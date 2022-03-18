https://ria.ru/20220318/tigr-1778772684.html

Двое жителей Хабаровского края перевозили в машине тушу амурского тигра

Двое жителей Хабаровского края перевозили в машине тушу амурского тигра - РИА Новости, 18.03.2022

Двое жителей Хабаровского края перевозили в машине тушу амурского тигра

Двое жителей Хабаровского края перевозили в машине тушу краснокнижного амурского тигра, заведено дело, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T08:01

2022-03-18T08:01

2022-03-18T08:01

происшествия

россия

амурские тигры

хабаровский район

хабаровск

красная книга

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ХАБАРОВСК, 18 мар — РИА Новости. Двое жителей Хабаровского края перевозили в машине тушу краснокнижного амурского тигра, заведено дело, сообщает региональная прокуратура.Возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение и перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору).Расследование находится на контроле в прокуратуре района.Всего в России насчитывается порядка 600 особей полосатых хищников (95% мировой популяции), занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ.

https://ria.ru/20220207/tigr-1771441378.html

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хабаровск

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Никита Стома

происшествия, россия, амурские тигры, хабаровский район, хабаровск, красная книга