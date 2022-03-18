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Двое жителей Хабаровского края перевозили в машине тушу амурского тигра - РИА Новости, 18.03.2022
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Двое жителей Хабаровского края перевозили в машине тушу амурского тигра
Двое жителей Хабаровского края перевозили в машине тушу амурского тигра - РИА Новости, 18.03.2022
Двое жителей Хабаровского края перевозили в машине тушу амурского тигра
Двое жителей Хабаровского края перевозили в машине тушу краснокнижного амурского тигра, заведено дело, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T08:01
2022-03-18T08:01
происшествия
россия
амурские тигры
хабаровский район
хабаровск
красная книга
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ХАБАРОВСК, 18 мар — РИА Новости. Двое жителей Хабаровского края перевозили в машине тушу краснокнижного амурского тигра, заведено дело, сообщает региональная прокуратура.Возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение и перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору).Расследование находится на контроле в прокуратуре района.Всего в России насчитывается порядка 600 особей полосатых хищников (95% мировой популяции), занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ.
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россия
хабаровский район
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происшествия, россия, амурские тигры, хабаровский район, хабаровск, красная книга
08:01 18.03.2022
 
Двое жителей Хабаровского края перевозили в машине тушу амурского тигра

Двое жителей Хабаровского края перевозили в машине тушу амурского тигра, заведено дело

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Амурский тигр. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 18 мар — РИА Новости. Двое жителей Хабаровского края перевозили в машине тушу краснокнижного амурского тигра, заведено дело, сообщает региональная прокуратура.

"В середине марта двое жителей из Хабаровского района и Хабаровска незаконно приобрели и перевезли особь амурского тигра, которую обнаружили сотрудники правоохранительных органов в салоне автомобиля одного из фигурантов дела", — сообщает надзорное ведомство.

Возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение и перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
Расследование находится на контроле в прокуратуре района.
Всего в России насчитывается порядка 600 особей полосатых хищников (95% мировой популяции), занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ.
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ПроисшествияРоссияАмурские тигрыХабаровский районХабаровскКрасная книга
 
 
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