https://ria.ru/20220318/torgi-1778904876.html

Московская биржа в понедельник возобновит торги ОФЗ

Московская биржа в понедельник возобновит торги ОФЗ - РИА Новости, 18.03.2022

Московская биржа в понедельник возобновит торги ОФЗ

Банк России готов постепенно возобновлять торги на Мосбирже, заявила глава ведомства Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:34

2022-03-18T17:34

2022-03-18T18:20

экономика

эльвира набиуллина

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Банк России готов постепенно возобновлять торги на Мосбирже, заявила глава ведомства Эльвира Набиуллина.Она напомнила, что решение о приостановке было принято, чтобы не допустить резких колебаний цены бумаг в момент беспрецедентного изменения экономической ситуации."В понедельник в фондовой секции Московской биржи откроются торги облигациями федерального займа", — сказала Набиуллина по итогам заседания совета директоров ЦБ.Глава ЦБ добавила, что регулятор будет покупать облигации федерального займа, чтобы избежать избыточной волатильности и обеспечить сбалансированную ликвидность на этом сегменте. Операции будут проводиться в объемах, необходимых для предотвращения рисков."После стабилизации ситуации на финансовых рынках мы планируем полностью продать этот портфель облигаций, чтобы нейтрализовать влияние данной операции на денежно-кредитную политику", — уточнила Набиуллина.Также ЦБ совместно с правительством и банками работает над мерами по смягчению условий обслуживания кредитов с плавающей ставкой.

https://ria.ru/20220318/regiony-1778710939.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа