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В Стамбуле из-за снегопада отменили более ста рейсов

В Стамбуле из-за снегопада отменили более ста рейсов - РИА Новости, 18.03.2022

В Стамбуле из-за снегопада отменили более ста рейсов

Авиакомпания Turkish Airlines отменила 100 рейсов в аэропортах Стамбула из-за сильного снегопада, обрушившегося на город, сообщает Daily Sabah. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T14:30

2022-03-18T14:30

2022-03-18T14:32

туризм

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines отменила 100 рейсов в аэропортах Стамбула из-за сильного снегопада, обрушившегося на город, сообщает Daily Sabah."Из-за плохих погодных условий было отменено 100 рейсов, запланированных на 19 марта в Стамбул и из него, в том числе 80 — в новый аэропорт и 20 — в хаб имени Сабихи Гекчен", — говорится в сообщении перевозчика.По данным издания, ожидается, что этот снегопад не будет таким сильным, как январский, полностью парализовавший жизнь города на несколько дней.Тем не менее местные власти приняли меры предосторожности: закрыли в пятницу все государственные и частные школы, а для беременных женщин и людей с ограниченными возможностями объявили выходной.Мэр Стамбула Экрем Имамоглу также посоветовал жителям воздержаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный.

https://ria.ru/20220318/samolet-1778813364.html

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Ольга Кабанова

стамбул, аэропорт, турция, turkish airlines, погода, туристы, пассажиры, туризм, новости - туризм