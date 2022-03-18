https://ria.ru/20220318/trofimov-1778430271.html
Биография Александра Трофимова
Биография Александра Трофимова - РИА Новости, 18.03.2022
Биография Александра Трофимова
Народный артист России Александр Алексеевич Трофимов родился 18 марта 1952 года в Москве. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T04:03
2022-03-18T04:03
2022-03-18T04:03
справки
александр трофимов
россия
театральный институт имени бориса щукина
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Народный артист России Александр Алексеевич Трофимов родился 18 марта 1952 года в Москве. С 1969 года работал техником офицерского клуба в Краснознаменной военной академии бронетанковых войск имени маршала Малиновского.С 1971 года – руководитель юношеской студии при народном театре шелкового комбината в Наро-Фоминске.В 1974 году закончил Высшее театральное училище им. Б.В. Щукина (ныне Театральный институт имени Бориса Щукина).В том же году поступил в труппу Московского театра на Таганке, где служит по настоящее время. Ведущий актер театра, исполнитель волевых, остропсихологических ролей.В разные годы выходил на сцену в спектаклях "Что делать?" (Рахметов), "Преступление и наказание" (Раскольников), "Ревизская сказка" (Гоголь), "Борис Годунов" (Пимен, затем Патриарх), "Хроники" (Король Ричард, Сеффолк), "Живаго (доктор)" (Стрельников), "Фауст" (Фауст старый), "Арабески" (отец Гоголя, Афанасий Иванович), поставленных режиссером театра Юрием Любимовым, и других. В 1977 году Любимовым был поставлен спектакль "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова, где Александр Трофимов исполнил роль Иешуа. Позже актер признал эту роль самой главной и значимой в своей актерской биографии.В настоящее время Александр Трофимов задействован в спектаклях театра "Эффект Гофмана" (Незнакомец) режиссера Яны Туминой, "Снегурочка" (Мороз) по пьесе Александра Островского в постановке Дениса Азарова.В 2017 году в Псковском драматическом театре Александр Трофимов воплотил образ главного героя в спектакле "Старик" по пьесе Максима Горького.В 1977 году дебютировал в кино, исполнив роль в телевизионной постановке "Доходное место". В 1979 году приобрел широкую популярность после выхода в прокат киноленты "Три мушкетера" режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича. В этом фильме актер исполнил роль кардинала Франции Ришелье. Также снимался в картинах "Маленькие трагедии" (1979), "Мертвые души" (1984), "Крейцерова соната" (1987).В 1987 году артист предстал в неожиданном образе капитана Крюка в детской киноленте "Питер Пен". В последствии снялся в фильмах "Самоубийца" (1990), "Опознание" (1991), "Треск" (2011) и других. Одна из последних работ в кино – "На дне" по пьесе Максима Горького (2014). Всего фильмография актера содержит более трех десятков работ.Александр Трофимов – народный артист России (2013). Его сын – Алексей Трофимов, актер театра им. Моссовета. Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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справки, александр трофимов, россия, театральный институт имени бориса щукина
Народный артист России Александр Алексеевич Трофимов родился
18 марта 1952 года в Москве.
С 1969 года работал техником офицерского клуба в Краснознаменной военной академии бронетанковых войск имени маршала Малиновского.
С 1971 года – руководитель юношеской студии при народном театре шелкового комбината в Наро-Фоминске.
В 1974 году закончил Высшее театральное училище им. Б.В. Щукина (ныне Театральный институт имени Бориса Щукина).
В том же году поступил в труппу
Московского театра на Таганке, где служит по настоящее время. Ведущий актер театра, исполнитель волевых, остропсихологических ролей.
В разные годы выходил на сцену в спектаклях
"Что делать?" (Рахметов), "Преступление и наказание" (Раскольников), "Ревизская сказка" (Гоголь), "Борис Годунов" (Пимен, затем Патриарх), "Хроники" (Король Ричард, Сеффолк), "Живаго (доктор)" (Стрельников), "Фауст" (Фауст старый), "Арабески" (отец Гоголя, Афанасий Иванович), поставленных режиссером театра Юрием Любимовым, и других.
В 1977 году Любимовым был поставлен спектакль "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова, где Александр Трофимов исполнил роль Иешуа. Позже актер признал эту роль самой главной и значимой в своей актерской биографии.
В настоящее время Александр Трофимов задействован в спектаклях театра "Эффект Гофмана" (Незнакомец) режиссера Яны Туминой, "Снегурочка" (Мороз) по пьесе Александра Островского в постановке Дениса Азарова.
В 2017 году
в Псковском драматическом театре Александр Трофимов воплотил образ главного героя в спектакле "Старик" по пьесе Максима Горького.
В 1977 году дебютировал в кино, исполнив роль в телевизионной постановке "Доходное место". В 1979 году приобрел широкую популярность после выхода в прокат киноленты "Три мушкетера" режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича. В этом фильме актер исполнил роль кардинала Франции Ришелье. Также снимался в картинах "Маленькие трагедии" (1979), "Мертвые души" (1984), "Крейцерова соната" (1987).
В 1987 году
артист предстал в неожиданном образе капитана Крюка в детской киноленте "Питер Пен". В последствии снялся в фильмах "Самоубийца" (1990), "Опознание" (1991), "Треск" (2011) и других. Одна из последних работ в кино – "На дне" по пьесе Максима Горького (2014).
Всего фильмография актера содержит более трех десятков работ.
Александр Трофимов – народный артист России (2013
).
Его сын
– Алексей Трофимов, актер театра им. Моссовета.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников