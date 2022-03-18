https://ria.ru/20220318/sud-1778803950.html

Мужчина, избивший двух врачей в больнице Уфы, получил условный срок

Мужчина, избивший двух врачей в больнице Уфы, получил условный срок - РИА Новости, 18.03.2022

Мужчина, избивший двух врачей в больнице Уфы, получил условный срок

Суд в Уфе назначил условный срок и штраф мужчине, который в больнице сломал руку токсикологу, а реаниматолога избил до сотрясения мозга, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:30

2022-03-18T11:30

2022-03-18T11:30

происшествия

ханты-мансийский автономный округ

республика башкортостан

уфа

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 18 мар - РИА Новости. Суд в Уфе назначил условный срок и штраф мужчине, который в больнице сломал руку токсикологу, а реаниматолога избил до сотрясения мозга, сообщает СУСК РФ по Башкирии.Инцидент произошёл летом прошлого года в городской клинической больнице №21, куда скорая доставила мужчину с отравлением. При попытке оказания помощи мужчина начал материться, сломал руку врачу-токсикологу и избил врача-реаниматолога, причинив ему черепно-мозговую травму. После этого мужчина покинул больницу, но позже был задержан, в отношении него было возбуждено уголовное дело. Правоохранители выяснили, что нападавший - 36-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа.Следственные органы Башкирии сообщили, что подсудимый признал вину в совершенных преступлениях."Суд приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, а также взыскал в пользу потерпевших компенсацию морального вреда на общую сумму 350 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу", - добавили в СУСК.

https://ria.ru/20211210/vrach-1763072330.html

ханты-мансийский автономный округ

республика башкортостан

уфа

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Екатерина Зайцева

происшествия, ханты-мансийский автономный округ, республика башкортостан, уфа, следственный комитет россии (ск рф)