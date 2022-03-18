https://ria.ru/20220318/serialy-1778771278.html
В Афганистане запретили показ любых иностранных сериалов
В Афганистане запретили показ любых иностранных сериалов - РИА Новости, 18.03.2022
В Афганистане запретили показ любых иностранных сериалов
Правящее в Афганистане движение "Талибан"* официально запретило показ в стране любых иностранных сериалов, сообщил РИА Новости участник встречи вещателей. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T07:35
2022-03-18T07:35
2022-03-18T07:35
в мире
мохаммад хасан ахунд
афганистан
кабул (город)
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КАБУЛ, 18 мар — РИА Новости. Правящее в Афганистане движение "Талибан"* официально запретило показ в стране любых иностранных сериалов, сообщил РИА Новости участник встречи вещателей.В Афганистане ранее транслировали сериалы, в частности, из Индии и Турции. Эти ленты, как и музыка из этих стран, были популярны среди большой аудитории.Встреча культурной комиссии "Талибана"* и сотрудников министерства по делам запрещения с представителями афганских вещателей состоялась в четверг. "Талибы четко сказали прекратить показ любых иностранных сериалов, переведенных на дари и пушту (наиболее распространенные языки в Афганистане — ред.)", — сообщил участник встречи. По его словам, новые власти отметили, что в случае нарушения запрета не примут никаких оправданий.По мнению собеседника РИА Новости, запрет на иностранные сериалы равносильно прекращению телевизионного вещания. "В Афганистане нет киноиндустрии, и нет ни одного сериала или фильма, который мог бы заменить иностранные. Это ограничение означает, что нужно выключить телевизоры", — сказал он.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220306/afganistan-1776895091.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город)
В Афганистане запретили показ любых иностранных сериалов
Талибы запретили в Афганистане показ любых иностранных сериалов
КАБУЛ, 18 мар — РИА Новости. Правящее в Афганистане движение "Талибан"* официально запретило показ в стране любых иностранных сериалов, сообщил РИА Новости участник встречи вещателей.
В Афганистане ранее транслировали сериалы, в частности, из Индии и Турции. Эти ленты, как и музыка из этих стран, были популярны среди большой аудитории.
Встреча культурной комиссии "Талибана"* и сотрудников министерства по делам запрещения с представителями афганских вещателей состоялась в четверг. "Талибы четко сказали прекратить показ любых иностранных сериалов, переведенных на дари и пушту (наиболее распространенные языки в Афганистане — ред.)", — сообщил участник встречи. По его словам, новые власти отметили, что в случае нарушения запрета не примут никаких оправданий.
По мнению собеседника РИА Новости, запрет на иностранные сериалы равносильно прекращению телевизионного вещания. "В Афганистане
нет киноиндустрии, и нет ни одного сериала или фильма, который мог бы заменить иностранные. Это ограничение означает, что нужно выключить телевизоры", — сказал он.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул
и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд
, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН
c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.