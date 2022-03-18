https://ria.ru/20220318/torgi-1778904876.html
Московская биржа в понедельник возобновит торги ОФЗ
Московская биржа в понедельник возобновит торги ОФЗ - РИА Новости, 18.03.2022
Московская биржа в понедельник возобновит торги ОФЗ
Банк России готов постепенно возобновлять торги на Мосбирже, заявила глава ведомства Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:34
2022-03-18T17:34
2022-03-18T18:20
экономика
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Банк России готов постепенно возобновлять торги на Мосбирже, заявила глава ведомства Эльвира Набиуллина.Она напомнила, что решение о приостановке было принято, чтобы не допустить резких колебаний цены бумаг в момент беспрецедентного изменения экономической ситуации."В понедельник в фондовой секции Московской биржи откроются торги облигациями федерального займа", — сказала Набиуллина по итогам заседания совета директоров ЦБ.Глава ЦБ добавила, что регулятор будет покупать облигации федерального займа, чтобы избежать избыточной волатильности и обеспечить сбалансированную ликвидность на этом сегменте. Операции будут проводиться в объемах, необходимых для предотвращения рисков."После стабилизации ситуации на финансовых рынках мы планируем полностью продать этот портфель облигаций, чтобы нейтрализовать влияние данной операции на денежно-кредитную политику", — уточнила Набиуллина.Также ЦБ совместно с правительством и банками работает над мерами по смягчению условий обслуживания кредитов с плавающей ставкой.
https://ria.ru/20220318/regiony-1778710939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
17:34 18.03.2022 (обновлено: 18:20 18.03.2022)
Московская биржа в понедельник возобновит торги ОФЗ
Глава ЦБ Набиуллина сообщила, что Московская биржа в понедельник возобновит торги ОФЗ
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Банк России готов постепенно возобновлять торги на Мосбирже, заявила
глава ведомства Эльвира Набиуллина.
Она напомнила, что решение о приостановке было принято, чтобы не допустить резких колебаний цены бумаг в момент беспрецедентного изменения экономической ситуации.
"В понедельник в фондовой секции Московской биржи откроются торги облигациями федерального займа", — сказала Набиуллина по итогам заседания совета директоров ЦБ
.
Глава ЦБ добавила, что регулятор будет покупать облигации федерального займа, чтобы избежать избыточной волатильности и обеспечить сбалансированную ликвидность на этом сегменте. Операции будут проводиться в объемах, необходимых для предотвращения рисков.
"После стабилизации ситуации на финансовых рынках мы планируем полностью продать этот портфель облигаций, чтобы нейтрализовать влияние данной операции на денежно-кредитную политику", — уточнила Набиуллина.
Также ЦБ совместно с правительством и банками работает над мерами по смягчению условий обслуживания кредитов с плавающей ставкой.