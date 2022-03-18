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В Стамбуле из-за снегопада отменили более ста рейсов
В Стамбуле из-за снегопада отменили более ста рейсов - РИА Новости, 18.03.2022
В Стамбуле из-за снегопада отменили более ста рейсов
Авиакомпания Turkish Airlines отменила 100 рейсов в аэропортах Стамбула из-за сильного снегопада, обрушившегося на город, сообщает Daily Sabah. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T14:30
2022-03-18T14:30
2022-03-18T14:32
туризм
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines отменила 100 рейсов в аэропортах Стамбула из-за сильного снегопада, обрушившегося на город, сообщает Daily Sabah."Из-за плохих погодных условий было отменено 100 рейсов, запланированных на 19 марта в Стамбул и из него, в том числе 80 — в новый аэропорт и 20 — в хаб имени Сабихи Гекчен", — говорится в сообщении перевозчика.По данным издания, ожидается, что этот снегопад не будет таким сильным, как январский, полностью парализовавший жизнь города на несколько дней.Тем не менее местные власти приняли меры предосторожности: закрыли в пятницу все государственные и частные школы, а для беременных женщин и людей с ограниченными возможностями объявили выходной.Мэр Стамбула Экрем Имамоглу также посоветовал жителям воздержаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный.
https://ria.ru/20220318/samolet-1778813364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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стамбул, аэропорт, турция, turkish airlines, погода, туристы, пассажиры, туризм, новости - туризм
14:30 18.03.2022 (обновлено: 14:32 18.03.2022)
В Стамбуле из-за снегопада отменили более ста рейсов
Turkish Airlines отменила более ста рейсов в Стамбуле, запланированных на 19 марта
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Авиакомпания Turkish Airlines отменила 100 рейсов в аэропортах Стамбула из-за сильного снегопада, обрушившегося на город, сообщает
Daily Sabah.
"Из-за плохих погодных условий было отменено 100 рейсов, запланированных на 19 марта в Стамбул и из него, в том числе 80 — в новый аэропорт и 20 — в хаб имени Сабихи Гекчен", — говорится в сообщении перевозчика.
По данным издания, ожидается, что этот снегопад не будет таким сильным, как январский, полностью парализовавший жизнь города на несколько дней.
Тем не менее местные власти приняли меры предосторожности: закрыли в пятницу все государственные и частные школы, а для беременных женщин и людей с ограниченными возможностями объявили выходной.
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу также посоветовал жителям воздержаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный.