https://ria.ru/20220318/spetsoperatsiya-1778893035.html
Путин, говоря о спецоперации, процитировал адмирала Ушакова
Путин, говоря о спецоперации, процитировал адмирала Ушакова - РИА Новости, 18.03.2022
Путин, говоря о спецоперации, процитировал адмирала Ушакова
Начало военной операции РФ на Украине совершенно случайно совпало с днем рождения выдающегося военачальника, не проигравшего ни одного сражения, Федора Ушакова, РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:51
2022-03-18T16:51
2022-03-18T16:51
обострение ситуации в днр и лнр
федор ушаков
россия
в мире
владимир путин
украина
республика крым
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Начало военной операции РФ на Украине совершенно случайно совпало с днем рождения выдающегося военачальника, не проигравшего ни одного сражения, Федора Ушакова, сообщил президент РФ Владимир Путин и процитировал его слова: "грозы сии пойдут во славу России"."Так получилось, что начало операции совпало, совершенно случайно совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военачальников, причисленных к лику святых - Федора Ушакова, который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения", - сказал Путин на митинге-концерте в "Лужниках" по случаю годовщины воссоединения Крыма с РФ.Президент вспомнил его слова: "грозы сии пойдут во славу России"."Так было тогда. Так сегодня. И так будет всегда", - заключил Путин.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778381120.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федор ушаков, россия, в мире, владимир путин, украина, республика крым
Путин, говоря о спецоперации, процитировал адмирала Ушакова
Путин, говоря о спецоперации, процитировал Ушакова: "грозы сии пойдут во славу России"