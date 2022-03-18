https://ria.ru/20220318/teplyakova-1778844216.html

Алиса Теплякова продолжает учиться в МГУ, заявила ее семья

Алиса Теплякова продолжает учиться в МГУ, заявила ее семья - РИА Новости, 18.03.2022

Алиса Теплякова продолжает учиться в МГУ, заявила ее семья

Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова продолжает обучение в вузе, посещает лекции и семинары, сообщили РИА Новости в ее семье. Ранее в СМИ появилась... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T14:05

2022-03-18T14:05

2022-03-18T14:19

общество

алиса теплякова

образование - общество

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова продолжает обучение в вузе, посещает лекции и семинары, сообщили РИА Новости в ее семье. Ранее в СМИ появилась информация, что Алиса якобы не появлялась в университете и что факультет психологии не может связаться с ней и с семьей."Алиса продолжает обучение, посещает лекции и семинары. Читает большое количество литературы и уходит вперед. У нее прекрасные спортивные результаты, которые подтверждаются протоколами ГТО, и первая группа здоровья. Виктор Антонович Садовничий обещал сделать все возможное, чтобы обучить ребенка, напоминаем вам. А проректор Гусев подписал 13 декабря приказ о предоставлении Алисе индивидуального учебного плана", - говорится в сообщении, полученном РИА Новости от семьи девочки. Отмечается, что перерывах между учебой, спортом и отдыхом Алиса успевает оказывать консультации.Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Во время сессии возник конфликт - отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Евгений Тепляков напал на завкафедрой.На психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Отец девятилетней студентки утверждает, что дочь продолжает учиться и экзамены без уважительной причины не пропускала. На факультете сообщили, что в случае успешной сдачи сессии Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану.Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на публикацию Теплякова в "Живом журнале", что психологическая консультация у девятилетней студентки МГУ стоит 50 тысяч рублей за один академический час. Евгений объяснил такую сумму тем, что Алиса - "уникальный специалист, и у нее мало времени".Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил РИА Новости, что, по его мнению, Теплякова сама испытывает огромный стресс и нуждается в психологической помощи, ее работа в качестве психолога - "дикий эксперимент", а отца девочки нужно привлечь к ответственности за эксплуатацию детского труда.

https://ria.ru/20220212/onischenko-1772491604.html

https://ria.ru/20220114/teplyakovy-1767932879.html

https://ria.ru/20211228/mgu-1765749217.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, алиса теплякова, образование - общество, мгу имени м. в. ломоносова