https://ria.ru/20220318/soyuz-1778927363.html

Корабль "Союз" с тремя бауманцами вышел на орбиту

Корабль "Союз" с тремя бауманцами вышел на орбиту - РИА Новости, 18.03.2022

Корабль "Союз" с тремя бауманцами вышел на орбиту

Ракета "Союз-2.1а" вывела корабль "Союз МС-21" на орбиту, на нем трое россиян летят на Международную космическую станцию, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T19:14

2022-03-18T19:14

2022-03-18T19:58

космос - риа наука

антон шкаплеров

денис матвеев

петр дубров

байконур (город)

земля

мгту имени баумана

международная космическая станция (мкс)

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КОРОЛЁВ (Московская обл.), 18 мар – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела корабль "Союз МС-21" на орбиту, на нем трое россиян летят на Международную космическую станцию, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), где идет трансляция пуска.Ракета стартовала в 18.55 мск с космодрома Байконур. Стыковка со станцией после полета по сверхкороткой двухвитковой схеме ожидается в 22.06 мск, открытие люков и переход экипажа на станцию – в промежутке между 0.20 мск и 0.40 мск 19 марта.Как сообщил диктор в ЦУПе, полностью раскрылись антенны и солнечные батареи корабля.Все трое космонавтов – Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков – выпускники МГТУ имени Баумана. Артемьев летит на МКС третий раз, у остальных опыта космических полетов еще не было. Корабль назвали "Сергей Королев" в честь того, что в 2022 году исполняется 115 лет со дня рождения великого советского конструктора, тоже выпускника Бауманки.Экипажу предстоит провести до семи выходов в открытый космос. Точное количество еще не определено, так как не сверстана программа. Артемьев рассказывал, что будет рад возможности провести хотя бы один. Возвращение "Союза МС-21" запланировано на 30 сентября.На станции экипаж "Союза" встретят россияне Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер. В таком составе экипаж МКС проработает до 30 марта, когда Шкаплеров, Дубров и Ванде Хай вернутся на Землю на "Союзе МС-19".

https://ria.ru/20220311/mks-1777773627.html

https://ria.ru/20220318/polet-1778793763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

космос - риа наука, антон шкаплеров, денис матвеев, петр дубров, байконур (город), земля, мгту имени баумана, международная космическая станция (мкс), россия