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Сбитые украинские ракеты "Точка-У" упали на окраинах Мелитополя - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/tochka-u-1778921552.html
Сбитые украинские ракеты "Точка-У" упали на окраинах Мелитополя
Сбитые украинские ракеты "Точка-У" упали на окраинах Мелитополя - РИА Новости, 18.03.2022
Сбитые украинские ракеты "Точка-У" упали на окраинах Мелитополя
Сбитые в пятницу российскими системами ПВО украинские тактические ракеты упали на окраинах Мелитополя, следует из видео с места событий, которое имеется в... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T18:49
2022-03-18T19:22
обострение ситуации в днр и лнр
украина
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
мелитополь
точка-у
донецкая народная республика
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МСОКВА, 18 мар – РИА Новости. Сбитые в пятницу российскими системами ПВО украинские тактические ракеты упали на окраинах Мелитополя, следует из видео с места событий, которое имеется в распоряжении РИА Новости.В ролике демонстрируется корпус одной из ракеты 9М79-1 комплекса "Точка-У", лежащей на земле, по всей видимости, вдали от жилых строений. У ракеты отвалилась головная часть и хвостовое оперение, на траве следы горения.На следующих кадрах в ролике демонстрируется газовая подстанция, металлические шкафы которой имеют пробоины от осколков. Далее показаны следы на асфальте от одного из сработавших суббоеприпасов, который выпал и сработал в результате разрушения одной из ракет.При штатном срабатывании кассетной части "Точки-У" она разбрасывает на высоте более 2 километров 50 суббоеприпасов, которые опускаются на парашютах и взрываются, нанося поражения людям и технике осколками. Ими накрывается площадь – 3-7 га. Если "Точка-У" сбита, то боевая часть не раскрывается в воздухе, однако из нее могут механически выпасть и сработать отдельные суббоеприпасы.На видео также попали посеченный осколками гараж и фасад дома в частном секторе города. Еще один частный дом получил существенные повреждения крыши.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html
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россия
мелитополь
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353
60
353
60
Кадры с места падения украинской ракеты "Точка-У" в Мелитополе
Кадры с места падения украинской ракеты "Точка-У" с кассетной головной частью в Мелитополе.
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353
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353
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украина, ситуация в днр и лнр, в мире, россия, мелитополь, точка-у, донецкая народная республика, луганская народная республика
18:49 18.03.2022 (обновлено: 19:22 18.03.2022)
 
Сбитые украинские ракеты "Точка-У" упали на окраинах Мелитополя

Сбитые российскими системами ПВО украинские ракеты "Точка-У" упали на окраинах Мелитополя

Читать ria.ru в
МСОКВА, 18 мар – РИА Новости. Сбитые в пятницу российскими системами ПВО украинские тактические ракеты упали на окраинах Мелитополя, следует из видео с места событий, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В ролике демонстрируется корпус одной из ракеты 9М79-1 комплекса "Точка-У", лежащей на земле, по всей видимости, вдали от жилых строений. У ракеты отвалилась головная часть и хвостовое оперение, на траве следы горения.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 08:00
Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
На следующих кадрах в ролике демонстрируется газовая подстанция, металлические шкафы которой имеют пробоины от осколков. Далее показаны следы на асфальте от одного из сработавших суббоеприпасов, который выпал и сработал в результате разрушения одной из ракет.
При штатном срабатывании кассетной части "Точки-У" она разбрасывает на высоте более 2 километров 50 суббоеприпасов, которые опускаются на парашютах и взрываются, нанося поражения людям и технике осколками. Ими накрывается площадь – 3-7 га. Если "Точка-У" сбита, то боевая часть не раскрывается в воздухе, однако из нее могут механически выпасть и сработать отдельные суббоеприпасы.
На видео также попали посеченный осколками гараж и фасад дома в частном секторе города. Еще один частный дом получил существенные повреждения крыши.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 21:19
Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияМелитопольТочка-УДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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