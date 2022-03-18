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Экипаж "Союза МС-21" причаливает к МКС в ручном режиме - РИА Новости, 18.03.2022
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Наука
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Экипаж "Союза МС-21" причаливает к МКС в ручном режиме
Экипаж "Союза МС-21" причаливает к МКС в ручном режиме - РИА Новости, 18.03.2022
Экипаж "Союза МС-21" причаливает к МКС в ручном режиме
Экипаж корабля "Союз МС-21" причаливает к Международной космической станции в ручном режиме, не в автоматическом, но все идёт штатно, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T22:10
2022-03-18T22:28
наука
космос - риа наука
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КОРОЛЁВ (Московская обл.), 18 мар - РИА Новости. Экипаж корабля "Союз МС-21" причаливает к Международной космической станции в ручном режиме, не в автоматическом, но все идёт штатно, сообщили в пятницу в Роскосмосе.Обычно пилотирумые корабли "Союз" и грузовики "Прогресс" причаливают и стыкуются со станцией автоматически."Причаливание осуществляется в ручном режиме. Всё идёт штатно", - говорится в Telegram-канале госкорпорации.Ракета с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 18.55 мск 18 марта. Через девять минут она вывела корабль на орбиту и он начал свой автономный полет к МКС. Стыковка со станцией ожидается в 22.06 мск, открытие люков и переход экипажа на станцию – в промежутке между 0.20 мск и 0.40 мск 19 марта.Все трое космонавтов – Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков – выпускники МГТУ имени Баумана. Артемьев летит на МКС третий раз, у остальных опыта космических полетов еще не было. Корабль назвали "Сергей Королев" в честь того, что в 2022 году исполняется 115 лет со дня рождения великого советского конструктора, тоже выпускника Бауманки.Экипажу предстоит провести до семи выходов в открытый космос. Точное количество еще не определено, так как не сверстана программа. Артемьев рассказывал, что будет рад возможности провести хотя бы один.На станции экипаж "Союза" встретят россияне Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер. В таком составе экипаж МКС проработает до 30 марта, когда Шкаплеров, Дубров и Ванде Хай вернутся на Землю на "Союзе МС-19".
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космос - риа наука
22:10 18.03.2022 (обновлено: 22:28 18.03.2022)
 
Экипаж "Союза МС-21" причаливает к МКС в ручном режиме

Роскосмос: экипаж "Союза МС-21" причаливает к МКС в ручном режиме, все идет штатно

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Международная космическая станция. Архивное фото
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КОРОЛЁВ (Московская обл.), 18 мар - РИА Новости. Экипаж корабля "Союз МС-21" причаливает к Международной космической станции в ручном режиме, не в автоматическом, но все идёт штатно, сообщили в пятницу в Роскосмосе.
Обычно пилотирумые корабли "Союз" и грузовики "Прогресс" причаливают и стыкуются со станцией автоматически.
"Причаливание осуществляется в ручном режиме. Всё идёт штатно", - говорится в Telegram-канале госкорпорации.
Ракета с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 18.55 мск 18 марта. Через девять минут она вывела корабль на орбиту и он начал свой автономный полет к МКС. Стыковка со станцией ожидается в 22.06 мск, открытие люков и переход экипажа на станцию – в промежутке между 0.20 мск и 0.40 мск 19 марта.
МКС - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 23:15
Орбиту МКС скорректировали перед прилетом российского экипажа
Все трое космонавтов – Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков – выпускники МГТУ имени Баумана. Артемьев летит на МКС третий раз, у остальных опыта космических полетов еще не было. Корабль назвали "Сергей Королев" в честь того, что в 2022 году исполняется 115 лет со дня рождения великого советского конструктора, тоже выпускника Бауманки.
Экипажу предстоит провести до семи выходов в открытый космос. Точное количество еще не определено, так как не сверстана программа. Артемьев рассказывал, что будет рад возможности провести хотя бы один.
На станции экипаж "Союза" встретят россияне Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер. В таком составе экипаж МКС проработает до 30 марта, когда Шкаплеров, Дубров и Ванде Хай вернутся на Землю на "Союзе МС-19".
 
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