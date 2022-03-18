14:24 18.03.2022 (обновлено: 15:19 18.03.2022)
Суд Нидерландов начал предварительный процесс по делу о скифском золоте
Верховный суд Нидерландов начал предварительный процесс по делу о скифском золоте
Скифское золото
ПАРИЖ, 18 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Дело о "скифском золоте" находится на стадии предварительного административного процесса, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь инстанции Теа Тьердема.
Верховный суд Нидерландов 26 января получил кассационную жалобу от музеев Крыма на решение Апелляционного суда Амстердама, постановившего передать коллекцию "скифского золота" Украине.
"Дело теперь находится на стадии предварительного административного процесса", - сказала пресс-секретарь суда.
В ответ на вопрос о том, может ли спецоперация на Украине повлиять на начало слушаний по делу, она ответила, что пока нет информации.
Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что судьба коллекции крымских музеев "скифское золото" решится с окончанием специальной военной операции на Украине. По его мнению, коллекция вернется в Крым, поскольку "если (произойдет) денацификация Украины, то антинацистская и готовая к сотрудничеству соседская Украина не будет себе забирать эту коллекцию".
Апелляционный суд Амстердама 26 октября прошлого года постановил, что коллекция "скифского золота" должна быть передана Украине. Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение.
В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.