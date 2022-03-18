Рейтинг@Mail.ru
Мужчина, избивший двух врачей в больнице Уфы, получил условный срок - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220318/sud-1778803950.html
Мужчина, избивший двух врачей в больнице Уфы, получил условный срок
Мужчина, избивший двух врачей в больнице Уфы, получил условный срок - РИА Новости, 18.03.2022
Мужчина, избивший двух врачей в больнице Уфы, получил условный срок
Суд в Уфе назначил условный срок и штраф мужчине, который в больнице сломал руку токсикологу, а реаниматолога избил до сотрясения мозга, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:30
2022-03-18T11:30
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
республика башкортостан
уфа
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg
УФА, 18 мар - РИА Новости. Суд в Уфе назначил условный срок и штраф мужчине, который в больнице сломал руку токсикологу, а реаниматолога избил до сотрясения мозга, сообщает СУСК РФ по Башкирии.Инцидент произошёл летом прошлого года в городской клинической больнице №21, куда скорая доставила мужчину с отравлением. При попытке оказания помощи мужчина начал материться, сломал руку врачу-токсикологу и избил врача-реаниматолога, причинив ему черепно-мозговую травму. После этого мужчина покинул больницу, но позже был задержан, в отношении него было возбуждено уголовное дело. Правоохранители выяснили, что нападавший - 36-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа.Следственные органы Башкирии сообщили, что подсудимый признал вину в совершенных преступлениях."Суд приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, а также взыскал в пользу потерпевших компенсацию морального вреда на общую сумму 350 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу", - добавили в СУСК.
https://ria.ru/20211210/vrach-1763072330.html
ханты-мансийский автономный округ
республика башкортостан
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0dbf5f8d6053c58704c40b7ad741a817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ханты-мансийский автономный округ, республика башкортостан, уфа, следственный комитет россии (ск рф)
11:30 18.03.2022
 
Мужчина, избивший двух врачей в больнице Уфы, получил условный срок

Мужчине, избившему двух врачей в уфимской больнице, дали условный срок

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды в суде
Читать ria.ru в
УФА, 18 мар - РИА Новости. Суд в Уфе назначил условный срок и штраф мужчине, который в больнице сломал руку токсикологу, а реаниматолога избил до сотрясения мозга, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
Инцидент произошёл летом прошлого года в городской клинической больнице №21, куда скорая доставила мужчину с отравлением. При попытке оказания помощи мужчина начал материться, сломал руку врачу-токсикологу и избил врача-реаниматолога, причинив ему черепно-мозговую травму. После этого мужчина покинул больницу, но позже был задержан, в отношении него было возбуждено уголовное дело. Правоохранители выяснили, что нападавший - 36-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа.
Следственные органы Башкирии сообщили, что подсудимый признал вину в совершенных преступлениях.
"Суд приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, а также взыскал в пользу потерпевших компенсацию морального вреда на общую сумму 350 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу", - добавили в СУСК.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря 2021, 10:34
Красноярца, избившего врача на вызове, отправили на принудительное лечение
 
ПроисшествияХанты-Мансийский автономный округРеспублика БашкортостанУфаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала