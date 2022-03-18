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Путин, говоря о спецоперации, процитировал адмирала Ушакова - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/spetsoperatsiya-1778893035.html
Путин, говоря о спецоперации, процитировал адмирала Ушакова
Путин, говоря о спецоперации, процитировал адмирала Ушакова - РИА Новости, 18.03.2022
Путин, говоря о спецоперации, процитировал адмирала Ушакова
Начало военной операции РФ на Украине совершенно случайно совпало с днем рождения выдающегося военачальника, не проигравшего ни одного сражения, Федора Ушакова, РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:51
2022-03-18T16:51
обострение ситуации в днр и лнр
федор ушаков
россия
в мире
владимир путин
украина
республика крым
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Начало военной операции РФ на Украине совершенно случайно совпало с днем рождения выдающегося военачальника, не проигравшего ни одного сражения, Федора Ушакова, сообщил президент РФ Владимир Путин и процитировал его слова: "грозы сии пойдут во славу России"."Так получилось, что начало операции совпало, совершенно случайно совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военачальников, причисленных к лику святых - Федора Ушакова, который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения", - сказал Путин на митинге-концерте в "Лужниках" по случаю годовщины воссоединения Крыма с РФ.Президент вспомнил его слова: "грозы сии пойдут во славу России"."Так было тогда. Так сегодня. И так будет всегда", - заключил Путин.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778381120.html
россия
украина
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федор ушаков, россия, в мире, владимир путин, украина, республика крым
16:51 18.03.2022
 
Путин, говоря о спецоперации, процитировал адмирала Ушакова

Путин, говоря о спецоперации, процитировал Ушакова: "грозы сии пойдут во славу России"

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном воссоединению Крыма с Россией
Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в Лужниках, посвященном воссоединению Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном воссоединению Крыма с Россией
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Начало военной операции РФ на Украине совершенно случайно совпало с днем рождения выдающегося военачальника, не проигравшего ни одного сражения, Федора Ушакова, сообщил президент РФ Владимир Путин и процитировал его слова: "грозы сии пойдут во славу России".
"Так получилось, что начало операции совпало, совершенно случайно совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военачальников, причисленных к лику святых - Федора Ушакова, который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения", - сказал Путин на митинге-концерте в "Лужниках" по случаю годовщины воссоединения Крыма с РФ.
Президент вспомнил его слова: "грозы сии пойдут во славу России".
"Так было тогда. Так сегодня. И так будет всегда", - заключил Путин.
Участники антироссийской акции протеста в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 09:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В МИД рассказали, что ждет Европу после окончания спецоперации на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРФедор УшаковРоссияВ миреВладимир ПутинУкраинаРеспублика Крым
 
 
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