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Алиса Теплякова продолжает учиться в МГУ, заявила ее семья - РИА Новости, 18.03.2022
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Алиса Теплякова продолжает учиться в МГУ, заявила ее семья
Алиса Теплякова продолжает учиться в МГУ, заявила ее семья - РИА Новости, 18.03.2022
Алиса Теплякова продолжает учиться в МГУ, заявила ее семья
Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова продолжает обучение в вузе, посещает лекции и семинары, сообщили РИА Новости в ее семье. Ранее в СМИ появилась... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T14:05
2022-03-18T14:19
общество
алиса теплякова
образование - общество
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова продолжает обучение в вузе, посещает лекции и семинары, сообщили РИА Новости в ее семье. Ранее в СМИ появилась информация, что Алиса якобы не появлялась в университете и что факультет психологии не может связаться с ней и с семьей."Алиса продолжает обучение, посещает лекции и семинары. Читает большое количество литературы и уходит вперед. У нее прекрасные спортивные результаты, которые подтверждаются протоколами ГТО, и первая группа здоровья. Виктор Антонович Садовничий обещал сделать все возможное, чтобы обучить ребенка, напоминаем вам. А проректор Гусев подписал 13 декабря приказ о предоставлении Алисе индивидуального учебного плана", - говорится в сообщении, полученном РИА Новости от семьи девочки. Отмечается, что перерывах между учебой, спортом и отдыхом Алиса успевает оказывать консультации.Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Во время сессии возник конфликт - отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Евгений Тепляков напал на завкафедрой.На психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Отец девятилетней студентки утверждает, что дочь продолжает учиться и экзамены без уважительной причины не пропускала. На факультете сообщили, что в случае успешной сдачи сессии Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану.Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на публикацию Теплякова в "Живом журнале", что психологическая консультация у девятилетней студентки МГУ стоит 50 тысяч рублей за один академический час. Евгений объяснил такую сумму тем, что Алиса - "уникальный специалист, и у нее мало времени".Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил РИА Новости, что, по его мнению, Теплякова сама испытывает огромный стресс и нуждается в психологической помощи, ее работа в качестве психолога - "дикий эксперимент", а отца девочки нужно привлечь к ответственности за эксплуатацию детского труда.
https://ria.ru/20220212/onischenko-1772491604.html
https://ria.ru/20220114/teplyakovy-1767932879.html
https://ria.ru/20211228/mgu-1765749217.html
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общество, алиса теплякова, образование - общество, мгу имени м. в. ломоносова
14:05 18.03.2022 (обновлено: 14:19 18.03.2022)
 
Алиса Теплякова продолжает учиться в МГУ, заявила ее семья

Семья девятилетней Алисы Тепляковой заявила, что девочка продолжает учиться в МГУ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Главное здание МГУ на Воробьевых горах
Вид на Главное здание МГУ на Воробьевых горах - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вид на Главное здание МГУ на Воробьевых горах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова продолжает обучение в вузе, посещает лекции и семинары, сообщили РИА Новости в ее семье. Ранее в СМИ появилась информация, что Алиса якобы не появлялась в университете и что факультет психологии не может связаться с ней и с семьей.
"Алиса продолжает обучение, посещает лекции и семинары. Читает большое количество литературы и уходит вперед. У нее прекрасные спортивные результаты, которые подтверждаются протоколами ГТО, и первая группа здоровья. Виктор Антонович Садовничий обещал сделать все возможное, чтобы обучить ребенка, напоминаем вам. А проректор Гусев подписал 13 декабря приказ о предоставлении Алисе индивидуального учебного плана", - говорится в сообщении, полученном РИА Новости от семьи девочки. Отмечается, что перерывах между учебой, спортом и отдыхом Алиса успевает оказывать консультации.
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
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Онищенко призвал уголовно наказать отца студентки МГУ Тепляковой
Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Во время сессии возник конфликт - отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Евгений Тепляков напал на завкафедрой.
На психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Отец девятилетней студентки утверждает, что дочь продолжает учиться и экзамены без уважительной причины не пропускала. На факультете сообщили, что в случае успешной сдачи сессии Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану.
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В МГУ рассказали о беспрецедентном давлении со стороны семьи Тепляковых
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на публикацию Теплякова в "Живом журнале", что психологическая консультация у девятилетней студентки МГУ стоит 50 тысяч рублей за один академический час. Евгений объяснил такую сумму тем, что Алиса - "уникальный специалист, и у нее мало времени".
Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил РИА Новости, что, по его мнению, Теплякова сама испытывает огромный стресс и нуждается в психологической помощи, ее работа в качестве психолога - "дикий эксперимент", а отца девочки нужно привлечь к ответственности за эксплуатацию детского труда.
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ОбществоАлиса ТепляковаОбразование - ОбществоМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
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