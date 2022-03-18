https://ria.ru/20220318/skandal-1778764100.html

В Германии рассказали о скандале из-за обращения украинского посла к Шольцу

В Германии рассказали о скандале из-за обращения украинского посла к Шольцу - РИА Новости, 18.03.2022

В Германии рассказали о скандале из-за обращения украинского посла к Шольцу

Агрессивная риторика украинского посла в Берлине Андрея Мельника и его требования к канцлеру Германии Олафу Шольцу привели к скандалу в Берлине, пишет Junge... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T02:24

2022-03-18T02:24

2022-03-18T08:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

андрей мельник

олаф шольц

украина

россия

германия

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Агрессивная риторика украинского посла в Берлине Андрея Мельника и его требования к канцлеру Германии Олафу Шольцу привели к скандалу в Берлине, пишет Junge Welt.Как поясняет издание, требования киевского дипломата к Берлину и заявления, преследующие цель втянуть Германию в вооруженный конфликт, нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях, что начало вызывать раздражение у представителей властей ФРГ.Кроме того, как указало издание, и после этого случая Мельник не сменил риторику. Так, он остался недоволен, как газета Zeit освещает действия радикалов из националистического батальона "Азов", потребовав от издания прекратить "демонизировать мужественных борцов"."Вот такое требование к либеральной газете, помимо всего прочего, проглотить еще и эти неаппетитные проявления украинского национализма и при этом мило улыбаться", — подчеркнула Junge Welt.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявляли, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778125324.html

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778535672.html

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Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

в мире, андрей мельник, олаф шольц, украина, россия, германия