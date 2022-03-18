https://ria.ru/20220318/stroitelstvo-1778837468.html
Губернатор Амурской области призвал помочь строительным компаниям
Губернатор Амурской области призвал помочь строительным компаниям - РИА Новости, 18.03.2022
Губернатор Амурской области призвал помочь строительным компаниям
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что компаниям, занятым в строительной сфере, нужно оказать всю необходимую помощь. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:42
2022-03-18T13:42
2022-03-18T13:42
амурская область
россия
амурская область
общество
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что компаниям, занятым в строительной сфере, нужно оказать всю необходимую помощь.Как уточняет правительство Приамурья, на заседании регионального штаба по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере, которое провел Орлов, рассмотрели результаты мониторинга ситуации на рынке строительных материалов и конструкций."Существует задача – не сокращать объемы капитального строительства. Правительство России прорабатывает дополнительные меры по выделению средств на усиление этого направления в связи с тем, что стройка для экономики является одним из антикризисных мероприятий. Мы также должны оказать нашим компаниям строительной сферы всю необходимую помощь", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Как доложил на заседании штаба министр строительства и архитектуры области Николай Сибиряков, мониторинг цен на основные ценообразующие строительные материалы ведётся еженедельно."За последнюю неделю цены на материалы местных производителей не поднялись. Рост цен наблюдается на материалы, реализуемые в торговых сетях и у дилеров: электротехническая продукция, сантехнические материалы, гидроизоляция битумная рулонная, теплоизоляционные материалы. Рост составил 5-7%", - доложил Сибиряков.Кроме того, по данным властей области, "отмечены факты несоответствия цен на стройматериалы на сайтах торговых организаций и непосредственно в магазинах"."Всем подрядным организациям, работающим на реализации национальных проектов, поручено провести анализ в части необходимости импортозамещения по стройматериалам и иных сложностей, с которыми они могут столкнуться, для оказания им поддержки", - сообщает правительство Амурской области.Также на штабе о ситуации на рынке труда рассказала начальник управления занятости населения Амурской области Елена Дуленова.По ее словам, ситуация на рынке труда остается стабильной. За две недели марта отмечено незначительное сокращение численности безработных – на 400 человек, на учете состоят 4997 человек.
https://ria.ru/20220317/biznes-1778666158.html
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россия, амурская область, общество, василий орлов (губернатор)
Губернатор Амурской области призвал помочь строительным компаниям
Губернатор Амурской области Орлов призвал помочь строительным компаниям
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мар – РИА Новости.
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил
, что компаниям, занятым в строительной сфере, нужно оказать всю необходимую помощь.
Как уточняет правительство Приамурья, на заседании регионального штаба по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере, которое провел Орлов, рассмотрели результаты мониторинга ситуации на рынке строительных материалов и конструкций.
"Существует задача – не сокращать объемы капитального строительства. Правительство России
прорабатывает дополнительные меры по выделению средств на усиление этого направления в связи с тем, что стройка для экономики является одним из антикризисных мероприятий. Мы также должны оказать нашим компаниям строительной сферы всю необходимую помощь", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
Как доложил на заседании штаба министр строительства и архитектуры области Николай Сибиряков, мониторинг цен на основные ценообразующие строительные материалы ведётся еженедельно.
"За последнюю неделю цены на материалы местных производителей не поднялись. Рост цен наблюдается на материалы, реализуемые в торговых сетях и у дилеров: электротехническая продукция, сантехнические материалы, гидроизоляция битумная рулонная, теплоизоляционные материалы. Рост составил 5-7%", - доложил Сибиряков.
Кроме того, по данным властей области, "отмечены факты несоответствия цен на стройматериалы на сайтах торговых организаций и непосредственно в магазинах".
"Всем подрядным организациям, работающим на реализации национальных проектов, поручено провести анализ в части необходимости импортозамещения по стройматериалам и иных сложностей, с которыми они могут столкнуться, для оказания им поддержки", - сообщает правительство Амурской области
.
Также на штабе о ситуации на рынке труда рассказала начальник управления занятости населения Амурской области Елена Дуленова.
По ее словам, ситуация на рынке труда остается стабильной. За две недели марта отмечено незначительное сокращение численности безработных – на 400 человек, на учете состоят 4997 человек.