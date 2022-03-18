11:36 18.03.2022 (обновлено: 11:41 18.03.2022)
В МИД Китая заявили, что США "созерцают огонь с противоположного берега"
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь: США "созерцают огонь с противоположного берега"
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. США только делают вид, изображая обеспокоенность проблемой беженцев в Европе из-за украинского кризиса, на деле "созерцая огонь с противоположного берега", заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
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Он напомнил, как ранее вице-президент США Камала Харрис во время пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой рассмеялась после вопроса журналистов о приеме беженцев с Украины.
Чжао Лицзянь подчеркнул, что США должны глубоко задуматься над первопричиной нынешнего кризиса с беженцами, а также о том, какую роль сами США и НАТО сыграли в украинском кризисе. Он добавил, что Китай выражает надежду, что США как можно скорее сформируют план по приему беженцев и начнут его реализацию.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовы разместить у себя беженцев из Украины и обсуждают меры поддержки данных лиц со своими союзниками.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.