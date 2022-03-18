https://ria.ru/20220318/simferopol-1778888910.html

В Симферополе проходит концерт-митинг в честь воссоединения Крыма с Россией

В Симферополе проходит концерт-митинг в честь воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 18.03.2022

В Симферополе проходит концерт-митинг в честь воссоединения Крыма с Россией

Митинг-концерт, посвященный годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, проходит в центре Симферополя. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T16:36

2022-03-18T16:36

2022-03-18T16:36

севастополь

день воссоединения крыма с россией

сергей аксенов (политик)

общество

республика крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Митинг-концерт, посвященный годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, проходит в центре Симферополя.Как передает корреспондент РИА Новости, люди принесли с собой флаги России, Крыма, символику с латинской буквой Z, георгиевские ленты. На сцене выступили глава парламента Крыма Владимир Константинов, глава правительства республики Юрий Гоцанюк, бывший полномочный представитель президента РФ в крымском регионе Олег Белавенцев."Крым и Севастополь вернулись домой благодаря историческому решению нашего президента, благодаря единству крымчан и севастопольцев, благодаря поддержке всего многонационального народа России. Восемь лет российского Крыма – время мира, свободы и созидания… И сегодня, как и в дни крымской весны, мы сплотились вокруг нашего национального лидера – нашего президента. Мы едины в поддержке специальной военной операции. Мы едины в стремлении защитить наше Отечество, освободить братский народ Донбасса, братский украинский народ. В единстве наша сила и главный секрет наших побед", - сказал в своем видеообращении глава Крыма Сергей Аксенов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220318/krym-1778882755.html

https://ria.ru/20220318/vosmerka-1778877953.html

севастополь

республика крым

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

севастополь, день воссоединения крыма с россией, сергей аксенов (политик), общество, республика крым, россия