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США хотят однополярный мир, похожий на салун, заявил Лавров

США хотят однополярный мир, похожий на салун, заявил Лавров - РИА Новости, 18.03.2022

США хотят однополярный мир, похожий на салун, заявил Лавров

США стремятся к однополярному миру, похожему на американский салун, где все пляшут под дудку сильнейшего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:22

2022-03-18T12:22

2022-03-18T12:22

в мире

сша

нато

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. США стремятся к однополярному миру, похожему на американский салун, где все пляшут под дудку сильнейшего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Оценка происходящего, с моей точки зрения, четко свидетельствует о том, что Америка стремится к однополярному миру. Это будет совсем не глобальная деревня, это будет американская деревня. Может быть, американский салун - вы знаете, где все пляшут под дудку сильнейшего", - сказал Лавров в интервью RT.По мнению министра, американцам удается мобилизовать силы вокруг себя на основе своих интересов. "Они мобилизуют весь западный мир, яркое свидетельство этому - то, насколько "независимы" члены НАТО, члены ЕС", - пояснил глава МИД.

https://ria.ru/20210701/putin-1739401344.html

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Ольга Маркова

в мире, сша, нато, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия