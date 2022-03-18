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Московская биржа в понедельник возобновит торги ОФЗ - РИА Новости, 18.03.2022
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Московская биржа в понедельник возобновит торги ОФЗ
Московская биржа в понедельник возобновит торги ОФЗ - РИА Новости, 18.03.2022
Московская биржа в понедельник возобновит торги ОФЗ
Банк России готов постепенно возобновлять торги на Мосбирже, заявила глава ведомства Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:34
2022-03-18T18:20
экономика
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Банк России готов постепенно возобновлять торги на Мосбирже, заявила глава ведомства Эльвира Набиуллина.Она напомнила, что решение о приостановке было принято, чтобы не допустить резких колебаний цены бумаг в момент беспрецедентного изменения экономической ситуации."В понедельник в фондовой секции Московской биржи откроются торги облигациями федерального займа", — сказала Набиуллина по итогам заседания совета директоров ЦБ.Глава ЦБ добавила, что регулятор будет покупать облигации федерального займа, чтобы избежать избыточной волатильности и обеспечить сбалансированную ликвидность на этом сегменте. Операции будут проводиться в объемах, необходимых для предотвращения рисков."После стабилизации ситуации на финансовых рынках мы планируем полностью продать этот портфель облигаций, чтобы нейтрализовать влияние данной операции на денежно-кредитную политику", — уточнила Набиуллина.Также ЦБ совместно с правительством и банками работает над мерами по смягчению условий обслуживания кредитов с плавающей ставкой.
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экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
17:34 18.03.2022 (обновлено: 18:20 18.03.2022)
 
Московская биржа в понедельник возобновит торги ОФЗ

Глава ЦБ Набиуллина сообщила, что Московская биржа в понедельник возобновит торги ОФЗ

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Московской биржи
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Банк России готов постепенно возобновлять торги на Мосбирже, заявила глава ведомства Эльвира Набиуллина.
Она напомнила, что решение о приостановке было принято, чтобы не допустить резких колебаний цены бумаг в момент беспрецедентного изменения экономической ситуации.
"В понедельник в фондовой секции Московской биржи откроются торги облигациями федерального займа", — сказала Набиуллина по итогам заседания совета директоров ЦБ.
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Глава ЦБ добавила, что регулятор будет покупать облигации федерального займа, чтобы избежать избыточной волатильности и обеспечить сбалансированную ликвидность на этом сегменте. Операции будут проводиться в объемах, необходимых для предотвращения рисков.
"После стабилизации ситуации на финансовых рынках мы планируем полностью продать этот портфель облигаций, чтобы нейтрализовать влияние данной операции на денежно-кредитную политику", — уточнила Набиуллина.
Также ЦБ совместно с правительством и банками работает над мерами по смягчению условий обслуживания кредитов с плавающей ставкой.
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржа
 
 
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