https://ria.ru/20220318/telegram-1778947625.html

Верховный суд Бразилии распорядился заблокировать Telegram

Верховный суд Бразилии распорядился заблокировать Telegram - РИА Новости, 18.03.2022

Верховный суд Бразилии распорядился заблокировать Telegram

Судья Верховного суда Бразилии распорядился заблокировать в стране мессенджер Telegram из-за его позиции об отказе от сотрудничества с властями, сообщил... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T21:48

2022-03-18T21:48

2022-03-18T23:46

бразилия

технологии

telegram (приложение)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. Судья Верховного суда Бразилии распорядился заблокировать в стране мессенджер Telegram из-за его позиции об отказе от сотрудничества с властями, сообщил новостной портал G1.Решение принято, поскольку Telegram "известен своей позицией отказа от сотрудничества с судебными властями и полицией в разных странах, что делает его площадкой для распространения различного контента", в том числе со стороны преступного сообщества.В январе глава Высшего избирательного суда Бразилии призывал обсудить меры в отношении мессенджера Telegram, который, по данным суда, может использоваться для распространения ложной информации об избирательной системе, не исключался и запрет на его использование, сообщала газета Valor Economico.

https://ria.ru/20220305/auditoriya-1776630875.html

бразилия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

бразилия, технологии, telegram (приложение)