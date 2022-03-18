https://ria.ru/20220318/tochka-u-1778921552.html

Сбитые украинские ракеты "Точка-У" упали на окраинах Мелитополя

Сбитые украинские ракеты "Точка-У" упали на окраинах Мелитополя - РИА Новости, 18.03.2022

Сбитые украинские ракеты "Точка-У" упали на окраинах Мелитополя

Сбитые в пятницу российскими системами ПВО украинские тактические ракеты упали на окраинах Мелитополя, следует из видео с места событий, которое имеется в... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T18:49

2022-03-18T18:49

2022-03-18T19:22

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МСОКВА, 18 мар – РИА Новости. Сбитые в пятницу российскими системами ПВО украинские тактические ракеты упали на окраинах Мелитополя, следует из видео с места событий, которое имеется в распоряжении РИА Новости.В ролике демонстрируется корпус одной из ракеты 9М79-1 комплекса "Точка-У", лежащей на земле, по всей видимости, вдали от жилых строений. У ракеты отвалилась головная часть и хвостовое оперение, на траве следы горения.На следующих кадрах в ролике демонстрируется газовая подстанция, металлические шкафы которой имеют пробоины от осколков. Далее показаны следы на асфальте от одного из сработавших суббоеприпасов, который выпал и сработал в результате разрушения одной из ракет.При штатном срабатывании кассетной части "Точки-У" она разбрасывает на высоте более 2 километров 50 суббоеприпасов, которые опускаются на парашютах и взрываются, нанося поражения людям и технике осколками. Ими накрывается площадь – 3-7 га. Если "Точка-У" сбита, то боевая часть не раскрывается в воздухе, однако из нее могут механически выпасть и сработать отдельные суббоеприпасы.На видео также попали посеченный осколками гараж и фасад дома в частном секторе города. Еще один частный дом получил существенные повреждения крыши.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места падения украинской ракеты "Точка-У" в Мелитополе Кадры с места падения украинской ракеты "Точка-У" с кассетной головной частью в Мелитополе. 2022-03-18T18:49 true PT1M05S

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Ольга Филиппова

украина, ситуация в днр и лнр, в мире, россия, мелитополь, точка-у, донецкая народная республика, луганская народная республика