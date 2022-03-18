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Верховный суд Бразилии распорядился заблокировать Telegram - РИА Новости, 18.03.2022
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Верховный суд Бразилии распорядился заблокировать Telegram
Верховный суд Бразилии распорядился заблокировать Telegram - РИА Новости, 18.03.2022
Верховный суд Бразилии распорядился заблокировать Telegram
Судья Верховного суда Бразилии распорядился заблокировать в стране мессенджер Telegram из-за его позиции об отказе от сотрудничества с властями, сообщил... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T21:48
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бразилия
технологии
telegram (приложение)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. Судья Верховного суда Бразилии распорядился заблокировать в стране мессенджер Telegram из-за его позиции об отказе от сотрудничества с властями, сообщил новостной портал G1.Решение принято, поскольку Telegram "известен своей позицией отказа от сотрудничества с судебными властями и полицией в разных странах, что делает его площадкой для распространения различного контента", в том числе со стороны преступного сообщества.В январе глава Высшего избирательного суда Бразилии призывал обсудить меры в отношении мессенджера Telegram, который, по данным суда, может использоваться для распространения ложной информации об избирательной системе, не исключался и запрет на его использование, сообщала газета Valor Economico.
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бразилия, технологии, telegram (приложение)
21:48 18.03.2022 (обновлено: 23:46 18.03.2022)
 
Верховный суд Бразилии распорядился заблокировать Telegram

Верховный суд Бразилии постановил заблокировать Telegram в стране

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. Судья Верховного суда Бразилии распорядился заблокировать в стране мессенджер Telegram из-за его позиции об отказе от сотрудничества с властями, сообщил новостной портал G1.
"Судья федерального Верховного суда постановил, что цифровые платформы и интернет-провайдеры должны реализовать механизмы по блокировке Telegram в стране", - отмечает портал.
Решение принято, поскольку Telegram "известен своей позицией отказа от сотрудничества с судебными властями и полицией в разных странах, что делает его площадкой для распространения различного контента", в том числе со стороны преступного сообщества.
В январе глава Высшего избирательного суда Бразилии призывал обсудить меры в отношении мессенджера Telegram, который, по данным суда, может использоваться для распространения ложной информации об избирательной системе, не исключался и запрет на его использование, сообщала газета Valor Economico.
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