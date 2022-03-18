https://ria.ru/20220318/trud-1778832007.html

Рынок труда находится в непростом состоянии, заявил Медведев

Рынок труда находится в непростом состоянии, заявил Медведев - РИА Новости, 18.03.2022

Рынок труда находится в непростом состоянии, заявил Медведев

Рынок труда в России находится в непростом состоянии, в том числе из-за приостановки работы иностранных компаний и оттока трудовых мигрантов, заявил... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:22

2022-03-18T13:22

2022-03-18T13:22

россия

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Рынок труда в России находится в непростом состоянии, в том числе из-за приостановки работы иностранных компаний и оттока трудовых мигрантов, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Отечественный рынок труда сейчас в непростом состоянии. Из России ряд зарубежных компаний ушли, во всяком случае приостановили свою деятельность, есть и другие проблемы. Поэтому вопрос поиска работы остается важным. Одновременно происходит и отток иностранных работников - уезжают домой или не могут попасть в Россию те трудовые мигранты, которые были традиционно заняты в важных для нашей экономики отраслях. Это создает дополнительное давление на рынок труда", - сказал он на заседании межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.Медведев также допустил возможность пересмотра норм максимально доли иностранных работников, которые могут работать в России.

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, дмитрий медведев, общество