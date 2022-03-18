21:48 18.03.2022 (обновлено: 23:46 18.03.2022)
Верховный суд Бразилии распорядился заблокировать Telegram
Верховный суд Бразилии постановил заблокировать Telegram в стране
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. Судья Верховного суда Бразилии распорядился заблокировать в стране мессенджер Telegram из-за его позиции об отказе от сотрудничества с властями, сообщил новостной портал G1.
"Судья федерального Верховного суда постановил, что цифровые платформы и интернет-провайдеры должны реализовать механизмы по блокировке Telegram в стране", - отмечает портал.
Решение принято, поскольку Telegram "известен своей позицией отказа от сотрудничества с судебными властями и полицией в разных странах, что делает его площадкой для распространения различного контента", в том числе со стороны преступного сообщества.
В январе глава Высшего избирательного суда Бразилии призывал обсудить меры в отношении мессенджера Telegram, который, по данным суда, может использоваться для распространения ложной информации об избирательной системе, не исключался и запрет на его использование, сообщала газета Valor Economico.