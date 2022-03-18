https://ria.ru/20220318/siroty-1778834667.html

Львова-Белова: скоро решится вопрос опеки детей-сирот с Донбасса

Львова-Белова: скоро решится вопрос опеки детей-сирот с Донбасса - РИА Новости, 18.03.2022

Львова-Белова: скоро решится вопрос опеки детей-сирот с Донбасса

Главная проблема по обустройству в приемные семьи детей-сирот и прибывших с Донбасса детей, оставшихся без попечения родителей, заключается в том, что у них нет РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:34

2022-03-18T13:34

2022-03-18T13:34

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

общество

мария львова-белова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774184326_0:256:3186:2048_1920x0_80_0_0_c6d9b6bacc43ee507a612dd212753f7c.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Главная проблема по обустройству в приемные семьи детей-сирот и прибывших с Донбасса детей, оставшихся без попечения родителей, заключается в том, что у них нет российского гражданства, но проблема прорабатывается и в ближайшее время решится вопрос временной опеки, заявила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова."Сейчас главная проблема заключается в том, что у детей нет российского гражданства. Мы можем сделать так, чтобы у них было двойное гражданство, но так как их законным представителем является юридическое лицо, а юрлицо не может заявить на права гражданства ребенка, этот механизм мы прорабатываем. Но я надеюсь, что в ближайшее время с временной опекой мы точно сможем разобраться", - сообщила омбудсмен на пресс-конференции, посвященной поддержке детей Донбасса, вывезенных на территорию России.По ее словам, среди детей, оставшихся без попечения родителей, есть те, кто приехал с законными представителями, также есть случаи, где не завершен процесс лишения родительских прав."То количество, которое останется по итогу, будет подвержено дополнительной проработке: есть ли родственники, которые могут принять детей потом, чтобы мы все-такие кровное родство этих детей не нарушали. А те, которые смогут размещаться в наши семьи, конечно, мы постараемся, чтобы это было обязательно сделано", - сообщила Львова-Белова.Кроме того, она отметила, что дети сами выражают желание жить в приемных семьях."Дети сами выражают желание… Там есть дети 4, 5, 6, 9 лет. Мы понимаем, что экономическая ситуация в республиках дальше не будет способствовать семейному устройству… Я думаю, что эта важная работа, которую мы проводим, даст возможность какой-то части детей попасть в семью и получить заботу, любовь, которая им необходима", - добавила Львова-Белова.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220318/obrazovanie-1778816518.html

https://sn.ria.ru/20220317/detskiy_otdykh-1778638050.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, общество, мария львова-белова