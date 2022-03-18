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В Германии рассказали о скандале из-за обращения украинского посла к Шольцу - РИА Новости, 18.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/skandal-1778764100.html
В Германии рассказали о скандале из-за обращения украинского посла к Шольцу
В Германии рассказали о скандале из-за обращения украинского посла к Шольцу - РИА Новости, 18.03.2022
В Германии рассказали о скандале из-за обращения украинского посла к Шольцу
Агрессивная риторика украинского посла в Берлине Андрея Мельника и его требования к канцлеру Германии Олафу Шольцу привели к скандалу в Берлине, пишет Junge... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T02:24
2022-03-18T08:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
андрей мельник
олаф шольц
украина
россия
германия
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Агрессивная риторика украинского посла в Берлине Андрея Мельника и его требования к канцлеру Германии Олафу Шольцу привели к скандалу в Берлине, пишет Junge Welt.Как поясняет издание, требования киевского дипломата к Берлину и заявления, преследующие цель втянуть Германию в вооруженный конфликт, нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях, что начало вызывать раздражение у представителей властей ФРГ.Кроме того, как указало издание, и после этого случая Мельник не сменил риторику. Так, он остался недоволен, как газета Zeit освещает действия радикалов из националистического батальона "Азов", потребовав от издания прекратить "демонизировать мужественных борцов"."Вот такое требование к либеральной газете, помимо всего прочего, проглотить еще и эти неаппетитные проявления украинского национализма и при этом мило улыбаться", — подчеркнула Junge Welt.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявляли, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778125324.html
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в мире, андрей мельник, олаф шольц, украина, россия, германия
02:24 18.03.2022 (обновлено: 08:41 18.03.2022)
 
В Германии рассказали о скандале из-за обращения украинского посла к Шольцу

Junge Welt: требования посла Украины Мельника к канцлеру ФРГ вызвало негодование в Берлине

© Фото : МЗС УкраїниПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© Фото : МЗС України
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Агрессивная риторика украинского посла в Берлине Андрея Мельника и его требования к канцлеру Германии Олафу Шольцу привели к скандалу в Берлине, пишет Junge Welt.
Как поясняет издание, требования киевского дипломата к Берлину и заявления, преследующие цель втянуть Германию в вооруженный конфликт, нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях, что начало вызывать раздражение у представителей властей ФРГ.
"В среду терпение лопнуло у Серена Бартоля, парламентского госсекретаря в министерстве строительства. Вот краткое изложение скандала. После того как Мельник потребовал от федерального канцлера, по приказу которого Украину щедро снабжают стрелковым оружием, выступить с еще одним правительственным заявлением, Бартоль написал в Twitter: "Я начинаю находить этого “посла” просто невыносимым". После этого ему вероятно кто-то позвонил, и вскоре Бартоль удалил свой твит и извинился "в особенности за кавычки", — рассказала газета.
Кроме того, как указало издание, и после этого случая Мельник не сменил риторику. Так, он остался недоволен, как газета Zeit освещает действия радикалов из националистического батальона "Азов", потребовав от издания прекратить "демонизировать мужественных борцов".
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"Вот такое требование к либеральной газете, помимо всего прочего, проглотить еще и эти неаппетитные проявления украинского национализма и при этом мило улыбаться", — подчеркнула Junge Welt.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявляли, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАндрей МельникОлаф ШольцУкраинаРоссияГермания
 
 
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