https://ria.ru/20220318/sk-1778783743.html

В Подмосковье арестовали певца Левченко за призывы к экстремизму

В Подмосковье арестовали певца Левченко за призывы к экстремизму - РИА Новости, 18.03.2022

В Подмосковье арестовали певца Левченко за призывы к экстремизму

В Подмосковье арестовали выходца с Украины, которого обвиняют по делу об экстремизме из-за ролика о российских военных, сообщила представитель областного главка РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T09:40

2022-03-18T09:40

2022-03-18T14:29

происшествия

признание днр и лнр в россии

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В Подмосковье арестовали выходца с Украины, которого обвиняют по делу об экстремизме из-за ролика о российских военных, сообщила представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий."Судом в отношении 25-летнего уроженца Украины, обвиняемого в экстремизме (пункт "а" части 2 статьи 282 Уголовного кодекса), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о певце и блогере Игоре Левченко, который ранее уже просил прощения за высказывания о спецоперации на Украине.Как выяснило следствие, 24 февраля обвиняемый опубликовал в инстаграме ролик с собственным участием. В нем выявили признаки возбуждения ненависти и вражды по отношению к российским военным, а также угрозы применения насилия и их убийства.Сотрудники СК установили, что в момент публикации ролика подозреваемый находился в квартире в Красногорске, после чего его задержали. На допросе он признал вину.Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что Левченко, объясняясь в полиции из-за ролика, сознался, что "плохо отозвался о российских солдатах", будучи сильно пьяным, и попросил прощения. После этого блогера отпустили восвояси.

https://ria.ru/20220311/ekstremizm-1777681393.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, признание днр и лнр в россии, следственный комитет россии (ск рф)