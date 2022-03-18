https://ria.ru/20220318/skandal-1778764100.html
В Германии рассказали о скандале из-за обращения украинского посла к Шольцу
В Германии рассказали о скандале из-за обращения украинского посла к Шольцу - РИА Новости, 18.03.2022
В Германии рассказали о скандале из-за обращения украинского посла к Шольцу
Агрессивная риторика украинского посла в Берлине Андрея Мельника и его требования к канцлеру Германии Олафу Шольцу привели к скандалу в Берлине, пишет Junge... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T02:24
2022-03-18T02:24
2022-03-18T08:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
андрей мельник
олаф шольц
украина
россия
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151611/33/1516113387_0:240:4608:2832_1920x0_80_0_0_d116daae9776b8734b2df574a12db152.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Агрессивная риторика украинского посла в Берлине Андрея Мельника и его требования к канцлеру Германии Олафу Шольцу привели к скандалу в Берлине, пишет Junge Welt.Как поясняет издание, требования киевского дипломата к Берлину и заявления, преследующие цель втянуть Германию в вооруженный конфликт, нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях, что начало вызывать раздражение у представителей властей ФРГ.Кроме того, как указало издание, и после этого случая Мельник не сменил риторику. Так, он остался недоволен, как газета Zeit освещает действия радикалов из националистического батальона "Азов", потребовав от издания прекратить "демонизировать мужественных борцов"."Вот такое требование к либеральной газете, помимо всего прочего, проглотить еще и эти неаппетитные проявления украинского национализма и при этом мило улыбаться", — подчеркнула Junge Welt.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявляли, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778125324.html
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778535672.html
украина
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151611/33/1516113387_256:0:4352:3072_1920x0_80_0_0_d25f0abd683cc3eb13ee75b5ddd0f5cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, андрей мельник, олаф шольц, украина, россия, германия
02:24 18.03.2022 (обновлено: 08:41 18.03.2022)
В Германии рассказали о скандале из-за обращения украинского посла к Шольцу
Junge Welt: требования посла Украины Мельника к канцлеру ФРГ вызвало негодование в Берлине
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Агрессивная риторика украинского посла в Берлине Андрея Мельника и его требования к канцлеру Германии Олафу Шольцу привели к скандалу в Берлине, пишет
Junge Welt.
Как поясняет издание, требования киевского дипломата к Берлину и заявления, преследующие цель втянуть Германию в вооруженный конфликт, нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях, что начало вызывать раздражение у представителей властей ФРГ.
"В среду терпение лопнуло у Серена Бартоля, парламентского госсекретаря в министерстве строительства. Вот краткое изложение скандала. После того как Мельник потребовал от федерального канцлера, по приказу которого Украину щедро снабжают стрелковым оружием, выступить с еще одним правительственным заявлением, Бартоль написал в Twitter: "Я начинаю находить этого “посла” просто невыносимым". После этого ему вероятно кто-то позвонил, и вскоре Бартоль удалил свой твит и извинился "в особенности за кавычки", — рассказала газета.
Кроме того, как указало издание, и после этого случая Мельник не сменил риторику. Так, он остался недоволен, как газета Zeit освещает действия радикалов из националистического батальона "Азов", потребовав от издания прекратить "демонизировать мужественных борцов".
"Вот такое требование к либеральной газете, помимо всего прочего, проглотить еще и эти неаппетитные проявления украинского национализма и при этом мило улыбаться", — подчеркнула Junge Welt.
Россия
24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявляли, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР
.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>