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США хотят однополярный мир, похожий на салун, заявил Лавров
США хотят однополярный мир, похожий на салун, заявил Лавров - РИА Новости, 18.03.2022
США хотят однополярный мир, похожий на салун, заявил Лавров
США стремятся к однополярному миру, похожему на американский салун, где все пляшут под дудку сильнейшего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:22
2022-03-18T12:22
2022-03-18T12:22
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сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. США стремятся к однополярному миру, похожему на американский салун, где все пляшут под дудку сильнейшего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Оценка происходящего, с моей точки зрения, четко свидетельствует о том, что Америка стремится к однополярному миру. Это будет совсем не глобальная деревня, это будет американская деревня. Может быть, американский салун - вы знаете, где все пляшут под дудку сильнейшего", - сказал Лавров в интервью RT.По мнению министра, американцам удается мобилизовать силы вокруг себя на основе своих интересов. "Они мобилизуют весь западный мир, яркое свидетельство этому - то, насколько "независимы" члены НАТО, члены ЕС", - пояснил глава МИД.
https://ria.ru/20210701/putin-1739401344.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нато, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
США хотят однополярный мир, похожий на салун, заявил Лавров
Лавров: США хотят однополярный мир, похожий на салун, где все пляшут под дудку сильнейшего