https://ria.ru/20220318/severodonetsk-1778906194.html

ЛНР продолжает подавление огневых точек националистов в Северодонецке

ЛНР продолжает подавление огневых точек националистов в Северодонецке - РИА Новости, 18.03.2022

ЛНР продолжает подавление огневых точек националистов в Северодонецке

Артиллерия Луганской народной республики продолжает подавление огневых точек националистов в Северодонецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:39

2022-03-18T17:39

2022-03-18T17:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

рубежное

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

северодонецк

луганская народная республика

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ПЕРВОМАЙСК, 18 мар - РИА Новости. Артиллерия Луганской народной республики продолжает подавление огневых точек националистов в Северодонецке, передает корреспондент РИА Новости.Утром украинские силовики обстреляли город Рубежное, накануне взятый под контроль Народной милицией ЛНР. По словам луганских военных, огонь велся со стороны Лисичанска и Северодонецка. Также украинские военные обстреляли Первомайск, где до сих пор находится большое число мирных жителей. Они вынуждены скрываться в подвалах, многие уже две недели живут без воды и света, получая гуманитарную помощь от луганских военных.Вскрыв местонахождение огневых точек националистов, артиллерия ЛНР открыла огонь из гаубиц со стороны Попасной и Первомайска. Огневую активность националистов удалось подавить.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

рубежное

донецкая народная республика

северодонецк

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, рубежное, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, северодонецк, луганская народная республика