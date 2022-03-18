Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе проходит концерт-митинг в честь воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220318/simferopol-1778888910.html
В Симферополе проходит концерт-митинг в честь воссоединения Крыма с Россией
В Симферополе проходит концерт-митинг в честь воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 18.03.2022
В Симферополе проходит концерт-митинг в честь воссоединения Крыма с Россией
Митинг-концерт, посвященный годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, проходит в центре Симферополя. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:36
2022-03-18T16:36
севастополь
день воссоединения крыма с россией
сергей аксенов (политик)
общество
республика крым
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778888109_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_dce3e02344ffd66b753547eaf472f751.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Митинг-концерт, посвященный годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, проходит в центре Симферополя.Как передает корреспондент РИА Новости, люди принесли с собой флаги России, Крыма, символику с латинской буквой Z, георгиевские ленты. На сцене выступили глава парламента Крыма Владимир Константинов, глава правительства республики Юрий Гоцанюк, бывший полномочный представитель президента РФ в крымском регионе Олег Белавенцев."Крым и Севастополь вернулись домой благодаря историческому решению нашего президента, благодаря единству крымчан и севастопольцев, благодаря поддержке всего многонационального народа России. Восемь лет российского Крыма – время мира, свободы и созидания… И сегодня, как и в дни крымской весны, мы сплотились вокруг нашего национального лидера – нашего президента. Мы едины в поддержке специальной военной операции. Мы едины в стремлении защитить наше Отечество, освободить братский народ Донбасса, братский украинский народ. В единстве наша сила и главный секрет наших побед", - сказал в своем видеообращении глава Крыма Сергей Аксенов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220318/krym-1778882755.html
https://ria.ru/20220318/vosmerka-1778877953.html
севастополь
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778888109_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0da0638487c1380b634363c6069ea69c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, день воссоединения крыма с россией, сергей аксенов (политик), общество, республика крым, россия
16:36 18.03.2022
 
В Симферополе проходит концерт-митинг в честь воссоединения Крыма с Россией

В Симферополе проходит концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

© Фото : пресс-служба администрации СимферополяМитинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией, в Симферополе
Митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией, в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© Фото : пресс-служба администрации Симферополя
Митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией, в Симферополе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Митинг-концерт, посвященный годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, проходит в центре Симферополя.
Как передает корреспондент РИА Новости, люди принесли с собой флаги России, Крыма, символику с латинской буквой Z, георгиевские ленты. На сцене выступили глава парламента Крыма Владимир Константинов, глава правительства республики Юрий Гоцанюк, бывший полномочный представитель президента РФ в крымском регионе Олег Белавенцев.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 16:18
Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, заявил Путин
"Крым и Севастополь вернулись домой благодаря историческому решению нашего президента, благодаря единству крымчан и севастопольцев, благодаря поддержке всего многонационального народа России. Восемь лет российского Крыма – время мира, свободы и созидания… И сегодня, как и в дни крымской весны, мы сплотились вокруг нашего национального лидера – нашего президента. Мы едины в поддержке специальной военной операции. Мы едины в стремлении защитить наше Отечество, освободить братский народ Донбасса, братский украинский народ. В единстве наша сила и главный секрет наших побед", - сказал в своем видеообращении глава Крыма Сергей Аксенов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Акция, посвященная годовщине присоединения Крыма, в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 16:03
В Нижнем Новгороде отметили годовщину воссоединения Крыма с Россией
 
СевастопольДень воссоединения Крыма с РоссиейСергей Аксенов (политик)ОбществоРеспублика КрымРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала