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Рынок труда находится в непростом состоянии, заявил Медведев
Рынок труда находится в непростом состоянии, заявил Медведев - РИА Новости, 18.03.2022
Рынок труда находится в непростом состоянии, заявил Медведев
Рынок труда в России находится в непростом состоянии, в том числе из-за приостановки работы иностранных компаний и оттока трудовых мигрантов, заявил... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:22
2022-03-18T13:22
2022-03-18T13:22
россия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Рынок труда в России находится в непростом состоянии, в том числе из-за приостановки работы иностранных компаний и оттока трудовых мигрантов, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Отечественный рынок труда сейчас в непростом состоянии. Из России ряд зарубежных компаний ушли, во всяком случае приостановили свою деятельность, есть и другие проблемы. Поэтому вопрос поиска работы остается важным. Одновременно происходит и отток иностранных работников - уезжают домой или не могут попасть в Россию те трудовые мигранты, которые были традиционно заняты в важных для нашей экономики отраслях. Это создает дополнительное давление на рынок труда", - сказал он на заседании межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.Медведев также допустил возможность пересмотра норм максимально доли иностранных работников, которые могут работать в России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, общество
Рынок труда находится в непростом состоянии, заявил Медведев
Медведев: рынок труда находится в непростом состоянии из-за ухода зарубежных компаний