https://ria.ru/20220318/sud-1778849016.html

Суд Нидерландов начал предварительный процесс по делу о скифском золоте

Суд Нидерландов начал предварительный процесс по делу о скифском золоте - РИА Новости, 18.03.2022

Суд Нидерландов начал предварительный процесс по делу о скифском золоте

Дело о "скифском золоте" находится на стадии предварительного административного процесса, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь инстанции Теа Тьердема. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T14:24

2022-03-18T14:24

2022-03-18T15:19

в мире

ситуация вокруг коллекции скифского золота

нидерланды

георгий мурадов

республика крым

россия

центральный музей тавриды

культура

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ПАРИЖ, 18 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Дело о "скифском золоте" находится на стадии предварительного административного процесса, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь инстанции Теа Тьердема.Верховный суд Нидерландов 26 января получил кассационную жалобу от музеев Крыма на решение Апелляционного суда Амстердама, постановившего передать коллекцию "скифского золота" Украине.В ответ на вопрос о том, может ли спецоперация на Украине повлиять на начало слушаний по делу, она ответила, что пока нет информации.Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что судьба коллекции крымских музеев "скифское золото" решится с окончанием специальной военной операции на Украине. По его мнению, коллекция вернется в Крым, поскольку "если (произойдет) денацификация Украины, то антинацистская и готовая к сотрудничеству соседская Украина не будет себе забирать эту коллекцию".Апелляционный суд Амстердама 26 октября прошлого года постановил, что коллекция "скифского золота" должна быть передана Украине. Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение.В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

https://ria.ru/20220314/zoloto-1778014112.html

https://ria.ru/20220310/shedevry-1777312522.html

нидерланды

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ситуация вокруг коллекции скифского золота, нидерланды, георгий мурадов, республика крым, россия, центральный музей тавриды