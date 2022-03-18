В Симферополе проходит концерт-митинг в честь воссоединения Крыма с Россией
В Симферополе проходит концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
© Фото : пресс-служба администрации СимферополяМитинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией, в Симферополе
© Фото : пресс-служба администрации Симферополя
Митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией, в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Митинг-концерт, посвященный годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, проходит в центре Симферополя.
Как передает корреспондент РИА Новости, люди принесли с собой флаги России, Крыма, символику с латинской буквой Z, георгиевские ленты. На сцене выступили глава парламента Крыма Владимир Константинов, глава правительства республики Юрий Гоцанюк, бывший полномочный представитель президента РФ в крымском регионе Олег Белавенцев.
"Крым и Севастополь вернулись домой благодаря историческому решению нашего президента, благодаря единству крымчан и севастопольцев, благодаря поддержке всего многонационального народа России. Восемь лет российского Крыма – время мира, свободы и созидания… И сегодня, как и в дни крымской весны, мы сплотились вокруг нашего национального лидера – нашего президента. Мы едины в поддержке специальной военной операции. Мы едины в стремлении защитить наше Отечество, освободить братский народ Донбасса, братский украинский народ. В единстве наша сила и главный секрет наших побед", - сказал в своем видеообращении глава Крыма Сергей Аксенов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".