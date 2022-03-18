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Корабль "Союз" с тремя бауманцами вышел на орбиту - РИА Новости, 18.03.2022
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Корабль "Союз" с тремя бауманцами вышел на орбиту
Корабль "Союз" с тремя бауманцами вышел на орбиту - РИА Новости, 18.03.2022
Корабль "Союз" с тремя бауманцами вышел на орбиту
Ракета "Союз-2.1а" вывела корабль "Союз МС-21" на орбиту, на нем трое россиян летят на Международную космическую станцию, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T19:14
2022-03-18T19:58
космос - риа наука
антон шкаплеров
денис матвеев
петр дубров
байконур (город)
земля
мгту имени баумана
международная космическая станция (мкс)
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КОРОЛЁВ (Московская обл.), 18 мар – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела корабль "Союз МС-21" на орбиту, на нем трое россиян летят на Международную космическую станцию, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), где идет трансляция пуска.Ракета стартовала в 18.55 мск с космодрома Байконур. Стыковка со станцией после полета по сверхкороткой двухвитковой схеме ожидается в 22.06 мск, открытие люков и переход экипажа на станцию – в промежутке между 0.20 мск и 0.40 мск 19 марта.Как сообщил диктор в ЦУПе, полностью раскрылись антенны и солнечные батареи корабля.Все трое космонавтов – Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков – выпускники МГТУ имени Баумана. Артемьев летит на МКС третий раз, у остальных опыта космических полетов еще не было. Корабль назвали "Сергей Королев" в честь того, что в 2022 году исполняется 115 лет со дня рождения великого советского конструктора, тоже выпускника Бауманки.Экипажу предстоит провести до семи выходов в открытый космос. Точное количество еще не определено, так как не сверстана программа. Артемьев рассказывал, что будет рад возможности провести хотя бы один. Возвращение "Союза МС-21" запланировано на 30 сентября.На станции экипаж "Союза" встретят россияне Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер. В таком составе экипаж МКС проработает до 30 марта, когда Шкаплеров, Дубров и Ванде Хай вернутся на Землю на "Союзе МС-19".
https://ria.ru/20220311/mks-1777773627.html
https://ria.ru/20220318/polet-1778793763.html
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космос - риа наука, антон шкаплеров, денис матвеев, петр дубров, байконур (город), земля, мгту имени баумана, международная космическая станция (мкс), россия
19:14 18.03.2022 (обновлено: 19:58 18.03.2022)
 
Корабль "Союз" с тремя бауманцами вышел на орбиту

Корабль "Союз МС-21" с тремя бауманцами вышел на орбиту

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
Перейти в фотобанк
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Читать ria.ru в
КОРОЛЁВ (Московская обл.), 18 мар – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела корабль "Союз МС-21" на орбиту, на нем трое россиян летят на Международную космическую станцию, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), где идет трансляция пуска.
Ракета стартовала в 18.55 мск с космодрома Байконур. Стыковка со станцией после полета по сверхкороткой двухвитковой схеме ожидается в 22.06 мск, открытие люков и переход экипажа на станцию – в промежутке между 0.20 мск и 0.40 мск 19 марта.
МКС - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 23:15
Орбиту МКС скорректировали перед прилетом российского экипажа
Как сообщил диктор в ЦУПе, полностью раскрылись антенны и солнечные батареи корабля.
Все трое космонавтов – Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков – выпускники МГТУ имени Баумана. Артемьев летит на МКС третий раз, у остальных опыта космических полетов еще не было. Корабль назвали "Сергей Королев" в честь того, что в 2022 году исполняется 115 лет со дня рождения великого советского конструктора, тоже выпускника Бауманки.
Экипажу предстоит провести до семи выходов в открытый космос. Точное количество еще не определено, так как не сверстана программа. Артемьев рассказывал, что будет рад возможности провести хотя бы один. Возвращение "Союза МС-21" запланировано на 30 сентября.
На станции экипаж "Союза" встретят россияне Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер. В таком составе экипаж МКС проработает до 30 марта, когда Шкаплеров, Дубров и Ванде Хай вернутся на Землю на "Союзе МС-19".
Транспортировка ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-21 на стартовый комплекс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 10:42
Жители Европейской части России смогут увидеть полет "Союза МС-21" к МКС
 
Космос - РИА НаукаАнтон ШкаплеровДенис МатвеевПетр ДубровБайконур (город)ЗемляМГТУ имени БауманаМеждународная космическая станция (МКС)Россия
 
 
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