https://ria.ru/20220318/stroitelstvo-1778837468.html

Губернатор Амурской области призвал помочь строительным компаниям

Губернатор Амурской области призвал помочь строительным компаниям - РИА Новости, 18.03.2022

Губернатор Амурской области призвал помочь строительным компаниям

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что компаниям, занятым в строительной сфере, нужно оказать всю необходимую помощь. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:42

2022-03-18T13:42

2022-03-18T13:42

амурская область

россия

амурская область

общество

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что компаниям, занятым в строительной сфере, нужно оказать всю необходимую помощь.Как уточняет правительство Приамурья, на заседании регионального штаба по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере, которое провел Орлов, рассмотрели результаты мониторинга ситуации на рынке строительных материалов и конструкций."Существует задача – не сокращать объемы капитального строительства. Правительство России прорабатывает дополнительные меры по выделению средств на усиление этого направления в связи с тем, что стройка для экономики является одним из антикризисных мероприятий. Мы также должны оказать нашим компаниям строительной сферы всю необходимую помощь", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Как доложил на заседании штаба министр строительства и архитектуры области Николай Сибиряков, мониторинг цен на основные ценообразующие строительные материалы ведётся еженедельно."За последнюю неделю цены на материалы местных производителей не поднялись. Рост цен наблюдается на материалы, реализуемые в торговых сетях и у дилеров: электротехническая продукция, сантехнические материалы, гидроизоляция битумная рулонная, теплоизоляционные материалы. Рост составил 5-7%", - доложил Сибиряков.Кроме того, по данным властей области, "отмечены факты несоответствия цен на стройматериалы на сайтах торговых организаций и непосредственно в магазинах"."Всем подрядным организациям, работающим на реализации национальных проектов, поручено провести анализ в части необходимости импортозамещения по стройматериалам и иных сложностей, с которыми они могут столкнуться, для оказания им поддержки", - сообщает правительство Амурской области.Также на штабе о ситуации на рынке труда рассказала начальник управления занятости населения Амурской области Елена Дуленова.По ее словам, ситуация на рынке труда остается стабильной. За две недели марта отмечено незначительное сокращение численности безработных – на 400 человек, на учете состоят 4997 человек.

https://ria.ru/20220317/biznes-1778666158.html

https://ria.ru/20220314/remont-1778030370.html

https://ria.ru/20220311/stroymaterialy-1777637253.html

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амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, амурская область, общество, василий орлов (губернатор)