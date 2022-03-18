Рейтинг@Mail.ru
США хотят однополярный мир, похожий на салун, заявил Лавров - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220318/ssha-1778817159.html
США хотят однополярный мир, похожий на салун, заявил Лавров
США хотят однополярный мир, похожий на салун, заявил Лавров - РИА Новости, 18.03.2022
США хотят однополярный мир, похожий на салун, заявил Лавров
США стремятся к однополярному миру, похожему на американский салун, где все пляшут под дудку сильнейшего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:22
2022-03-18T12:22
в мире
сша
нато
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_cf6fcb244fc246e440c8119edc25fe31.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. США стремятся к однополярному миру, похожему на американский салун, где все пляшут под дудку сильнейшего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Оценка происходящего, с моей точки зрения, четко свидетельствует о том, что Америка стремится к однополярному миру. Это будет совсем не глобальная деревня, это будет американская деревня. Может быть, американский салун - вы знаете, где все пляшут под дудку сильнейшего", - сказал Лавров в интервью RT.По мнению министра, американцам удается мобилизовать силы вокруг себя на основе своих интересов. "Они мобилизуют весь западный мир, яркое свидетельство этому - то, насколько "независимы" члены НАТО, члены ЕС", - пояснил глава МИД.
https://ria.ru/20210701/putin-1739401344.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_5c7f6fb3a32bca909197be881f66dacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нато, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
12:22 18.03.2022
 
США хотят однополярный мир, похожий на салун, заявил Лавров

Лавров: США хотят однополярный мир, похожий на салун, где все пляшут под дудку сильнейшего

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. США стремятся к однополярному миру, похожему на американский салун, где все пляшут под дудку сильнейшего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Оценка происходящего, с моей точки зрения, четко свидетельствует о том, что Америка стремится к однополярному миру. Это будет совсем не глобальная деревня, это будет американская деревня. Может быть, американский салун - вы знаете, где все пляшут под дудку сильнейшего", - сказал Лавров в интервью RT.
По мнению министра, американцам удается мобилизовать силы вокруг себя на основе своих интересов. "Они мобилизуют весь западный мир, яркое свидетельство этому - то, насколько "независимы" члены НАТО, члены ЕС", - пояснил глава МИД.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля 2021, 13:39
Империя умирает: китайцы восхитились словами Путина об однополярном мире
 
В миреСШАНАТОСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала