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Эксперты рассказали, какие страны упростили въезд для туристов - РИА Новости, 18.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220318/strany-1778848672.html
Эксперты рассказали, какие страны упростили въезд для туристов
Эксперты рассказали, какие страны упростили въезд для туристов - РИА Новости, 18.03.2022
Эксперты рассказали, какие страны упростили въезд для туристов
Эксперты назвали страны, отменившие или ослабившие антиковидные ограничения этой весной, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T19:12
2022-03-18T19:12
туризм
новости - туризм
страны
коронавирус covid-19
пцр-тест
туризм
туристы
европа
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Эксперты назвали страны, отменившие или ослабившие антиковидные ограничения этой весной, сообщает АТОР.Тренд на исчезновение противоэпидемиологических мер больше всего заметен в европейских странах, отмечают в ассоциации. Великобритания, например, с 18 марта сняла все оставшиеся ограничения на въезд, в том числе и ПЦР-тесты для непривитых. Ковид-протоколы также больше не действуют в Молдавии, а с 23 марта их снимут и в Нидерландах.Греция и Румыния с начала месяца не требуют заполнять форму поиска пассажиров (PFL). Для въезда во Францию теперь достаточно только ПЦР-теста. Также ограничения по коронавирусу, включая масочный режим и "зеленые" сертификаты для посещения общественных мест, собираются отменить в Германии и Болгарии.С 1 мая отказаться от санитарных паспортов планирует Италия: обязательным в стране останется только карантин для контактировавших с заболевшими.Что касается Азии, там продолжают активно отменять тесты на COVID-19. ПЦР уже не нужен привитым путешественникам для въезда в Монголию, Узбекистан, Камбоджу, Иран и Бангладеш. Для невакцинированных тесты по-прежнему обязательны.Легче стало попасть и во Вьетнам: россияне могут находится в стране 15 дней без получения визы. Достаточно сдать ПЦР до отправления и экспресс-тест по прибытии. А с 1 апреля упростит правила Таиланд: туристам больше не придется сдавать анализ до вылета.Также перестали требовать тест у отдыхающих Мальдивы (у непривитых), Маврикий и Намибия (у вакцинированных). С 1 апреля пускать россиян начнет Канада: для въезда достаточно показать отрицательный ПЦР.
https://ria.ru/20220317/uzbekistan-1778645556.html
https://ria.ru/20220318/tayland-1778804617.html
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франция
италия
узбекистан
мальдивы
маврикий
германия
болгария
канада
таиланд
иран
бангладеш
вьетнам
камбоджа
нидерланды
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новости - туризм, страны, коронавирус covid-19, пцр-тест, туризм, туристы, европа, франция, италия, узбекистан, мальдивы, маврикий, германия, болгария, канада, таиланд, иран, бангладеш, вьетнам, камбоджа, нидерланды, греция, румыния
19:12 18.03.2022
 
Эксперты рассказали, какие страны упростили въезд для туристов

АТОР перечислил страны, отменившие или ослабившие антиковидные ограничения этой весной

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗаграничный паспорт РФ
Заграничный паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Эксперты назвали страны, отменившие или ослабившие антиковидные ограничения этой весной, сообщает АТОР.
Тренд на исчезновение противоэпидемиологических мер больше всего заметен в европейских странах, отмечают в ассоциации. Великобритания, например, с 18 марта сняла все оставшиеся ограничения на въезд, в том числе и ПЦР-тесты для непривитых. Ковид-протоколы также больше не действуют в Молдавии, а с 23 марта их снимут и в Нидерландах.
Греция и Румыния с начала месяца не требуют заполнять форму поиска пассажиров (PFL).
Для въезда во Францию теперь достаточно только ПЦР-теста. Также ограничения по коронавирусу, включая масочный режим и "зеленые" сертификаты для посещения общественных мест, собираются отменить в Германии и Болгарии.
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Что касается Азии, там продолжают активно отменять тесты на COVID-19. ПЦР уже не нужен привитым путешественникам для въезда в Монголию, Узбекистан, Камбоджу, Иран и Бангладеш. Для невакцинированных тесты по-прежнему обязательны.
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Также перестали требовать тест у отдыхающих Мальдивы (у непривитых), Маврикий и Намибия (у вакцинированных).
С 1 апреля пускать россиян начнет Канада: для въезда достаточно показать отрицательный ПЦР.
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ТуризмНовости - ТуризмстраныКоронавирус COVID-19ПЦР-тестТуризмтуристыЕвропаФранцияИталияУзбекистанМальдивыМаврикийГерманияБолгарияКанадаТаиландИранБангладешВьетнамКамбоджаНидерландыГрецияРумыния
 
 
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