентный пункт прибавился в начале года, ставка выросла до 9,5 процента годовых. Но 28 февраля, после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины и нового витка западных санкций, ставку повысили сразу на 10,5 процентного пункта — до 20 процентов.В ЦБ выразили уверенность, что на фоне кардинально изменившихся внешних условий эта мера поддержала финансовую стабильность и предотвратила неконтролируемый рост цен. Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали такого решения. Экономисты объясняли, что оно будет самым рациональным на фоне высокой геополитической неопределенности и нехватки макроэкономических данных, а также необходимости в дальнейшем стимулировать восстановление экономики.
https://ria.ru/20220318/polsha-1778815933.html
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экономика, цены на нефть, россия, украина, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии
13:35 18.03.2022 (обновлено: 14:22 18.03.2022)
 
ЦБ сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20%

ЦБ сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20%

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Центробанк ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20 процентов годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
"Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к четырем процентам в 2024 году", — говорится в документе.
В дальнейшем регулятор намерен принимать решения с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, добавили в ЦБ.
В течение прошлого года Центробанк плавно поднимал ставку — всего было семь повышений, в общей сложности на 4,25 процентного пункта. Еще один процентный пункт прибавился в начале года, ставка выросла до 9,5 процента годовых. Но 28 февраля, после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины и нового витка западных санкций, ставку повысили сразу на 10,5 процентного пункта — до 20 процентов.
В ЦБ выразили уверенность, что на фоне кардинально изменившихся внешних условий эта мера поддержала финансовую стабильность и предотвратила неконтролируемый рост цен.
Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали такого решения. Экономисты объясняли, что оно будет самым рациональным на фоне высокой геополитической неопределенности и нехватки макроэкономических данных, а также необходимости в дальнейшем стимулировать восстановление экономики.
Варшава - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияУкраинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкции в отношении России
 
 
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