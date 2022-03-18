19:14 18.03.2022 (обновлено: 19:58 18.03.2022)
Корабль "Союз" с тремя бауманцами вышел на орбиту
Корабль "Союз МС-21" с тремя бауманцами вышел на орбиту
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
КОРОЛЁВ (Московская обл.), 18 мар – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела корабль "Союз МС-21" на орбиту, на нем трое россиян летят на Международную космическую станцию, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), где идет трансляция пуска.
Ракета стартовала в 18.55 мск с космодрома Байконур. Стыковка со станцией после полета по сверхкороткой двухвитковой схеме ожидается в 22.06 мск, открытие люков и переход экипажа на станцию – в промежутке между 0.20 мск и 0.40 мск 19 марта.
Как сообщил диктор в ЦУПе, полностью раскрылись антенны и солнечные батареи корабля.
Все трое космонавтов – Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков – выпускники МГТУ имени Баумана. Артемьев летит на МКС третий раз, у остальных опыта космических полетов еще не было. Корабль назвали "Сергей Королев" в честь того, что в 2022 году исполняется 115 лет со дня рождения великого советского конструктора, тоже выпускника Бауманки.
Экипажу предстоит провести до семи выходов в открытый космос. Точное количество еще не определено, так как не сверстана программа. Артемьев рассказывал, что будет рад возможности провести хотя бы один. Возвращение "Союза МС-21" запланировано на 30 сентября.
На станции экипаж "Союза" встретят россияне Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер. В таком составе экипаж МКС проработает до 30 марта, когда Шкаплеров, Дубров и Ванде Хай вернутся на Землю на "Союзе МС-19".