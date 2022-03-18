https://ria.ru/20220318/strany-1778848672.html

Эксперты рассказали, какие страны упростили въезд для туристов

Эксперты рассказали, какие страны упростили въезд для туристов - РИА Новости, 18.03.2022

Эксперты рассказали, какие страны упростили въезд для туристов

Эксперты назвали страны, отменившие или ослабившие антиковидные ограничения этой весной, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T19:12

2022-03-18T19:12

2022-03-18T19:12

туризм

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страны

коронавирус covid-19

пцр-тест

туризм

туристы

европа

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Эксперты назвали страны, отменившие или ослабившие антиковидные ограничения этой весной, сообщает АТОР.Тренд на исчезновение противоэпидемиологических мер больше всего заметен в европейских странах, отмечают в ассоциации. Великобритания, например, с 18 марта сняла все оставшиеся ограничения на въезд, в том числе и ПЦР-тесты для непривитых. Ковид-протоколы также больше не действуют в Молдавии, а с 23 марта их снимут и в Нидерландах.Греция и Румыния с начала месяца не требуют заполнять форму поиска пассажиров (PFL). Для въезда во Францию теперь достаточно только ПЦР-теста. Также ограничения по коронавирусу, включая масочный режим и "зеленые" сертификаты для посещения общественных мест, собираются отменить в Германии и Болгарии.С 1 мая отказаться от санитарных паспортов планирует Италия: обязательным в стране останется только карантин для контактировавших с заболевшими.Что касается Азии, там продолжают активно отменять тесты на COVID-19. ПЦР уже не нужен привитым путешественникам для въезда в Монголию, Узбекистан, Камбоджу, Иран и Бангладеш. Для невакцинированных тесты по-прежнему обязательны.Легче стало попасть и во Вьетнам: россияне могут находится в стране 15 дней без получения визы. Достаточно сдать ПЦР до отправления и экспресс-тест по прибытии. А с 1 апреля упростит правила Таиланд: туристам больше не придется сдавать анализ до вылета.Также перестали требовать тест у отдыхающих Мальдивы (у непривитых), Маврикий и Намибия (у вакцинированных). С 1 апреля пускать россиян начнет Канада: для въезда достаточно показать отрицательный ПЦР.

https://ria.ru/20220317/uzbekistan-1778645556.html

https://ria.ru/20220318/tayland-1778804617.html

https://ria.ru/20220312/vizy-1777702943.html

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италия

узбекистан

мальдивы

маврикий

германия

болгария

канада

таиланд

иран

бангладеш

вьетнам

камбоджа

нидерланды

греция

румыния

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, страны, коронавирус covid-19, пцр-тест, туризм, туристы, европа, франция, италия, узбекистан, мальдивы, маврикий, германия, болгария, канада, таиланд, иран, бангладеш, вьетнам, камбоджа, нидерланды, греция, румыния