https://ria.ru/20220318/spetsoperatsiya-1778893035.html

Путин, говоря о спецоперации, процитировал адмирала Ушакова

Путин, говоря о спецоперации, процитировал адмирала Ушакова - РИА Новости, 18.03.2022

Путин, говоря о спецоперации, процитировал адмирала Ушакова

Начало военной операции РФ на Украине совершенно случайно совпало с днем рождения выдающегося военачальника, не проигравшего ни одного сражения, Федора Ушакова, РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T16:51

2022-03-18T16:51

2022-03-18T16:51

обострение ситуации в днр и лнр

федор ушаков

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в мире

владимир путин

украина

республика крым

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Начало военной операции РФ на Украине совершенно случайно совпало с днем рождения выдающегося военачальника, не проигравшего ни одного сражения, Федора Ушакова, сообщил президент РФ Владимир Путин и процитировал его слова: "грозы сии пойдут во славу России"."Так получилось, что начало операции совпало, совершенно случайно совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военачальников, причисленных к лику святых - Федора Ушакова, который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения", - сказал Путин на митинге-концерте в "Лужниках" по случаю годовщины воссоединения Крыма с РФ.Президент вспомнил его слова: "грозы сии пойдут во славу России"."Так было тогда. Так сегодня. И так будет всегда", - заключил Путин.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778381120.html

россия

украина

республика крым

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Ольга Маркова

федор ушаков, россия, в мире, владимир путин, украина, республика крым